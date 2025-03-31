«Крики за стеной» и украинский ИНН: что известно о стрелке из Мурманска

Устроивший стрельбу в Мурманске мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Против него возбудили дело, следователи настаивают на заключении под стражу. Мужчина не смог серьезно навредить другим людям, хотя выстрелил как минимум 58 раз. На следующий день после инцидента стало известно, что он работал в аварийно-спасательном отряде, но по какой-то причине был зарегистрирован в украинских налоговых органах. А его мать утверждает, что сын постоянно играл в компьютерные игры. Что еще известно о стрелке — в материале «Газеты.Ru».

Мужчина, который устроил стрельбу по прохожим и полицейским с крыши 14-этажного жилого дома в Мурманске, находится в больнице с ранениями головы и левого бедра. Его охраняют сотрудники правоохранительных органов, рассказали в пресс-службе местного СУ СК.

В отношении 43-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских. Установлено, что подозреваемый выстрелил не менее 58 раз , в результате его действий никто не пострадал (Mash пишет, что один человек порезался разбитым стеклом, а у второй поднялось давление). Как только состояние здоровья мужчины позволит, с ним проведут необходимые следственные действия и решат вопрос об избрании меры пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу.

По словам руководителя отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталия Баранова, стрелок повредил автомобиль патрульно-постовой службы. Поскольку мужчина отказался от переговоров и продолжил стрельбу, его решили нейтрализовать. Он отметил, что подозреваемый находится в тяжелом состоянии.

В квартире мужчины нашли документы на карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27), именно их он и использовал для совершения преступления. Следователи изъяли оружие, телефон и ноутбук мужчины.

Подозреваемый ранее не был судим. SHOT пишет, что его ранее привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Украинский ИНН

По данным РИА Новости, стрелявшего зовут Владислав Завгородний .

Агентство выяснило, что у мужчины есть украинский индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Вероятно, он работал или планировал работать на Украине, для чего и зарегистрировался в налоговых органах страны. При этом его официальное место жительства — Мурманск.

Игроман без семьи

Подозреваемый работает в ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», сообщило РИА Новости. Однако, по данным Mash, недавно он оттуда уволился.

Мать мужчины рассказала РИА Новости, что ее сын не спал по ночам. По ее словам, он много играл в компьютерные игры. Жены или детей у него никогда не было.

«У него раньше подружка была, расстались, она замуж вышла», — сказала женщина.

Мать утверждает, что Завгородний не умел драться, что он не конфликтный человек. При этом между ним и женщиной регулярно возникали ссоры, так как сын спал днем, а ночью бодрствовал.

«Да, были у него крики за стеной. Но мы его предупреждали, чтобы криков больше не было, чтобы маму не обижал», — рассказали соседи РЕН ТВ.

В комнате у Завгороднего висит боксерская груша.

Женщина не знает, где сейчас ее сын. Ей жаль мужчину, однако она понимает, что он совершил преступление.

В Мурманске местный житель устроил стрельбу с крыши здания. Он ранен при задержании, мотивы выясняются Вечером в воскресенье, 30 марта, в центре Мурманска местный житель открыл огонь с крыши... 31 марта 08:16

Стрельба в Мурманске произошла 30 марта около 21:40 — тогда жители одного из районов услышали выстрелы и вызвали полицию. Полицейские оцепили район и около двух часов пытались договориться со стрелком, который с крыши стрелял по прохожим, машинам и окнам жилых домов, однако он не шел на переговоры. В 23:44 начался штурм, в ходе которого злоумышленник получил ранение в голову.

Выяснилось, что мужчина забаррикадировался на крыше с помощью колючей проволоки, а место вокруг себя облил бензином. Официальной информации о его психологическом состоянии не поступало, однако есть вероятность, что он был неадекватен.