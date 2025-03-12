Взрывы и разлив топлива в Северном море: виновным может оказаться гражданин России

В Великобритании задержали капитана контейнеровоза Solong, который 10 марта столкнулся с нефтяным танкером Stena Immaculate у берегов королевства. В компании Ernst Russ, владеющей судном, заявили, что речь идет о гражданине РФ. Остальные члены экипажа, по данным компании, являются россиянами и филиппинцами. В посольстве РФ в Лондоне сообщили, что британские власти не информировали Москву об этом. В чем подозревают капитана контейнеровоза — в материале «Газеты.Ru».

Капитаном контейнеровоза Solong, который столкнулся с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море, оказался гражданин России. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на судоходную компанию Ernst Russ, владеющей судном.

В Ernst Russ также заявили, что остальные члены экипажа — россияне и филиппинцы. Solong шел под флагом Португалии. Гражданство моряков на танкере, который шел под флагом США, на данный момент неизвестно.

В посольстве РФ в Лондоне рассказали РИА Новости, что британские власти не информировали российскую сторону о присутствии граждан РФ на борту столкнувшихся судов .

Ранее агентство Reuters со ссылкой на полицию Великобритании сообщило, что правоохранители в связи со столкновением судов задержали 59-летнего мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности. В Ernst Russ уточнили, что речь идет о капитане контейнеровоза, добавив, что он и экипаж активно сотрудничают со следствием.

Что произошло?

Столкновения Solong и Stena Immaculate произошло 10 марта у берегов графства Восточный Йоркшир на северо-востоке Великобритании, в этот момент танкер стоял на якоре. После столкновения оба судна загорелись, на борту Stena Immaculate также произошли взрывы.

Всего на обоих суднах находилось 36 человек. В результате происшествия 32 из них пострадали, одного моряка госпитализировали. Один член экипажа Solong числится пропавшим без вести. Его поиски, по данным Sky News, остановили спустя 12 часов после столкновения.

Танкер Stena Immaculate был зафрахтован Командованием по морским перевозкам военно-морских сил США и перевозил 220 тыс. барр. авиационного топлива Jet-A1 в 16 контейнерах. По крайней мере один из них был поврежден, в результате чего произошел разлив, сообщили в компании-операторе судна Crowley.

На борту Solong находилось неизвестное количество спирта и 15 контейнеров цианидом натрия, который является ядовитым веществом.

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Министр жилищного строительства и планирования Великобритании Мэтью Пенникук после столкновения судов заявила, что показатели качества воздуха находятся в норме, а береговая охрана имеет достаточное оснащение для локализации и ликвидации любых разливов топлива.

Виноват автопилот?

Агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Кира Стармера ранее сообщило, что в столкновении судов пока не нашли доказательств злонамеренных действий.

Начальник порта Гримсби Ист Мартин Бойерс, в свою очередь, выдвинул версию, что причиной произошедшего мог стать автопилот.

«Если на судне включен автопилот и на мостике никого нет, то вполне может произойти так, что оно продолжит движение», — заявил он. В то же время Бойерс добавил, что на мостике Solong на такой случай должна быть установлена сигнализация. Если она сработала, то возникают вопросы, почему экипаж допустил столкновение.

Газета The Telegraph при этом сообщила, что во время захода в Дублин в июле 2024 года ирландская инспекционная служба выявила около десятка нарушений правил безопасности на борту контейнеровоза. По данным издания, они касались рулевого управления, неисправности аварийного рулевого компаса, сигнализации в машинном отделении и спасательных средств, включая спасательные жилеты и шлюпки, а также сопутствующее оборудование.