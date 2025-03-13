13 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

13 марта — день, когда стоит задуматься о состоянии почек. Если со здоровьем у вас все в порядке, самое время открыть бутылочку освежающего рислинга. В Японии сегодня праздник танцев в древнем святилище в Наре, а в Люксембурге — фестиваль огня. Иудеи по всему миру начинают отмечать один из своих самых веселых праздников — Пурим. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 13 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 марта

Всемирный день почки

Всемирный день почки отмечается каждый год во второй четверг марта. Он был учрежден в 2006 году Всемирной нефрологической федерацией, чтобы привлечь внимание к заболеваниям этого органа. Врачи напоминают, что почки — один из самых «молчаливых» органов: когда появляются симптомы, болезнь уже может быть в запущенной стадии. В День почки в разных странах проходят профилактические акции, а в некоторых больницах предлагают бесплатные анализы и консультации.

Всемирный день белого вина Рислинг

Рислинг — это не просто вино с многовековой историей, а культурный символ Германии и Франции. Первые упоминания о нем датируются XV веком, когда монахи региона Рейнгау начали культивировать особый сорт винограда. Рислинг пьют и молодым, пока он легкий и освежающий, и выдержанным, когда он приобретет сложные медовые и фруктовые оттенки. Всемирный день белого вина Ρиcлинг — отличный повод узнать больше об истории виноделия и насладиться бокалом классического напитка.

Международный день школьного питания

Международный день школьного питания отмечают во второй четверг марта. Он призван напомнить, что сбалансированный рацион играет ключевую роль в развитии детей. Вопрос с годами не теряет своей актуальности: школьное питание по-прежнему важно для борьбы с голодом в некоторых развивающихся странах. В то же время в других государствах встает противоположная проблема — детское ожирение. В Международный день школьного питания кулинарные ассоциации и диетологи делятся рекомендациями по составлению здорового меню, а школы проводят тематические мероприятия.

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Какие праздники отмечаются 13 марта в других странах

День свободного интернета — Тунис. Этот день символизирует борьбу за цифровую свободу и неограниченный доступ к информации. Он появился после событий «Арабской весны» 2011 года, когда социальные сети и онлайн-СМИ сыграли ключевую роль в протестах против властей в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Кacугa Мaцуpи — Япония. Праздник проходит в знаменитом святилище Касуга-тайся в городе Нара, одном из самых древних центров японской культуры. Он зародился еще в VIII веке и посвящен традиционным ритуальным танцам бугаку, которые исполняли для императоров. Сегодня в этот день танцоры в ярких исторических костюмах разыгрывают сцены из древних японских легенд.

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Бургзонндег — Люксембург. Праздник огня с многовековыми традициями, знаменующий приход весны и пробуждение природы. Он уходит корнями в дохристианские времена — тогда считалось, что в этот день устраивают шабаш ведьмы. Сегодня на Бургзонндег жгут костры, символизирующие обновление, и едят традиционные картофельные оладьи Gromperekichelcher.

День автономии Мeлильи — Испания. Мелилья — небольшой испанский анклав в Северной Африке, который на протяжении десятилетий остается яблоком раздора между Испанией и Марокко. В 1995 году город получил автономный статус, что позволило ему управлять своими внутренними делами и сохранять уникальный культурный облик. Сегодня Мелилья сочетает в себе европейское наследие и африканские традиции.

Церковные праздники 13 марта

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Иоанн Кассиан жил в IV—V веках и оказал влияние на развитие монашества в Европе. Он изучал аскетические практики египетских отшельников и привнес их в западную традицию, заложив основы монастырского устава. Его труды оказали влияние даже на святого Бенедикта, создателя бенедиктинского ордена. Сегодня он почитается как святой, чьи идеи сформировали монашеские традиции Западной Европы.

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пpoтepия, пaтpиapxa Aлeкcaндpийcкoгo

Патриарх Протерий жил в V веке и был одним из главных защитников православного учения в Александрийской церкви. Он боролся с ересями, но в результате религиозных волнений его убили сторонники монофизитов. Его смерть стала трагическим символом религиозных конфликтов того времени, а сама личность осталась в истории как образец верности канонам.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Вacилия Дeкaпoлитa

Этот святой VIII века известен своей борьбой против иконоборцев, которые в те времена пытались запретить поклонение иконам. Он подвергался гонениям, но не отказался от своих убеждений, за что был канонизирован. В этот день церковь вспоминает его подвиг и отстаивание православных традиций.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Иудейские праздники 13 марта

Пocт Эcтep

Этот день связан с событиями, описанными в Книге Есфирь, где рассказывается о спасении еврейского народа от истребления в Персии. По преданию, царица Эстер постилась три дня, прежде чем просить о защите для своего народа. Этот пост длится от рассвета до первых сумерек и предшествует празднику Пурим. В этот период правоверные иудеи отказываясь от еды и воды.

