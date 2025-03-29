«Ребят предали, нас всех предали»: как пермский ОМОН попал в засаду в Чечне

25 лет назад десятки омоновцев из Перми были убиты и казнены боевиками в Чечне

Засада — пожалуй, самое опасное дело в партизанской войне. Застигнутые врасплох колонны грузовиков горят от прямых попаданий из гранатометов, рвущиеся фугасы разрывают солдат на куски. Откуда стреляют — непонятно. 25 лет назад чеченские боевики устроили засаду на колонну пермского ОМОНа, убив в бою десятки человек. Как боевики казнили пленных, что советовал военным патриарх Алексий II и как федеральные войска страдали от засад в Чечне — в материале «Газеты.Ru».

«Видеокамера записывала только звук»

29 марта 2000 года в юго-восточной Чечне отряд ОМОН из Пермской области попал в засаду боевиков. Эта часть Чечни — идеальное место для партизанской войны. Горы, покрытые густым лесом — и довольно большое количество маленьких аулов, где можно перегруппироваться и передохнуть.

Потерпев поражения во время второго штурма Грозного в январе 2000 года и в боях под Комсомольским, боевики перешли к партизанской тактике — их отряды скрывались в лесах и оттуда предпринимали вылазки, били по коммуникациям и блокпостам федеральных сил, готовили теракты.

Российская армия, хоть и воевала в Чечне не в первый раз, оказалась не готова к борьбе с «невидимым» противником.

Слабое планирование приводило к кровавым катастрофам. Например, гибели солдат и техники в засадах — в горных ущельях и лесах.

В конце марта 2000 года отряд ОМОН из Перми и Березников (город в Пермской области) дислоцировался в селе Ведено. Изначально командование предполагало использовать милиционеров для несения патрульно-постовой службы и патрулирования. Научить даже милицию «особого назначения» эффективно вести боевые действия с боевиками в лесах и горах за пару-тройку месяцев командировки — очень сложно, если вообще возможно.

Да и обеспечение боеприпасами и техникой у ОМОНа было все же послабее, чем у армейских подразделений. Тем не менее, командование приказало пермскому ОМОНу провести зачистку крохотного села Центорой Ножай-Юртовского района.

Туда отправили несколько десятков милиционеров на двух грузовиках — и в сопровождении всего лишь одного бронетранспортера, у которого даже не было пушечного вооружения (только тяжелый пулемет). Небольшой отряд ехал прямо в смертельную ловушку.

Постоянных гарнизонов в тех местах не было, войска ВС РФ эту зону не контролировали. С воздуха колонну не прикрывали, связь велась по открытому каналу, на который регулярно «залезали» боевики.

29 марта 2000 года командированный в Ведено пермский милиционер Владимир Порт записал в дневнике: «Черный день, жуткий день. Еще накануне по радиоперехвату вахи (ваххабиты — «Газета.Ru») пообещали нам вместо писем гробы. Так и получилось».

«Чехи» заманили ребят в ловушку и били на выбор»

Порт отмечал, что о нападении на отряд ОМОНа стало известно по радиосвязи в 9 часов утра:

«старший лейтенант Коньшин В. П. сообщил о том, что отряд попал в засаду в квадрате 58-96 у высоты 813°.

close Подбитый БТР-80 Wikimedia Commons

Есть двухсотый и трехсотые. БТР и машины горят. «Чехи» заманили ребят в ловушку и били на выбор».

Как ОМОН попал в засаду? Где-то через пять километров пути у одного из «Уралов» закипел двигатель. Не доезжая нескольких десятков метров до села Джани-Ведено, колонна остановилась.

В казавшемся пустым ауле меж тем прятался в засаде крупный отряд боевиков под командованием арабского наемника Абу Кутейба. За плечами у этого полевого командира были Боснийская и Первая чеченская войны. Впрочем, боевики, хоть и сидели в засаде, халатно отнеслись к боевому охранению — поначалу колонну ОМОНа даже не заметили.

Пока водители пытались «привести в чувство» грузовик, командир отряда майор МВД Валентин Симонов в сопровождении всего двух бойцов направился к ближайшему дому, чтобы осмотреть его. У одного из них, Сергея Удачина, с собой была видеокамера, на которую он снимал все вокруг, пока колонна двигалась к Центорою. Работала запись и когда трое омоновцев подошли к дому.

Майор Симонов вошел в дом с пистолетом в руках. На одном из форумов бывший боевик, предположительно, участник боя, вспоминал:

«Командир ОМОНа Симонов входит в дом с пистолетом в руках. В доме он застает заснувших трех бойцов: Абу аль-Валид и двое чеченцев — Шамиль Вакаев﻿ и еще один. Симонов, направив на них пистолет, предлагает сдаваться (на видео это слышно). Аль-Валид говорит положить автоматы двум другим. Шамиль отказался, но аль-Валид глазами дал знак и он тоже положил оружие».

Вдруг аль-Валид, сделав вид, что кладет на пол автомат, резко откинулся назад и дал очередь в грудь майора, убивая того наповал. Симонов успел выстрелить и легко ранить аль-Валида. После этого засевшие в доме боевики начали стрелять по двум другим омоновцам, и убили их.

Камера Удачина упала на землю и продолжала записывать звук происходившего еще 15 минут.

Услышав звуки стрельбы, находившиеся в селе боевики начали подтягиваться к окраине. Оттуда они сразу открыли огонь по грузовикам с бойцами ОМОНа. Те же, поначалу, думали, что огонь ведется только со стороны дома, где был убит Симонов, и били не туда, куда было нужно. Да и многие находились в кузовах, и выбираться оттуда приходилось под огнем. Некоторые бойцы были убиты прямо возле транспорта.

