31 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

31 марта в мире отмечают День резервного копирования, также в этот день праздник у обладатели разноцветных глаз. Еще две даты связаны с Францией: в этот день в 1814 году русские войска взяли Париж, а спустя 75 лет в городе завершилось строительство Эйфелевой башни. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 31 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 31 марта

День резервного копирования

31 марта во всем мире отмечают День бэкапа, или резервного копирования данных. Его цель — напомнить о том, что потеря информации может произойти внезапно и привести к серьезным последствиям. Инициаторами праздника выступил популярный форум Reddit. Дата накануне 1 апреля была выбрана не случайно: считается, что в День смеха в интернете под видом невинных приколов начинают особенно активно распространяться вирусы. Чтобы не потерять в один миг множество важных данных, лучше взять за правило делать резервную копию.

День разноцветных глаз (День гетерохромии)

Неофициальный праздник разноцветных глаз, или День гетерохромии, отмечается по всему миру в последний день марта. Идея праздника — привлечь внимание к редкой и необычной особенности под названием гетерохромия — явлению, при котором радужная оболочка одного глаза отличается по цвету от другого. Иногда это проявляется в виде секторов разных цветов в одном и том же глазу. Врожденная гетерохромия обычно никак не сказывается на качестве зрения, но если этот признак появился с возрастом, он может быть симптомом заболевания глаз.

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День Эйфелевой башни

Еще один неофициальный праздник. Его дата приурочена к окончанию строительства Эйфелевой башни в Париже 31 марта 1889 года. Конструкция создавалась ко Всемирной выставке, она должна была продемонстрировать французские инженерные достижения и изначально задумывалась как временная. Башня имела большой успех среди публики, а вот французская интеллигенция считала ее уродливой, много критиковала проект и писала письма протеста. Однако спустя годы скептически настроенные парижане примирились с существованием этой архитектурной доминанты, и Эйфелева башня стала главным символом французской столицы.

День взятия Парижа 31 марта 1814 года русские войска и их союзники вступили в Париж, поставив точку в войне с Наполеоном. В 2023 году депутаты Госдумы предлагали учредить в честь этого события новый день воинской славы России. Однако пока День взятия Парижа не получил официальный статус.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 марта в других странах

День тако — Мексика. Тако — одна из самых популярных национальных закусок мексиканской кухни. Она представляет собой тортилью из кукурузной или пшеничной муки, на которую выкладывают различные начинки: мясные, рыбные, овощные. В День тако по всей стране устраиваются фестивали и гастрономические ярмарки. Считается, что чем больше видов тако попробуешь в этот день — тем лучше.

День работников химической промышленности — Туркмения. Праздник приурочен к запуску крупного предприятия — Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который производит минеральные удобрения и является драйвером химической промышленности в стране.

День моллюсков в ракушке — США. Изначально этот праздник запустили как гастрономический, однако он быстро сменил специфику, став экологическим. Задача даты — привлечь внимание к важности охраны моллюсков в природе.

Религиозные праздники 31 марта

День памяти Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Святой Кирилл родился в начале IV века в Иерусалиме. Родители воспитали его в благочестии. Когда юноша достиг совершеннолетия, то решил принять монашество. Святой Кирилл стал пресвитером, а затем — Иерусалимским патриархом. Он боролся с ересью, чем неоднократно навлекал на себя гнев недоброжелателей. Святой Кирилл прославился добрыми делами. Он спасал жителей Иерусалима от голода, распродав свое имущество. На протяжении всей свой жизни аскет и проповедник старался поднять значение Иерусалима в качестве центра всей христианской церкви.

Православная церковь 31 марта чтит память: • мучеников Трофима и Евкарпия;

• преподобного Анина Халкидонского, монаха;

• священномученика Димитрия Розанова, пресвитера, преподобномученицы Наталии (Баклановой), инокини.



Католическая церковь 31 марта вспоминает:



• святого Вениамина Персидского;

• святой Бальбины Римской.

Народные праздники и приметы 31 марта

Кирилл — Дери полоз

Ко дню памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, на Руси был приурочен народный праздник. Название Дери полоз было связано с последними заморозками. Подтаявший за день снег по ночам замерзал, и крестьяне частенько обдирали полозья о крепкий наст.

Считалось, что «На Кирилла и спереди, и сзади — зима». Эта поговорка означала, что весна еще не окончательно вступила в свои права, и мороз еще может ударить.

Приметы

Если на Кирилла зацвела мать-и-мачеха — апрель будет теплый и лето — не за горами .



. Туманный день — ждать дождливого лета .



. Появились мошки — весна будет богата грибами .



