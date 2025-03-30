30 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 марта мусульмане празднуют Ураза-байрам. По народному календарю — славянский праздник Ладодение — наши предки в этот день воспевали пробуждение природы. В мире отмечают День прогулки по парку. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 марта

День прогулки по парку

Этот неофициальный праздник — напоминание о том, что позаботиться о своем здоровье можно самым простым способом, не требующим затрат. Нужно больше времени проводить на природе, гулять и двигаться. Праздник отмечают в разных странах, популярность он обрел и в России. Все, что нужно от вас в этот день — надеть удобную обувь и отправиться на прогулку в ближайший парк.

День рождения психоанализа

Основатель психоанализа — австрийский невролог и психиатр Зигмунд Фрейд, чья теория оказала большое влияние на психологию, медицину, антропологию, культуру. Учения Фрейда до сих пор вызывают интерес и споры. Базовые постулаты психоанализа ученый сформулировал в своей статье «Наследственность и этиология неврозов», которая была опубликована 30 марта 1896 года во французском журнале Revue Neurologique. Эту дату специалисты считают днем рождения психоанализа.

close Зигмунд Фрейд со своей собакой Жо-Фи у себя в кабинете в Вене, 1937 год AP

Какие праздники отмечаются 30 марта в других странах

День доктора — США. Национальный праздник, который отмечается с 1933 года. В этот день в 1842 году доктор Кроуфорд У. Лонг впервые применил эфир в качестве анестезирующего средства.

День матери — Великобритания. В этот день чествуют мам и бабушек: дарят им открытки и подарки, устраивают для них застолья и чаепития. В магазинах можно приобрести специальные торты, украшенные к этому празднику.

Религиозные праздники 30 марта

Ураза-байрам

Один из двух главных праздников в исламе, знаменующий собой завершение священного месяца Рамадан — периода поста и молитв. В 2025 году праздник начался 29 марта с заходом солнца и продлится весь день 30 марта. Главное событие празднования — коллективный намаз в утренние часы. Верующие собираются в мечетях, чтобы вместе вознести молитвы и послушать проповедь — хутбу. После этого устраивают праздничные застолья с родными и близкими, обмениваются поздравлениями и подарками.

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День преподобного Иоанна Лествичника

Иоанн Лестичник — христианский богослов, живший предположительно в VI веке н.э., одинаково почитаемый и православной, и католической церквями. Широко известен благодаря своему сочинению «Лествица»: оно состоит из 30 глав, представляющих собой «ступени» добродетели, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству.

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День преподобного Алексия, человека Божия

Святой Алексий, человек Божий, живший в IV веке — пример глубокой веры, смирения и отречения от мирских благ. Он родился в богатой римской семье, в день своей свадьбы оставил невесту и отправился в странствие, посвятив себя служению Богу. Много лет Алексий жил в нищете, прося подаяние у храма Пресвятой Богородицы в Эдессе. Вернувшись в Рим, он прожил еще 17 лет в доме своих родителей в качестве нищего странника, терпя унижения и насмешки от слуг. Только после его смерти открылось его истинное имя и святость. Святой Алексий почитается как покровитель бедных, сирот и странствующих.

Православная церковь 30 марта чтит память: • преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца;

• преподобного Парфения Киевского, иеросхимонаха;

• мученика Марина Кесарийского;

• святого Патрикия, просветителя Ирландии, епископа;

• священномученика Александра Поливанова, пресвитера;

• священномученика Виктора Киранова, пресвитера.



Католическая церковь 30 марта вспоминает:



• мученика Виктора Фессалоникийского;

• мученика Домнина Фессалоникийского;

• святого Зосима, епископа Сиракузского;

• мученика Квирина Римского, трибуна;

• святого Клиния;

• святого Пастора, епископа Аурелианского;

• святого Петра Регалата Вальядолидского, Агилерского;

• святого Регула, епископа Сильванектийского (Санлисского);

• блаженного Амадея, герцога Савойского;

• блаженного Иоакима из Фьори;

• блаженной Марии Реституты Кафки.



