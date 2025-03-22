Вопросы к перемирию: что диктует России исторический опыт

Запад и Украина призывают Россию к 30-дневному перемирию, однако эксперты сомневаются в целесообразности принять такое предложение. О том, что показал исторический опыт в похожих ситуациях и чем может грозить согласие на перемирие — в нашем материале.

Предложение о 30-дневном перемирии

Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине пойти на 30-дневное перемирие. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе разговоров с журналистами отметил, что Соединенные Штаты Америки «настоятельно призывают» Россию подумать о прекращении огня в Украине. «Мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем их решительно рассмотреть вопрос о прекращении всех военных действий», — сказал он во время остановки в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

К перемирию призывают и лидеры из Европы. О том, что Россия «обязана принять» предложение США о 30-дневном прекращении огня, говорил и президент Франции Эммануэль Марон, подчеркнув, что боевые действия «должны быть остановлены». Однако исторический контекст ставит под вопрос рациональность принятия такого предложения.

Полковник ДНР Эдуард Басурин напоминает о том, что в 2014 году Ангела Меркель и Олаф Шольц на первых минских соглашениях призывали стороны к миру, но позже признались, что эти соглашения были нужны, чтобы дать Киеву время обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту. Это подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Они дали гарантия под свои имена о том, что сделают все, чтобы здесь наступил мир, а в итоге со временем Меркель призналась, что это была игра для того, чтобы Украина давила на Россию», — отметил Басурин.

Также он вспоминает о самом начале СВО, когда Макрон позвонил Путину и попросил прекратить огонь в связи с началом первых российско-украинских переговоров в Гомеле, на что мы согласились. Однако украинская сторона, несмотря на заверения, так и не остановила боевые действия со своей стороны, сославшись на то, уговор бы другой, и вообще она не может контролировать все свои военные подразделения. Гарантий того, что если Россия в очередной раз согласится на этот шаг, Украина тоже сможет это обеспечить, нет. Нет уверенности в том, то Киев не продолжит огонь, не проведет довооружение, не продолжит мобилизацию для пополнения своих рядов и не будет предпринимать другие провокации.

С этим мнением согласна и официальный представитель МИД России Мария Захрова:

«Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло – это большой вопрос», – отметила она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

О том, что призыв к перемирию на Украине воспринимается как попытка дать ВСУ время на перевооружение, говорил и помощник президента РФ Юрий Ушаков:

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным», — сказал Ушаков в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

Удары по «Судже»

Также накануне были совершены удары по переходу и газотранспортной станции «Суджа», в результате которых они были практически разрушены. Для того, чтобы все это восстановить, понадобится минимум 2,5 года. Без этой инфраструктуры поставки в Европу невозможны. Таким образом, все усилия Венгрии и Словакии по решению проблемы поставок российского газа в Европу сведены на нет и лишены смысла. Эти действия выглядят как нарушение договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре.

Почему это произошло? У Зеленского неуправляемая ситуация. Он не в состоянии контролировать все ВСУ. Случившееся ставит под большой вопрос возможность соглашения о ненанесении ударов по энергетическим объектам. Для понимания полноты картины, надо разобраться, какие силы на Украине поступают так, как считают нужным, не обращая внимания на позицию их политического руководства. Это, прежде всего, так называемые нацбаты, а среди них особо выделяется батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Суть «Азова»

Еще в 2017 году при Дональде Трампе два американских конгрессмена внесли поправку в соответствующий американский закон, сутью которого было объявление батальона «Азов» экстремистской, террористической и антисемитской организацией. Тогда Пентагон и Госдеп США надавили на авторов поправки и их руководство, и она была заблокирована. Но через некоторое время конгрессмены вернулись к этой теме, и поправка была принята. Да и сложно было Конгрессу с ней не согласиться, поскольку причастность «Азова» к терроризму, экстремизму и антисемитизму подкреплялась многими конкретными примерами (высказывания, свастики, убийства мирных граждан и так далее). Таким образом, все американские органы получили абсолютный запрет на взаимодействие с «Азовом».

В 2022 году, после начала СВО, Госдеп воспользовался имевшейся в законе оговоркой, и все санкции в отношении «Азова» были отменены. США приступили к помощи «азовцам» по полной программе. Это означает, что для борьбы с Россией все, любые средства хороши и годятся. Но ведь террористическая и антисемитская сущность «Азова» не изменилась. Более того, с течением боевых действий стала еще более нацистской, еще более антисемитской. Примеров тому много.

У киевского режима непростые отношения с «Азовом». С одной стороны, он на него опирается, с другой – боится и заискивает перед ним. В ходе ведущейся сейчас реорганизации ВСУ Зеленский намерен назначить командиром 3-его армейского корпуса Андрея Белецкого, а командиром 12-го армейского корпуса Нацгвардии «Азов» — Дениса Прокопенко. Они оба ведут себя подчеркнуто независимо как в отношении политического руководства, так и командования ВСУ. Режим, одновременно, опасается их сплочения, но другого выхода, как опираться на этих сомнительных персон, у него нет. Понятно, что в перспективе ничего хорошего такие действия для режима не сулят.

«Нас хотят заставить играть в игру, в которую мы проиграем. Создается такое впечатление, что они считают, что мы очень слабая страна, что нам война дается очень тяжело. Они ошибочно полагают, будто мы готовы закончить войну на любых условиях, что нам предложат», — резюмировал Эдуард Басурин.