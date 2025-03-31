31 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 31 марта
- День резервного копирования
31 марта во всем мире отмечают День бэкапа, или резервного копирования данных. Его цель — напомнить о том, что потеря информации может произойти внезапно и привести к серьезным последствиям. Инициаторами праздника выступил популярный форум Reddit. Дата накануне 1 апреля была выбрана не случайно: считается, что в День смеха в интернете под видом невинных приколов начинают особенно активно распространяться вирусы. Чтобы не потерять в один миг множество важных данных, лучше взять за правило делать резервную копию.
- День разноцветных глаз (День гетерохромии)
Неофициальный праздник разноцветных глаз, или День гетерохромии, отмечается по всему миру в последний день марта. Идея праздника — привлечь внимание к редкой и необычной особенности под названием гетерохромия — явлению, при котором радужная оболочка одного глаза отличается по цвету от другого. Иногда это проявляется в виде секторов разных цветов в одном и том же глазу. Врожденная гетерохромия обычно никак не сказывается на качестве зрения, но если этот признак появился с возрастом, он может быть симптомом заболевания глаз.
- День Эйфелевой башни
Еще один неофициальный праздник. Его дата приурочена к окончанию строительства Эйфелевой башни в Париже 31 марта 1889 года. Конструкция создавалась ко Всемирной выставке, она должна была продемонстрировать французские инженерные достижения и изначально задумывалась как временная. Башня имела большой успех среди публики, а вот французская интеллигенция считала ее уродливой, много критиковала проект и писала письма протеста. Однако спустя годы скептически настроенные парижане примирились с существованием этой архитектурной доминанты, и Эйфелева башня стала главным символом французской столицы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 марта в других странах
День тако — Мексика. Тако — одна из самых популярных национальных закусок мексиканской кухни. Она представляет собой тортилью из кукурузной или пшеничной муки, на которую выкладывают различные начинки: мясные, рыбные, овощные. В День тако по всей стране устраиваются фестивали и гастрономические ярмарки. Считается, что чем больше видов тако попробуешь в этот день — тем лучше.
День работников химической промышленности — Туркмения. Праздник приурочен к запуску крупного предприятия — Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который производит минеральные удобрения и является драйвером химической промышленности в стране.
День моллюсков в ракушке — США. Изначально этот праздник запустили как гастрономический, однако он быстро сменил специфику, став экологическим. Задача даты — привлечь внимание к важности охраны моллюсков в природе.
Религиозные праздники 31 марта
- День памяти Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского
Святой Кирилл родился в начале IV века в Иерусалиме. Родители воспитали его в благочестии. Когда юноша достиг совершеннолетия, то решил принять монашество. Святой Кирилл стал пресвитером, а затем — Иерусалимским патриархом. Он боролся с ересью, чем неоднократно навлекал на себя гнев недоброжелателей. Святой Кирилл прославился добрыми делами. Он спасал жителей Иерусалима от голода, распродав свое имущество. На протяжении всей свой жизни аскет и проповедник старался поднять значение Иерусалима в качестве центра всей христианской церкви.
Народные праздники и приметы 31 марта
- Кирилл — Дери полоз
Ко дню памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, на Руси был приурочен народный праздник. Название Дери полоз было связано с последними заморозками. Подтаявший за день снег по ночам замерзал, и крестьяне частенько обдирали полозья о крепкий наст.
Считалось, что «На Кирилла и спереди, и сзади — зима». Эта поговорка означала, что весна еще не окончательно вступила в свои права, и мороз еще может ударить.
Приметы
- Если на Кирилла зацвела мать-и-мачеха — апрель будет теплый и лето — не за горами.
- Туманный день — ждать дождливого лета.
- Появились мошки — весна будет богата грибами.
- Звезды на небе крохотные — скоро будет дождь.
- Прилетели трясогузки — ждать половодья.
Какие исторические события произошли 31 марта
- 1770 год — английский мореплаватель Джеймс Кук завершил исследование Новой Зеландии: убедившись, что суша представляет собой остров, он плывет на запад — к Австралии.
