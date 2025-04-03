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До 10 лет колонии: россиян предупредили о наказании за передачу аккаунтов в WhatsApp

МВД: за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp грозит до 10 лет колонии
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В МВД предупредили, что за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp может грозить до 10 лет колонии. Если аккаунт использовали для мошенничества, человек становится соучастником преступления. Правоохранители выпустили предупреждение в связи с тем, что схема аренды аккаунтов начала активно набирать обороты. Значительная часть жертв мошенников — дети и подростки. За 200 рублей в день они передают доступ к аккаунту, а злоумышленники тут же начинают писать всем контактам с просьбой дать денег.

За передачу аккаунта в мессенджере WhatsApp, принадлежащем компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), третьему лицу может грозить уголовная ответственность, если он будет использован для мошенничества. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении ведомства Telegram.

Соучастникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал о новой мошеннической схеме, в которой предлагается сдать в аренду аккаунт WhatsApp за 200 рублей в день. Объявления о возможности аренды номера размещаются в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями. После подтверждения аренды мошенники начинают писать знакомым арендодателя с просьбами дать денег в долг.

Как уточнили сегодня в МВД, в подобные схемы активно вовлекают подростков. Так, самому молодому соучастнику, сдавшему свой аккаунт в аренду кол-центру, всего десять лет. Мальчик продал доступ к своему аккаунту за 1,5 тысячи рублей.

Мессенджер WhatsApp, выявив подобные нарушения, блокирует аккаунт навсегда, восстановить его потом будет невозможно.

Дети и подростки

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил, что мошенники начали активнее адаптировать свои схемы обмана под несовершеннолетних. Преступники при этом, общаясь онлайн с потенциальными жертвами обмана, выдают себя за сверстников, популярных блогеров или администраторов игр.

Мошенники выманивают у детей данные учетных записей, обещая взамен подарки или помощь в онлайн-играх.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова подчеркнула, что детям нужно с раннего возраста рассказывать о существовании интернет-мошенников и их возможных способах обмана. Для младшего возраста подойдет игровой формат, а с подростками можно проводить полноценные разъяснительные беседы.

«Покажите ребенку рекламу или предложение, которое выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, например: «Выиграй iPhone за 100 рублей». Попросите его проанализировать, почему это может быть мошенничеством: «Почему кто-то будет раздавать дорогие вещи так дешево? Каковы могут быть скрытые условия?» — посоветовала специалист.

Такой разговор должен проходить спокойно, без конфликтов, указывает Калинова. Ребенок должен четко уяснить, что любую информацию необходимо перепроверять.

Моды Telegram

Недавно в России также стала распространяться схема мошенничества, направленная на распространение фейковых версий Telegram с якобы расширенным функционалом.

Мошенники рекламируют так называемые моды и «теневой Telegram», с помощью которых пользователи якобы получают доступ к сверхвозможностям, включая перехват переписок, деанонимизацию, блокировку аккаунтов и другие функции. Среди них – DoxGram, JGram, NoxGram. Они не имеют официальной поддержки в GitHub или Google Play.

В неофициальные модификации добавляют функции для сбора данных и вирусы. За сутки такие моды могут собирать до 6 ГБ логов, которые затем используются злоумышленниками.

Распространение модов сопровождается агрессивной рекламной кампанией в TikTok, Telegram и других соцсетях, что создает иллюзию надежности, поэтому число жертв злоумышленников быстро растет.

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