Комик Останин задержан за шутку о «скейтере без ног». В ней увидели оскорбление ветеранов СВО

Комик Артемий Останин попытался покинуть Россию после возбуждения на него уголовного дела из-за шутки. Его задержали и доставили в Москву. Мужчина отрицает, что во время выступления как-либо упоминал участников СВО. «Осторожно, новости» пишет, что развитию дела поспособствовали серийный доносчик Виталий Бородин и организация «Зов Народа». Депутат Андрей Медведев все же обнаружил в других выступлениях Останина шутки про военнослужащих.

Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке пересечения границы РФ, рассказали в пресс-службе СУ СК в Telegram-канале.

В его отношении расследуют уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. По версии следствия, на одном из концертов, которые проходили не позднее 15 марта 2025 года, Останин высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.

«Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Он доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канал Mash, Останина задержали на границе России и Белоруссии. Скорее всего, он пытался покинуть страну. Останину грозит до шести лет лишения свободы, однако он может отделаться и штрафом.

Роковая шутка

В феврале Останин снялся в шоу «Третий канал», где комикам дают минуту, чтобы выступить перед жюри. В своем монологе он пошутил, что в переходе метро у него возник незначительный конфликт со «скейтером без ног», после чего пожилая женщина обвинила комика в хамстве.

«На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом», — констатировал мужчина.

Останин сказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в его стендапе про СВО «нет ни слова и речи об этом даже близко не идет». По его словам, шутка касается попрошайки в метро, который «катается без ног на скейте уже лет как 20», а про таких шутили еще со времен Comedy Club.

« Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное — вымысел блогеров. И, на удивление, федеральных СМИ. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом . Критическое мышление к вопросу, естественно, никто не подключал», — сказал Останин.

По данным «Осторожно, новости», известный доносами на звезд активист Виталий Бородин и организация «Зов Народа» призвали завести уголовное дело из-за шутки Останина.

Уже шутил про СВО

Журналист и депутат Андрей Медведев в своем Telegram-канале написал, что Останин регулярно выступает с подобными шутками. Он обратил внимание, что на одном из выступлений комик предложил подарить матерям участников СВО мясорубки.

«Знаете еще что скажу, с одной стороны, в зале и жюри стендапа мало, кто посмеялся над его миниатюрой про ветерана СВО на инвалидной коляске. Так, были отдельные смешки каких-то дебилов. С другой стороны, непонятно, почему в зале не нашелся хоть один человек, который бы встал, вышел на сцену и снес бы Останину рыло всмятку. Такая, видать, публика на стендап ходит, вырожденческая», — добавил Медведев.

Депутат назвал Останина «идейным русофобом и христианофобом». Он посоветовал ему написать явку с повинной.

«Странно. Комик ведь заявлял, что его неправильно поняли, и что он не шутил про ветеранов СВО. И вообще зло не шутил. Зачем тогда убегал?» — прокомментировал Медведев задержание Останина.

Участники СВО также записали видеообращение к комику:

«Шутник, ты тут шуткуешь над нашим братишкой, которому ноги на мине оторвало? Я тебе предлагаю, как мужику, приезжай сюда. Мы сходим с тобой прогуляемся, даже не по минному полю, а просто по посадочке. И когда ты потеряешь свою лапку, не переживай, мы тебя не бросим. Мы тебя эвакуируем, тебя доставят в госпиталь. Когда ты пройдешь семь кругов ада с операциями и всем прочим, и когда ты выйдешь на сцену на своей, как ты сказал, «культяповозке», мы вместе посидим и послушаем твои шутеечки, как они тогда будут звучать».

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Настоящее имя комика Артем Фролов, ему 29 лет. Он родился в Ейске, в 2019 году окончил Дальневосточный федеральный университет и переехал в Москву. Останин пытался работать как актер, танцор и вокалист, но затем стал выступать со стендапом на различных столичных площадках.