Пурим

Один из главных и самых веселых иудейских религиозных праздников. Пурим наступает вечером 13 марта после захода солнца и продолжается весь следующий день 14 марта. Праздник связан с событиями, описанными в Книге Есфирь, — спасением евреев в Персии от уничтожения. Сегодня этот праздник больше напоминает карнавал: люди облачаются в маскарадные костюмы, устраивают представления и веселые шествия, шутят, поют и всячески подчеркивают жизнерадостность момента. Для иудеев Пурим служит напоминанием о важности веры, единства и надежды на спасение.

Как отмечают Пурим: история, традиции и главные блюда иудейского праздника Пурим — яркий и жизнерадостный праздник, который напоминает о том, что даже в самые темные... 11 марта 22:00

Народные праздники и приметы 13 марта

Василий Капельник

Этот народный праздник, связанный с именем святого Василия Декаполита. День получил название «Капельник» из-за начинающегося таяния снега: сосульки падали с крыш, а дороги становились сырыми и грязными. Считалось, что в это время зима постепенно сдает свои позиции, а природа готовится к приходу весны. Существовало поверье, что если в этот день разогреть воду на солнце и умыться ею, можно избавиться от зимней усталости и болезней.

Приметы

Длинные сосульки — к поздней весне.

Сильный ветер — к дождливому апрелю.

Если к вечеру звезды яркие — погода скоро изменится.

Грачи прилетели — к скорому теплу.

Кошки трутся о ноги — к потеплению.

Какие исторические события произошли 13 марта

1656 год — в Новом Амстердаме (ныне — Нью-Йорк) евреям запретили строить синагоги, что стало одним из первых случаев религиозных ограничений в колониальной Америке.

1669 год — подписали Глуховские статьи, которые закрепили автономию украинского казачества под протекторатом России, ограничив власть московских воевод на территории Гетманщины.

1781 год — английский астроном Уильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран. Сначала он принял ее за комету, а затем предложил назвать в честь короля Георга III, но в итоге закрепилось название, предложенное немецким астрономом Иоганном Боде.

1869 год — русский химик Дмитрий Менделеев завершил работу над Периодической таблицей элементов.

1881 год — народоволец Игнатий Гриневицкий смертельно ранил Александра II в Санкт-Петербурге, что положило конец эпохе Великих реформ и привело к ужесточению политики в стране.

1898 год — в Минске состоялся I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), с которого начался путь к революционным событиям XX века.

1917 год — в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия», ставшей ключевым рупором Советов в революционные годы.

1930 год — закрылась Московская биржа труда, что символизировало официальное устранение безработицы в СССР.

1930 год — американский астроном Клайд Томбо представил научному сообществу открытие девятой планеты — Плутона, имя для которой предложила 11-летняя школьница из Оксфорда.

1938 год — русский язык введен как обязательный предмет во всех школах СССР.

1940 год — Красная армия заняла Выборг, завершив Советско-финскую войну.

1954 год — в СССР создан Комитет государственной безопасности (КГБ), который на десятилетия стал главным органом внутренней и внешней разведки страны.

1969 год — космический корабль «Аполлон-9» успешно вернулся на Землю, продемонстрировав готовность к будущей высадке на Луне.

1970 год — глава КГБ Юрий Андропов распорядился уничтожить останки Гитлера и Геббельса, захороненные в Магдебурге, чтобы предотвратить их превращение в объект поклонения.

1979 год — в Европе вступила в силу Европейская валютная система (EMS), заложившая основу для будущего евро.

1989 год — английский ученый Тим Бернерс-Ли представил проект World Wide Web (WWW), который положил начало современному интернету.

1992 год — в России создан Центроспас — специализированная спасательная служба, которая позже стала основой для МЧС.

Дни рождения и юбилеи 13 марта

1733 год — родился Джозеф Пристли, английский химик, первооткрыватель кислорода и аммиака, а также философ-материалист.

1781 год — родился Карл Фридрих Шинкель, немецкий архитектор, оказавший значительное влияние на европейский классицизм.

1823 год — родился Дмитрий Толстой, российский государственный деятель, министр народного просвещения, один из инициаторов судебной реформы 1860-х годов.

1885 год — родился Лев Руднев, советский архитектор, автор проекта здания МГУ и Дворца культуры и науки в Варшаве.

1913 год — родился Сергей Михалков, советский писатель, автор гимна СССР и России, а также многочисленных детских произведений.

1916 год — родился Жак Фреско, американский социальный инженер, футуролог, основатель «Проекта Венера».

1942 год — родился Скэтмэн Джон, американский джазовый музыкант, создатель уникального сочетания скэта и техно.

Кто отмечает день рождения

74 года исполняется Ирине Алферовой, народной артистке России, звезде театра и кино, прославившейся ролями в советских и российских фильмах.

65 лет исполняется Адаму Клейтону, бас-гитаристу ирландской рок-группы U2, одного из самых узнаваемых музыкантов своего поколения.

64 года исполняется Елене Малышевой, российскому врачу и телеведущей, создательнице популярных медицинских телепрограмм.

55 лет исполняется Александру Самокутяеву, российскому летчику-космонавту, Герою России, участвовавшему в международных космических экспедициях.

43 года исполняется Евгению Понасенкову (признан в РФ иностранным агентом), российскому историку и публицисту, известному своими нетривиальными взглядами на историю.