Народные праздники и приметы 30 марта

Ладодение

В некоторых славянских культурах 30 марта отмечают Ладодение — праздник, посвященный богине Ладе, покровительнице любви, красоты и брака. В этот день наши предки славили пробуждение природы. Молодые девушки водили хороводы, пели обрядовые песни и обращались к Ладе с просьбами о счастливом замужестве и любви. Было принято делать печенье в форме жаворонков, что символизировало приход весны и возвращение птиц.

Алексей Теплый

Считалось, что Алексей Теплый «зиму на нет сводит», принося с собой тепло и солнечные дни. В этот день наблюдали за погодой, определяя, каким будет урожай. В деревнях готовили обрядовые блюда и раздавали милостыню нуждающимся. На Алексея Теплого (название как раз и связано с памятью связан с памятью преподобного Алексия, человека Божия) начинался сбор березовых почек и сока, считавшихся целебными и укрепляющими здоровье.

Приметы

Если в этот день теплая погода — урожай будет хорошим.

Много талой воды — к достатку и урожайному году.

Если пчелы вылетают из ульев — будет много меда.

Какие исторические события произошли 30 марта

1814 год — союзные войска антинаполеоновской коалиции, в основном русские корпуса, взяли штурмом Париж, положив конец Наполеоновским войнам.



— союзные войска антинаполеоновской коалиции, в основном русские корпуса, взяли штурмом Париж, положив конец Наполеоновским войнам. 1856 год — Крымская война закончилась подписанием в Париже мирного договора представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии.



— Крымская война закончилась подписанием в Париже мирного договора представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии. 1856 год — император Александр II официально высказался об отмене крепостного права, выступая перед московским дворянством.



— император Александр II официально высказался об отмене крепостного права, выступая перед московским дворянством. 1867 год — США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.



— США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов. 1870 год — вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.



— вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав. 1879 год — в Малом театре Московской консерватории состоялось первое представление оперы Чайковского «Евгений Онегин».



— в Малом театре Московской консерватории состоялось первое представление оперы Чайковского «Евгений Онегин». 1917 год — Временное правительство признало права Польши на независимость.



— Временное правительство признало права Польши на независимость. 1972 год — Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.



— Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии. 1981 год — произошло покушение на президента США Рональда Рейгана.



— произошло покушение на президента США Рональда Рейгана. 1987 год — картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» продана на лондонском аукционе за 50 млн долларов.



— картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» продана на лондонском аукционе за 50 млн долларов. 1994 год — группа Pink Floyd выпустила свой 14-й студийный альбом The Division Bell.

Дни рождения и юбилеи 30 марта

В 1135 году родился Маймонид — еврейский философ, просветитель, толкователь Талмуда.



— еврейский философ, просветитель, толкователь Талмуда. В 1326 родился Иван II Красный — князь Московский и великий князь Владимирский, сын Ивана Калиты.



— князь Московский и великий князь Владимирский, сын Ивана Калиты. В 1746 году родился Франсиско Хосе де Гойя — испанский живописец, гравер и рисовальщик.



— испанский живописец, гравер и рисовальщик. В 1754 году родился Жан Франсуа Пилатр-де-Розье — французский физик, химик, один из пионеров авиации.



— французский физик, химик, один из пионеров авиации. В 1853 году родился Винсент Ван Гог — голландский художник-постимпрессионист.



— голландский художник-постимпрессионист. В 1894 году родился Сергей Ильюшин — советский авиаконструктор, академик, трижды Герой Социалистического Труда.



— советский авиаконструктор, академик, трижды Герой Социалистического Труда. В 1901 году родился Алексей Федоров — один из руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.

Кто отмечает дни рождения

close Музыкант Эрик Клэптон, 1998 год AP