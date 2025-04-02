В Москве задержали «праправнучку Николая II». Она призывала к насилию над евреями и «ликвидации РФ»

В Москве задержали «праправнучку Николая II» Светлану Вислобокову из-за постов в ее соцсетях, где она призывала к насилию в отношении евреев и иудеев, хотела ликвидировать Российскую Федерацию и обещала исконно русским семьям российские паспорта, которые признают иностранные банки. Сама она, как оказалось, не платит по кредитам в банках РФ. Женщина активно ведет соцсети, проводит лекции о геополитике и рассуждает о власти, но действительно ли она является потомком русского императора — неизвестно.

В Москве задержали «праправнучку Николая II» — 52-летнюю Светлану Вислобокову. Ее подозревают в разжигании ненависти и вражды в отношении евреев и иудеев, пишет Telegram-канал Baza.

Вислобокова родилась в 1972 году в Брянске. В соцсетях она подчеркивает свою национальность: русская.

Женщина называет себя историком, профессором, «народным лидером от Русского народа России в лице Союза лидеров от Русских истотных Родов Мира» (орфография автора сохранена), «универсальным процессуальным лидером» и праправнучкой Николая II.

Как она сама заявляла, у нее множество других титулов, а также справки — об отсутствии ментальных нарушений и об отсутствии наркозависимости.

31 марта 2025 года в отношении Вислобоковой возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды, а также за призывы к экстремистской деятельности. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения. Сторонники женщины, узнав о ее задержании, стали в комментариях под постами утверждать, что их лидера «похитила РФ» и что она якобы «в смертельной опасности».

Baza выяснила, что женщину задержали за посты в Telegram-канале (на него подписаны 13,5 тыс. человек). По предварительным данным, с августа 2023 года Вислобокова не менее восьми раз призывала к насилию над евреями и иудеями, а также над теми, кто их поддерживает. Она многократно оскорбляла известных российских политиков, спортсменов и артистов, называя их «крысами Израиля» и «жидами», а также призывая лишить их имущества и наград.

Вислобокова советовала подписчикам писать на личных страницах имена и должности российских чиновников, чтобы искусственный интеллект иностранных спецслужб «пылесосил» сообщения, а политики и их семьи попадали в черные списки.

«Они живы только потому что вы молчите», — писала Вислобокова (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета. Ru»).

Женщина также призывала «в ближайшее время» ликвидировать Российскую Федерацию.

Ненависть к евреям

Посты в соцсетях Вислобоковой пестрят оскорбительными высказываниями в адрес евреев. Вислобокова интересовалась, почему «жиды уничтожают славян», радовалась обрушению строящейся синагоги в Перми, называя событие «лучшей новостью за последние месяцы».

«Мы радуемся и предлагаем задуматься над этим знаком судьбы всем, кто хочет дальше строить иноземные храмы как флаги вражеского наступления на украденной русской земле, ломая волю коренного населения», — писала Вислобокова.

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Женщина также утверждала, что иудеям «не место на планете Земля, где будет рай для Человеков».

Последний пост в Telegram-канале Светланы датирован 31 марта, а в Дзен-канале — 29 марта. В своих многочисленных публикациях Светлана оскорбила и западных политиков — Трампа, Меркель, Карла III, Владимира Зеленского. И президента РФ Владимира Путина (по ее мнению, его заменили «куклой»). При этом женщина утверждала, что ведет «публичную переписку» с «командой Трампа». Отвечали ли женщине в Вашингтоне — она не уточняла.

Вислобокова замужем, у нее четверо детей. Она занимается бизнесом с 1996 года. Кроме этого, она раньше преподавала в столичных вузах. Поклонники женщины призывали ее участвовать в президентских выборах, но по какой-то причине кандидатом она так и не стала.

Несколько российских банков обвинили Вислобокову в злостном нарушении кредитных обязательств. Бывший супруг женщины Сергей Марутьян лишился доходов с его инновационной технологии, которую дважды незаконно продали немецким компаниям. Супруга проходила по делу как свидетельница, однако ее также подозревали в реализации этой мошеннической схемы.