. Звезды на небе крохотные — скоро будет дождь .



. Прилетели трясогузки — ждать половодья.

Какие исторические события произошли 31 марта

1770 год — английский мореплаватель Джеймс Кук завершил исследование Новой Зеландии: убедившись, что суша представляет собой остров, он плывет на запад — к Австралии.



— английский мореплаватель Джеймс Кук завершил исследование Новой Зеландии: убедившись, что суша представляет собой остров, он плывет на запад — к Австралии. 1893 год — американский изобретатель Уиткомб Джадсон создал новый вид застежки под названием «молния».



— американский изобретатель Уиткомб Джадсон создал новый вид застежки под названием «молния». 1900 год — во Франции сократили рабочий день для женщин и детей до 11 часов в сутки.



— во Франции сократили рабочий день для женщин и детей до 11 часов в сутки. 1901 год — выпущен первый автомобиль под маркой Mercedes.



— выпущен первый автомобиль под маркой Mercedes. 1909 год — на верфи в Белфасте (Великобритания) заложен пассажирский лайнер «Титаник».



— на верфи в Белфасте (Великобритания) заложен пассажирский лайнер «Титаник». 1923 год — в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. В состязании победила Алма Каммингс, танцевавшая 27 часов подряд.



— в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. В состязании победила Алма Каммингс, танцевавшая 27 часов подряд. 1966 год — с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Молния»: она вывела в космос советскую автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».



— с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Молния»: она вывела в космос советскую автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». 1967 год — гитарист Джими Хендрикс привел в восторг публику на концерте поджогом своей гитары. Впоследствии музыкант повторял этот элемент шоу на многих своих выступлениях.



— гитарист Джими Хендрикс привел в восторг публику на концерте поджогом своей гитары. Впоследствии музыкант повторял этот элемент шоу на многих своих выступлениях. 1989 год — Сергей Пряхин стал первым советским игроком, которому руководство Госкомспорта СССР разрешило выступать в НХЛ.



— Сергей Пряхин стал первым советским игроком, которому руководство Госкомспорта СССР разрешило выступать в НХЛ. 1992 год — в Москве подписан Федеративный договор: один из основных источников конституционного права РФ в области регулирования федеративных отношений.



— в Москве подписан Федеративный договор: один из основных источников конституционного права РФ в области регулирования федеративных отношений. 1999 год — на экраны вышел фильм «Матрица».



— на экраны вышел фильм «Матрица». 2005 год — группа астрономов под руководством американского профессора Майкла Брауна открыла карликовую планету Макемаке.

close Кадр из фильма «Матрица» (1999) Warner Bros.

Дни рождения и юбилеи 31 марта

В 1596 году родился Рене Декарт — французский философ, математик и физик, положивший начало аналитической геометрии.



— французский философ, математик и физик, положивший начало аналитической геометрии. В 1621 году родился Эндрю Марвелл — английский поэт.



— английский поэт. В 1685 году родился Иоганн Себастьян Бах — великий немецкий композитор, представитель эпохи барокко.



— великий немецкий композитор, представитель эпохи барокко. В 1732 году родился Франц Йозеф Гайдн — знаменитый австрийский композитор.



— знаменитый австрийский композитор. В 1811 году родился Роберт Вильгельм Бунзен — немецкий химик, открывший цезий и рубидий, изобретатель газовой горелки.



— немецкий химик, открывший цезий и рубидий, изобретатель газовой горелки. В 1822 году родился Дмитрий Григорович — русский писатель и искусствовед.



— русский писатель и искусствовед. В 1856 году родился Александр Введенский — русский философ, психолог.



— русский философ, психолог. В 1872 году родился Сергей Дягилев — меценат, организатор труппы «Русский балет Дягилева».



— меценат, организатор труппы «Русский балет Дягилева». В 1872 году родилась Александра Коллонтай — российская революционерка, первая в мире женщина-посол.



— российская революционерка, первая в мире женщина-посол. В 1882 году родился Корней Чуковский — знаменитый российский детский писатель.



— знаменитый российский детский писатель. В 1902 году родился Андрей Юмашев — советский летчик-испытатель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.



— советский летчик-испытатель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. В 1903 году родился Иван Ром-Лебедев — цыганский актер и драматург, один из организаторов цыганского театра «Ромэн».



— цыганский актер и драматург, один из организаторов цыганского театра «Ромэн». В 1927 году родился Владимир Ильюшин — заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.



— заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза. В 1939 году родился Звиад Гамсахурдия — грузинский писатель, ученый и 1-й президент Грузии.

Кто отмечает дни рождения

close Кадр из фильма “Призрак” (2009) Elfte Babelsberg Film