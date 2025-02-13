«Мышцы превращаются в жир, кости истончаются»: что грозит застрявшим на МКС астронавтам

Астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор отправились на МКС с восьмидневной миссией, но остались в космосе почти на год. Их возвращение несколько раз переносили, теперь оно запланировано на март. Сама Уильямс призналась: она уже забыла, как ходить, сидеть и лежать. Как незапланированная задержка в космосе может сказаться на здоровье астронавтов, «Газете.Ru» рассказал профессор института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Александр Белявский.

От гравитации к невесомости

Американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор приступили к выполнению своей миссии на МКС 5 июня 2024 года и должны были провести в космосе всего восемь дней. Однако из-за технических проблем у капсулы Boeing они не вернулись на Землю — и до сих пор находятся на станции. Единственным шансом ненадолго ее покинуть для «пленников» стал недавний выход в открытый космос. Сейчас астронавтам обещают возвращение в конце марта – но его могут в очередной раз перенести. Таким образом, вместо восьми дней они пробудут в космосе почти десять месяцев.

В конце января Уильямс рассказала ученикам средней школы Нидхэма, которую окончила в 1983 году, что забыла, как ходить пешком, сидеть и лежать. Состояние здоровья женщины уже вызывает у специалистов опасения: по словам доктора Виная Гупты, у нее есть признаки «значительного дефицита» калорий. Как пояснил врач, в космосе организм сжигает больше калорий, поскольку он приспосабливается к изменениям гравитации и пытается поддерживать температуру тела в холодных, суровых условиях. Чтобы предотвратить потерю мышечной и костной массы, астронавты должны заниматься спортом около 2,5 часа в день, что также требует энергозатрат.

Если испытатели не будут следовать специальной диете и комплексам тренировок, то по возвращении на Землю просто лишатся возможности двигаться . Кроме того, человеку сложно дается переход от гравитации к невесомости, рассказал «Газете.Ru» профессор института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Александр Белявский.

«Что испытывает человек, отправившись в космос? Изначально — тошноту, это следствие отсутствия нормального восприятия гравитационной вертикали: мозжечок больше не может функционировать так же, как на Земле, мы просто теряемся в пространстве. Вскоре также перед глазами появляется красная пелена, возникают шум в ушах и сильные головные боли. Симптомы обычно длятся четыре–пять дней. Чтобы облегчить адаптацию, старый экипаж остается на станции до тех пор, пока новички не привыкнут к новым условиям», — пояснил эксперт.

По его словам, ужас перехода от земной гравитации к невесомости испытывают даже самые подготовленные профессионалы — бывалые летчики-истребители, так как нахождение во внеземной среде — тяжелое испытание для любого организма. Никакого прямохождения, никакой нормальной работы мозжечковой железы, отвечающей за ориентацию в пространстве, — за пределами планеты теряется всякое восприятие «нормальной» реальности. И это главное, что бьет по общему самочувствию.

После прохождения периода адаптации состояние космонавта стабилизируется. Но это не значит, что пагубное воздействие новой среды прекратилось: в космосе происходят не только физиологические, но и психические изменения — из-за долговременной изоляции.

Кругом радиация!

По словам Белявского, предельный срок жизни человека в космосе составляет примерно три года с учетом постоянного воздействия сразу нескольких типов радиации: галактической, разрушающей молекулы ДНК и приводящей к невозможности регенерации клеток и мутациям, солнечной, а также той, что исходит от радиационных поясов Земли — зон, насыщенных энергией заряженных частиц. Последняя способствует расщеплению молекул воды в организме и переходу их в другие, не совместимые с продолжением жизни химические соединения.

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«Галактическая радиация также негативно влияет на центральную нервную систему, вызывает когнитивные нарушения. Организм становится более уязвимым. На космических кораблях пока нет защиты от галактической радиации, но ученые активно над этим работают. В частности разрабатывают, например, более эффективные защитные материалы для космических кораблей и скафандров», — добавил эксперт МАИ.

Не исключено, что когда-нибудь человек при помощи уникальных спецсредств все же сможет адаптироваться в космосе, но пока об этом речи точно не идет.

Восстановление возможно?

По словам специалиста МАИ, все равно, кого именно мы решим отправить в космос: мужчину, женщину, пожилого человека или ребенка — независимо от пола и возраста каждый за пределами Земли будет чувствовать себя одинаково некомфортно. Восстановление после полета будет столь же длительным, сколь и период адаптации в космосе, — а иногда и дольше.

«В космосе, например, без регулярных физических упражнений мышцы теряют свою массу и превращаются в жировые ткани. Трансформировать жир обратно в мышцы невозможно. Поэтому космонавты по восемь часов в сутки тренируются, а оставшееся время посвящают сну и обслуживанию космической станции. Для поддержания физической формы они следуют комплексу упражнений, разработанному специалистами в области авиационно-космической медицины. Но упражнения не могут предотвратить изменения: мышцы все равно расслабляются, их масса уменьшается, а кости становятся тоньше и теряют плотность», — заявил Белявский.

С этими и другими последствиями нахождения в космосе по возвращении космонавта на Землю работают несколько групп экспертов. Космонавт в обязательном порядке проходит многомесячный курс реабилитации под постоянным наблюдением врачей: его исследуют ученые-медики, психологи, биологи и другие специалисты, собирающие данные о влиянии космоса на организм человека.

«Четкой зависимости между количеством прожитых лет и пребыванием в космосе эксперты пока не выявили, но с точки зрения показателей тела полеты вне земной гравитации отнимают у исследователей годы, если не десятилетия. Так что восстановиться можно, — но быть готовым к неприятным последствиям нужно всегда», — уточнил Белявский.

По его словам, ученые давно ищут способы сделать пребывание людей вне Земли более комфортным, однако «не все так просто и быстро».

«Известно, например, что ведутся разработки по установке центрифуги с эффектом имитации земной гравитации на космическом корабле. Она позволит космонавтам не терять важнейшие навыки. Сроки реализации проекта еще не определены. Но уверен, когда это станет возможно, нашим космонавтам будет значительно легче», — заключил специалист МАИ.

Таким образом, 59-летней Суните Уильямс и 62-летнему Барри Уилмору могут понадобиться годы на восстановление своего здоровья после полета.