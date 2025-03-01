«Он волнуется по-человечески»: почему пенсионерка не может простить Буйнова?

Пенсионерка Алла Смирнова, которую Александр Буйнов 27 февраля сбил в подмосковной Апрелевке, заявила, что ни певец, ни его представители так и не связались с ней и не принесли личных извинений. Однако концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин сообщил «Газете.Ru», что певец беспокоится о женщине и находится с ней на связи лично. Директор также пообещал, что ей будет оказана вся необходимая помощь. При этом ранее Пудовкин говорил, что Смирнова «откровенно лжет» и пытается монетизировать ситуацию.

Концертный директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин сообщил «Газете.Ru», что певец лично извинился перед пенсионеркой, которую 27 февраля сбил в подмосковной Апрелевке.

«Безусловно, Александр Николаевич лично на связи и не только с точки зрения словесных извинений — все, что будет необходимо в рамках всей этой ситуации, о которой он переживает, за которую он беспокоится и о которой он волнуется по-человечески, в полном объеме [будет предоставлено]. Конечно, этот личный контакт существует, и все, что нужно сделать для того, чтобы пострадавшая максимально себя чувствовала лучше во всех смыслах, будет сделано. Да, это формат личного контакта, личных извинений, личного общения», — отметил Пудовкин.

Буйнов еще 27 февраля опубликовал пост в своем Telegram-канале, где извинился перед пострадавшей Аллой Смирновой и поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков, которые оказали ей помощь.

При этом 1 марта SHOT со ссылкой на пенсионерку сообщил, что певец и его представители по-прежнему не вышли на связь и не принесли женщине личных извинений. Алла Смирнова заявила Telegram-каналу, что не простит Буйнова «ни за какие деньги».

«Она откровенно лжет»

Ранее Сергей Пудовкин в беседе с Mash говорил, что пострадавшая пенсионерка пытается «монетизировать» ситуацию. По словам концертного директора Буйнова, певец сразу после аварии предложил пенсионерке помощь, это, как утверждает он, зафиксировано в протоколе. Пудовкин также уточнил, что Александр Буйнов не пытался скрыться с места, а женщину кто-то настроил против него.

«Учитывая ту позицию, которую заняла потерпевшая, но тут, к сожалению, вот такой эмоционально человеческий формат невозможен, потому что она откровенно лжет», — заявил концертный директор.

Смирнова при этом утверждала, что после аварии певец даже не сразу вышел из автомобиля. По ее словам, Буйнов также не оказал ей никакой помощи — «посмотрел и опять сел в машину», после чего попытался сдать назад. Скрыться с места ДТП ему помещали очевидцы.

Буйнова обвинили в наезде на пенсионерку. Что известно о ДТП в Подмосковье Певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье, сообщили Telegram-каналы и... 27 февраля 14:46

Ранее Mash писал, что певец вышел из машины, чтобы осмотреть бампер, к пострадавшей же он даже не подошел. По данным Telegram-канала, приехавшему на место сыну пенсионерки Буйнов сказал, что виноват, и предлагал решить все по закону.

При этом SHOT, наоборот, сообщал, что певец попытался откупиться от пострадавшей деньгами и просил «все порешать» до приезда сотрудников ГАИ, однако семья отказалась.

Состояние пострадавшей ухудшилось

Telegram-канал также уточнил, что состояние пенсионерки ухудшилось. По словам Аллы Смирновой, у нее болит все тело. Ранее сообщалось, что у пострадавшей диагностировали разрыв связок левого надколенника, также было подозрение на перелом ребер.

В ближайшее время, по данным SHOT, Смирнову переведут из больницы в Звенигороде, куда ее госпитализировали после ДТП, в столичную ЦКБ имени Семашко. Врачи объясняют перевод тем, что сейчас пациентка не получает достаточного лечения.