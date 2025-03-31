Не COVID и не грипп: врачи определили инфекцию, вызывающую у россиян кашель с кровью

Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении в России нового опасного вируса, из-за которого заболевшие кашляют кровью и с трудом встают с кровати. В ведомстве пояснили, что уровень заболеваемости в стране остается стабильным, никакие показатели не повышены. Telegram-канал SHOT, ссылаясь на пациентов, сообщил, что им диагностировали микоплазменную пневмонию, которая давала подобные симптомы.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о распространении нового вируса, от которого россияне кашляют кровью. Пресс-служба ведомства опубликовала сообщение на официальном сайте.

«Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций в Москве также стабильна», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что с 24 по 30 марта COVID-19 заболели три тысячи человек, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе. Также меньше россиян стали болеть ОРВИ и гриппом, а число госпитализаций снизилось на 8,6%.

«Вместе с тем активность вирусов гриппа B и A(H1N1) сохраняется», — отметили в ведомстве.

Ситуация с внебольничной пневмонией в России стабильна, уровень заболеваемости не превышает среднего значения за последний месяц. Кроме этого, не увеличена динамика госпитализаций с пневмонией.

«Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.

Страшный новый вирус

29 марта Telegram-канал SHOT сообщил о появлении неизвестного вируса. По его данным, у заболевших наблюдалась высокая температура в течение нескольких недель, сильный кашель с кровью и слабость, при которой невозможно встать с кровати.

31 марта канал сообщил, что вирусом, от которого кашляют кровью, оказалась микоплазменная пневмония. Заболевших тестировали на COVID-19, грипп A, B, но результат был отрицательный. Одна из пациенток рассказала SHOT, что врачи провели дополнительные анализы и изучили симптоматику заболевания, что позволило им поставить диагноз.

Кровавый кашель, высокая температура: что известно о новом вирусе, появившемся в России Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случаях заболевания в России неизвестным вирусом... 29 марта 21:58

30 марта эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС призвал дождаться результатов исследований, которые могли бы дать точную информацию о вирусе. По его словам, высокая температура может быть связана с тяжелым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью организма определенного человека.

«Нужно быть к себе внимательным, к детям, особенно к старшим членам вашей семьи, вовремя реагировать, принимать всякого рода лечебные мероприятия. Ну и, конечно, не забывать, что наша медицина всегда готова прийти на помощь, если вы к ней обратитесь», — заключил Онищенко.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в разговоре с aif.ru посоветовал вновь начать носить маски и избегать скоплений людей.

«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости. Третье, стараться избегать больших скоплений людей, потому что вирус передается от человека к человеку самым эффективным образом — воздушно-капельным путем», — сказал Зуев.

Вирусолог также порекомендовал усиленно соблюдать санитарную гигиену.