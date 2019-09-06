Операция не помогла: как рак сгубил Лучано Паваротти

Один из самых выдающихся оперных певцов Лучано Паваротти родился 12 октября 1935 года в городе Модене в Италии. В детстве он увлекался спортом и мечтал построить карьеру футболиста, но запел благодаря отцу — булочнику и большому любителю оперы. Мужчина отправил девятилетнего сына в школьный хор и привил любовь к музыке.

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В результате после окончания школы 19-летний Паваротти начал учиться музыке у тенора Арриго Пола в Модене. Зная о бедности талантливого ученика, преподаватель не брал оплату за свои уроки. Благодаря своему первому педагогу Паваротти узнал, что он обладает абсолютным слухом и имеет большие перспективы в пении. Тогда же он встретился с оперной певицей по имени Адуа Верони, которая вскоре стала его женой.

В первые годы учебы Паваротти выступал на бесплатных сольных концертах и даже планировал закончить с пением из-за проблем со связками.

В 1961 году артист дебютировал в роли Родольфо в «Богеме» Пуччини. Эта партия хоть и не принесла ему мировой популярности, но открыла двери самых знаменитых оперных площадок мира: «Ла Скала», «Ковент-Гарден» и «Метрополитен-Опера». Исполнение партии Тонио в опере «Дочь полка» Доницетти принесла Паваротти популярность и титул «Короля верхнего до» — он стал единственным тенором, который спел все девять «до» второй октавы в арии «Quel Destin».

Своей главной задачей великий тенор всегда считал популяризацию оперного искусства. Спустя годы все главные оперные сцены мира стали для него тесны: концертные площадки, среди которых были огромные стадионы, не всегда могли вместить всех желающих.

Зрители концертов Паваротти утверждают, что на своих выступлениях певец, сохраняя принципы академического пения, заражал зрителей своим жизнелюбием. Артист мог неожиданно начать шутить прямо по ходу выступления совсем не располагающей к этому арии, а улыбка и вовсе никогда не сходила с его лица. В одном из интервью певец рассказал о своих предпочтениях в музыке.

«Я предпочитаю только мажор! И никогда минор. Я мажорная личность. Для меня минор всегда в стороне. Для меня жизнь всегда наполовину наполнена, а не наполовину пуста. И в музыке тоже самое — только мажор», — говорил Паваротти.

В 1990 году артист, объединившись с двумя другими великими испанскими тенорами Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом, дал первый концерт в серии «Три тенора». Кстати, сам тенор не соглашался, когда в прессе его называли величайшим тенором современности, и призывал не забывать о его коллегах.

Этим концертом певцу удалось совместить две свои страсти — оперу и футбол, потому что выступление прошло в рамках чемпионата мира по футболу в Италии и имело оглушительный успех среди сотен тысяч футбольных фанатов.

Во второй раз Паваротти женился в 2003 году — его избранницей стала бывшая секретарша Николетте Мантовани, которая должна была родить певцу близнецов. Однако женщина смогла подарить ему только дочь Аличе — сын погиб при родах. Это стало огромной трагедией для артиста, у которого уже было три дочери от первого брака, но не было ни одного сына. Конечно, это не повлияло на любовь Паваротти к четвертой дочери, в честь которой он записал первый за пятнадцать лет альбом, названный «Ti Adore» («Я тебя обожаю»). В 2004 году со сцены «Метрополитен-оперы» певец объявил о завершении своей карьеры, и в последние годы жизни проводил много времени с младшей дочерью.

В 2006 году у Паваротти обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы. Врачи его прооперировали и сделали оптимистичные прогнозы на скорейшее полное выздоровление. Однако в августе 2007 года певец вновь оказался в больнице в связи с затруднением дыхания и высокой температурой. В конце месяца состояние Паваротти нормализовалось, и его выписали из больницы.

За несколько дней до смерти артиста его виллу посетил мэр Модены Джорджо Пиги. Он сообщил о том, что вице-премьер, министр культуры Италии Франческо Рутелли объявил о присуждении Паваротти специальной премии за огромный вклад в искусство — Паваротти стал первым обладателем такой награды.

Вскоре после присуждения премии он попал в онкологическое отделение больницы с высокой температурой, периодически теряя сознание. По данным СМИ, у 71-летнего оперного певца отказали почки.

Ссылаясь на неназванные источники, итальянское телевидение сообщило, что состояние певца «очень серьезное». Следующим утром агентство Reuters сообщило о смерти певца.

В 2019 году оскароносный голливудский режиссер Рон Ховард снял двухчасовой байопик с незамысловатым названием, но хорошо всем известным названием — «Паваротти».