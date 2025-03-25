«У меня русская натура»: Депардье объяснился по делу о сексуальных домогательствах

Депардье в суде по делу о домогательствах заявил о своей русской натуре

Пьянство и русская натура — из-за этого, по мнению Жерара Депардье, его поведение часто считают хамским. Актер ответил на обвинения по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Артист признался, что действительно ухватился за бедра ассистентки, однако сексуального подтекста в этом не было — так он якобы пытался удержаться, чтобы не рухнуть на пол. В чем обвиняют легенду французского кино — в материале «Газеты.Ru».

О выпивке и плохих манерах

Жерар Депардье прибыл в парижский суд, чтобы ответить на обвинения по делу о сексуальных домогательствах. Как напомнил телеканал France24, заявления против актера написали две женщины. Одна из них, 53-летняя костюмер Амели К. заявила, что на съемках фильма в 2021 году Депардье «зажал» ее, схватил за бедра и трогал грудь . Есть в деле и другая пострадавшая, 33-летняя помощница режиссера Сара. Она рассказала, что Депардье трогал ее «грудь и ягодицы».

Актер решительно отверг все обвинения и попытался оправдаться. Свое поведение он объяснил пристрастием к спиртному и «русской натурой».

«Мне всегда говорили, что у меня русская натура. Не знаю, из-за пьянства или вульгарности», — обратился к суду Депардье.

Он признался, что его поведение «иногда воспринимают как хамское из-за пьянства». Говоря о возможном сексуальном насилии, актер напомнил об избыточном весе и объяснил, что якобы не смог бы удерживать женщину.

«Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться. Я был так расстроен [работой костюмера], жарой, это была пятница ближе к концу съемок, я очень устал», — отметил актер .

Он добавил, что «прекрасно понимает», если Амели К. «немного расстроена».

«Я способен на пустые разговоры <…> Мне не нужно так говорить и так злиться», — признал неправоту при выборе выражений Жерар Депардье.

Обвинившая его в насилии художник-декоратор, отметил актер, разозлила его тем, что не сказала сразу, кем работает на съемочной площадке. По словам Депардье, она искала зонтики для следующего съемочного дня, когда площадка не была готова к съемке ближайшей сцены.

«Я сказал, что <…> вы можете засунуть зонтики себе в задницу!» — процитировала актера газета Le Parisien.

В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере €75 тыс. Судебные разбирательства по этому делу должны были начаться еще в октябре, однако рассмотрение по существу переносили несколько раз из-за состояния здоровья актера.

Что говорят стороны

Амели К. рассказала, что Депардье оскорбил ее 10 сентября 2021 года. По ее словам, актер «жестко схватил ее», зажал бедрами «с феноменальной силой» и трогал от живота «до самой груди». Оттащил артиста его телохранитель, добавила Амели.

Адвокат пострадавшей Карин Дюррье Диболт заявила, что направила жалобу в прокуратуру.

«В то время она не выдвигала обвинений, потому что не хотела портить работу своих коллег и [срывать даты выхода] фильма, а доброта съемочной группы позволила ей думать, что с ней все будет в порядке. Но [моральная] травма не проходила», — объяснила правозащитница.

По словам адвоката Депардье Жереми Ассу, актер «совершенно спокоен» перед началом процесса. Судебное разбирательство, отметил юрист, позволит «поставить все обвинения перед лицом реальности, свидетелей и показаний всех сторон» .

«Мы сможем целостным и объективным образом дать неопровержимые доказательства того, что все обвинения ложны, <...> а правда будет за нами», — добавил Ассу.

Представляющий Депардье адвокат подчеркнул, что все СМИ намеренно подавали материалы об этом деле «в обвинительном ключе». Доводы, которые бы позволяли поставить под сомнение слова пострадавших, игнорировали, отметил Ассу.