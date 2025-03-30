«Что-то совершенно страшное». Архангельский чиновник умер на хоккее

Заместитель главы администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер на 67-м году жизни, во время игры в хоккей. Ему внезапно стало плохо, он упал на лед, напарники по команде вызвали бригаду скорой помощи. Медики не смогли спасти чиновника. Что известно о скоропостижной смерти Ананьева — в материале «Газеты.Ru».

Смерть на льду

В пресс-службе администрации Архангельской области подтвердили смерть Владимира Ананьева. Он умер накануне, 29 марта, во время игры городского чемпионата по хоккею. Чиновник играл против местной команды Т-54 в составе сборной регионального правительства.

«Владимир Ананьев действительно умер вчера во время игры в хоккей»,

— отметили в администрации.

Момент попал на видео, трансляцию матча вела Федерация хоккея Архангельской области. Ананьеву стало плохо на 19-й минуте встречи .

«Лежит на льду Владимир Ананьев, не было у него столкновений с противниками. Что-то совершенно страшное случилось, неловкая тишина повисла на льду и трибунах, скорую ему вызвали обе команды», — сообщили комментаторы игры.

Причина смерти пока неизвестна, ее установят по результатам экспертиз. Владимиру Ананьеву было 66 лет.

Что известно о Владимире Ананьеве

Владимир Ананьев родился во Львове в 1958 году. После окончания Московской государственной юридической академии работал помощником прокурора Ломоносовского района Архангельска, прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Архангельской области. Два месяца весной 2000-го он был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. После работал начальником отдела, главой управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области.

В феврале 2008 года Владимир Ананьев стал зампрокурора Архангельской области. В том же году он представил депутатам проект закона о противодействии коррупции в регионе, документ приняли.

В администрации региона Ананьев работал заместителем руководителя Ваге Петросяна. Чиновник также возглавлял департамент совершенствования государственного управления .

В сентябре 2022 года Владимир Ананьев стал ответственным секретарем призывной комиссии по мобилизации в Архангельской области. Чиновник проводил брифинги и отвечал на вопросы жителей региона. Перед мобилизованными Ананьев выступал с напутственными речами.

«Вы — достойные представители поморской земли, настоящие солдаты. Вам придется решать сложные задачи по защите нашей великой родины — России, и ее граждан. Мы уверены, с этими задачами вы достойно справитесь. Дорогие ребята, мы верим в вас. Мы желаем вам удачи, и мы будем очень ждать вас. В добрый путь!» — говорил Ананьев мобилизованным.

Владимир Ананьев был офицером и находился в запасе ВС России. В составе команды «Правительство АО» играл в товарищеских матчах и областных соревнованиях по хоккею в дивизионе «Дебютант» и в дивизионе «Любитель» чемпионата Архангельска. В декабре 2024-го Ананьева признали лучшим игроком команды в матче против команды Т-54.

В 2016 году, будучи зампрокурора Архангельской области, Владимир Ананьев называл позором взяточничество.

«Нужно повышать уровень правосознания до такой степени, когда брать взятки станет позорным, а не только из-за страха лишиться свободы»,

— отмечал он.

Ананьев называл многогранной задачей борьбу с коррупцией. Для этого нужно постоянно совершенствовать антикоррупционное законодательство, и оно совершенствуется.