Минут через десять 45 омоновцев оказались под огнем всего отряда — почти 200 боевиков. Скоро из гранатомета сожгли БТР.

Наводчик из горящего бронетранспортера поначалу прикрывал огнем пулемета пехоту, но вскоре затих.

ОМОН по-геройски отбивался несколько часов. Узнав о засаде, в Ведено решили направить на выручку вторую колонну. Отряд из 61 человека на двух БТР, с «КамАЗом» и двумя «УАЗиками» поехал к месту боя. Но сами тоже угодили в засаду — боевики прослушивали переговоры и понимали, что добраться до Джани-Ведено можно только по одной дороге.

«Огонь был очень плотным, и продвижение вперед стало невозможным. Люди залегли. Командир запросил помощь коробочками (БМП) и авиацией. Ребята лежали под обстрелом и ждали помощи. [Командир] по рации просил братишек потерпеть, держаться, говорил, что помощь уже рядом», — писал в дневнике Владимир Порт.

close Сожженный Урал Wikimedia Commons

Первая колонна ОМОНа все реже выходила на связь. Между тем, подошли «вертушки» и минометы, но огонь корректировать было сложно — связи не было. Под прикрытием подошедших БМП вторая колонна вновь попыталась прорваться к первой — но из-за слишком плотного огня боевиков решили отходить. Вторая колонна отступала, не дойдя до места первой засады всего 500 метров. Многие были ранены, пара «коробочек» загорелась от гранатометных попаданий.

«Чех» по рации заглушал переговоры наших групп, и приходилось постоянно менять каналы. Но у него сканер, и снова его собачий голос с угрозами забивал эфир», — вспоминал Порт.

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Первая колонна пермского ОМОНа вышла на связь в последний раз в 14:40, на шестом часу боя. Патроны кончились, выжившие милиционеры были прижаты к земле огнем снайперов-боевиков.

По словам Владимира Порта, руководство ОМОНа приняло решение направить на выручку третью колонну – ВДВ. Но вскоре после выхода из Ведено командование приказало вернуть ее.

«Приближается ночь, и надежда на то, что ребят спасут, тает с каждой минутой. «Вертушки» уже в темноте наносят последние удары в районе боя. Без конца бьют минометы. Тяжелые снаряды самоходов с урчанием проносятся над нами в сторону гор. Больно и стыдно. Ребят предали, нас всех предали. Это понимает каждый — от майора до рядового», — сетует Порт.

Плен и казнь

Шестеро бойцов из первого отряда в разгар боя смогли прорваться к подкреплению. Но другая группа из 11 омоновцев и милиционеров, пытаясь выбраться в другом направлении, через небольшую бурную речку, была окружена. Один боец был убит у реки в бою, остальные пятеро попали в плен к «чехам».

Пленных отвели в другое село и там зарезали.

Тела изувечили так, что опознать их потом смогли только после патологоанатомической экспертизы.

Некоторым пленным бойцам отрезали уши — согласно Корану, Аллах тянет души на небо за уши. Их казнили в ответ на отказ обменять пленных на полковника Юрия Буданова, обвиненного в убийстве чеченской девушки.

close Погибшие бойцы комендантской роты Wikimedia Commons

«У одного раненого мальчишки (на ноге был затянут жгут) отрезано ухо и брошено рядом, прикладом проломлен череп, а во рту торчит иконка. Нелюди, паскуды!» – писал Порт о впечатлениях после осмотра места разгрома первой колонны.

Всего в том бою погибли 42 силовика — 36 омоновцев и шестеро бойцов комендантской роты Внутренних войск. Командовавший отрядом боевиков Абу Кутейб был убит в 2004 году.

В чем-то ОМОНу повезло — если бы они проехали дальше, в лес, погибнуть могли вообще все поголовно. «Фактически, отряд был послан на собственную казнь, и только благодаря беспечности самих боевиков сумел продержаться под огнем долго», – утверждает военный историк Евгений Норин, автор двухтомника «Чеченская война».

«Если бы боевики знали, что к ним идет слабо защищенная колонна, и устроили настоящую засаду, все было бы кончено за считанные минуты — подрывом на управляемых фугасах БТР и машин с последующим добиванием выживших. К сожалению, ОМОН погиб в первую очередь из-за ошибок в планировании и организации выхода», — добавляет Норин. По его словам, засада у Джани-Ведено была «ледяным душем» для тех, кто думал, что война в Чечне уже выиграна.

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«Колонна совершала марш без разведки маршрута и организации взаимодействия с подразделениями внутренних войск и артиллерии.

Управление велось по открытым каналам связи. Эти упущения и привели к беде. И такие примеры, к сожалению, были не единичны»,

— писал в мемуарах генерал Геннадий Трошев.

Ответственность за преступную халатность на себя никто не взял. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что «военное и милицейское командование стали вновь выяснять отношения».

МВД заявило, что во всем виновата армия, не давшая прикрытие для колонны. Военные заявляли, что ОМОН должен был сам выставить охранение и предупредить о перемещении по району.

Несогласованность действий федеральных сил в Чечне стала «притчей во языцех», говорилось в материале. Даже Патриарх Московский и всея Руси Алексий II дал военным совет по тактике.

«Этот метод, когда поражаются первая и последняя машины, а колонна становится мишенью, боевики применяли уже неоднократно. И чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий, необходимо обеспечить обязательное воздушное или боевое сопровождение колонн военнослужащих федеральных сил», — говорил предстоятель РПЦ.