- 1893 год — американский изобретатель Уиткомб Джадсон создал новый вид застежки под названием «молния».
- 1900 год — во Франции сократили рабочий день для женщин и детей до 11 часов в сутки.
- 1901 год — выпущен первый автомобиль под маркой Mercedes.
- 1909 год — на верфи в Белфасте (Великобритания) заложен пассажирский лайнер «Титаник».
- 1923 год — в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. В состязании победила Алма Каммингс, танцевавшая 27 часов подряд.
- 1966 год — с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Молния»: она вывела в космос советскую автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».
- 1967 год — гитарист Джими Хендрикс привел в восторг публику на концерте поджогом своей гитары. Впоследствии музыкант повторял этот элемент шоу на многих своих выступлениях.
- 1989 год — Сергей Пряхин стал первым советским игроком, которому руководство Госкомспорта СССР разрешило выступать в НХЛ.
- 1992 год — в Москве подписан Федеративный договор: один из основных источников конституционного права РФ в области регулирования федеративных отношений.
- 1999 год — на экраны вышел фильм «Матрица».
- 2005 год — группа астрономов под руководством американского профессора Майкла Брауна открыла карликовую планету Макемаке.
Кадр из фильма «Матрица» (1999)Warner Bros.
Дни рождения и юбилеи 31 марта
- В 1596 году родился Рене Декарт — французский философ, математик и физик, положивший начало аналитической геометрии.
- В 1621 году родился Эндрю Марвелл — английский поэт.
- В 1685 году родился Иоганн Себастьян Бах — великий немецкий композитор, представитель эпохи барокко.
- В 1732 году родился Франц Йозеф Гайдн — знаменитый австрийский композитор.
- В 1811 году родился Роберт Вильгельм Бунзен — немецкий химик, открывший цезий и рубидий, изобретатель газовой горелки.
- В 1822 году родился Дмитрий Григорович — русский писатель и искусствовед.
- В 1856 году родился Александр Введенский — русский философ, психолог.
- В 1872 году родился Сергей Дягилев — меценат, организатор труппы «Русский балет Дягилева».
- В 1872 году родилась Александра Коллонтай — российская революционерка, первая в мире женщина-посол.
- В 1882 году родился Корней Чуковский — знаменитый российский детский писатель.
- В 1902 году родился Андрей Юмашев — советский летчик-испытатель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
- В 1903 году родился Иван Ром-Лебедев — цыганский актер и драматург, один из организаторов цыганского театра «Ромэн».
- В 1927 году родился Владимир Ильюшин — заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.
- В 1939 году родился Звиад Гамсахурдия — грузинский писатель, ученый и 1-й президент Грузии.
Кто отмечает дни рождения
Кадр из фильма “Призрак” (2009)Elfte Babelsberg Film
- 87 лет исполняется Александру Збруеву — актеру театра и кино, исполнителю ролей в фильмах «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться».
- 82 года исполняется Кристоферу Уокену — американскому актеру, лауреату «Оскара», исполнителю ролей в фильмах «Криминальное чтиво», «Поймай меня, если сможешь», «Сонная лощина».
- 77 лет исполняется Владимиру Винокуру — артисту эстрады, юмористу, телеведущему.
- 77 лет исполняется Альберту Гору — американскому политику, 45-му вице-президенту США, кандидату в президенты.
- 71 год исполняется Лайме Вайкуле — советской и латвийской эстрадной певице.
- 65 лет исполняется Иэну Макдональду — ирландскому писателю-фантасту.
- 54 года исполняется Павлу Буре — советскому и российскому хоккеисту, чемпиону мира (1990) и Европы (1991).
- 54 года исполняется Юэну Макгрегору — шотландскому актеру, лауреату «Золотого глобуса», исполнителю ролей в саге «Звездные войны».
- 51 год исполняется Натали — российской певице, исполнительнице хита «Ветер с моря дул».