«Лично на связи»: директор Буйнова отрицает, что певец не связывался со сбитой им женщиной

Концертный директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин в беседе с «Газетой.Ru» опроверг данные о том, что певец не выходил на связь с пострадавшей в ДТП.

Пудовкин отметил, что Буйнов общается с женщиной и готов оказать всю необходимую помощь.

«Безусловно, Александр Николаевич лично на связи и не только с точки зрения словесных извинений — все, что будет необходимо в рамках всей этой ситуации, о которой он переживает, за которую он беспокоится и о которой он волнуется по-человечески, в полном объеме [будет предоставлено]. Конечно, этот личный контакт существует, и все, что нужно сделать для того, чтобы пострадавшая максимально себя чувствовала лучше во всех смыслах, будет сделано. Да, это формат личного контакта, личных извинений, личного общения», — сказал он.

27 февраля певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. Подробнее о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Ранее директор Александра Буйнова заявил, что ДТП могло случиться с каждым.