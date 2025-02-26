Давить зайцев танками: как советские войска обживали Чехословакию

Советские танки из чехословацкого города Либава направляются на станцию погрузки для отправки в СССР, февраль 1990 года

За 22 года существования Центральной группы войск (ЦГВ) — оперативного территориального объединения Вооруженных сил СССР в Чехословакии — через службу в ней прошли более миллиона солдат и офицеров. Вооруженные силы СССР вошли в Чехословакию в 1968 году для подавления «Пражской весны». А ушли после того как Михаил Горбачев решил предоставить бывших восточноевропейских сателлитов СССР своей судьбе. Почему служба в ЦГВ считалась престижной — в материале «Газеты.Ru».

Раздавленная «весна»

В апреле 1968 года компартия Чехословакии во главе с Александром Дубчеком приняла программу действий, предусматривающую синтез плановой и рыночной экономик, частичное освобождение государственной власти от партийного контроля, допуск других партий к выборам. Для приверженцев марксизма-ленинизма в Москве и других странах Восточного блока это было неприемлемо.

После многочисленных попыток убедить чехословацких коммунистов от взятого курса на либерализацию, в Кремле решили остановить демократические реформы и предотвратить возможный выход страны из Организации Варшавского договора (ОВД) силой оружия. В августе 1968 года объединенные силы ОВД численностью порядка 300 тыс. человек с тысячами танков вошли в Чехословакию — началась операция «Дунай» Наряду с советскими войсками в ней участвовали военные контингенты социалистических Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши.

close Советские танки на улицах Праги, 1968 год Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

«Пражская весна» была раздавлена. Десятки тысяч граждан Чехословакии бежали на Запад. А Москва и Прага договорились о временном пребывании советских войск в Чехословакии — для «обеспечения безопасности социалистического содружества». Так была создана Центральная группа войск (ЦГВ) — оперативное территориальное объединение Вооруженных сил СССР.

Боевой состав включал две танковые и три мотострелковые дивизии. К концу февраля 1990 года в Чехословакии насчитывалось 73,5 тыс. солдат-срочников, 18,5 тыс. офицеров, более 44 тыс. гражданских «спецов» и членов семей военнослужащих. Штаб советской ЦГВ размещался в городе Миловице.

close Вывод советских войск из Чехословакии, февраль 1990 года В. Киселев/РИА Новости

Водка и криминал

Служба в ЦГВ считалась престижной — во-первых, самый центр Европы, во-вторых — снабжение было лучше, чем в Москве. А зарплату платили в чеках Внешторгбанка (их можно было в СССР обналичить в магазинах «Березка», где торговали дефицитом). В Миловицах даже действовала для солдат и офицеров ЦГВ своя телестанция.

Сын офицера-артиллериста вспоминал о детстве в Чехословакии:

«ЦГВ было государством в государстве, школы, больницы, гарнизонные магазины, пайки, солдатские клубы, дом офицеров, почта и т.п. А ты жил на два мира — в мире ЦГВ и в мире Чехословакии. Например, для семьи выделялись талоны и ходили получать продукты на склад в гарнизоне. Многие из них были из СССР — консервы, вкуснейшая армейская тушенка, крупы и т.п. Что-то выпускалось при гарнизонах, так, в Брунтале была собственная пекарня, где пекли хлеб по советским стандартам, например, черный, который нельзя было купить в чешском магазине».

В Миловице, в штаб ЦГВ, часто приезжали инспекции из Москвы, и там нередко устраивались вечеринки, гулянки и даже охота для высшего командного состава.

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«В другом месте, рассказывали, офицеры нашли себе поувлекательней забаву: гонять по полю на танках и давить зайцев. Именно, не стрелять, а давить. А стреляли они потом кабанов, из автомата, разрывными пулями. Конечно, я не могу сказать, что последний случай видел своими глазами, но слышал неоднократно от других, в том числе, и от одного лейтенанта», – пишет в мемуарах ветеран-танкист ЦГВ.

close Станция Домашов-над-Быстрицей, город Либава, февраль 1990 года В. Киселев/РИА Новости

Советские военнослужащие и местные жители начали извлекать выгоду из сложившейся ситуации.

«Вообще, в нашем полку воровалось все, абсолютно все; и не только то, что плохо лежало, но и то, что хранилось, как положено, а порою, и лучше некуда», — вспоминал один из ветеранов танкового полка ЦГВ, расквартированного в Миловице.

«Кроны (денежная единица в Чехословакии. — «Газета.Ru»)! Вот главная и самая желанная цель всех воров.

Из-за крон водители автомобилей продавали чехам бензин, из-за крон похищались значки и предметы амуниции, из-за крон тащили даже такую мелочевку, как стержни к авторучкам,

все для того, лишь бы не тратить свои, но заполучить дополнительные кроны».

«Водка из военторга была гораздо дешевле нашей сливовицы. Советские втихаря продавали нам бензин, солярку, взамен получали те товары, которые были дефицитными в СССР», — рассказывал «Российской газете» бывший подполковник чехословацкой армии Алеш Кубиш, служивший в комендатуре в Миловице.

close Солдаты готовят бронетанковую технику к погрузке на железнодорожный состав, февраль 1990 года В. Киселев/РИА Новости

Но случались и конфликты.

«Однажды у меня прямо из гаража угнали машину «Шкода-120». У солдата, видно, крыша поехала, он сказал сослуживцам, что поедет на машине прямо к себе на родину в Томск. Но доехал до ближайшей лавки, ограбил ее, крепко выпил, да так и уснул прямо за рулем», — вспоминал Кубиш.

close Танки покидают город Либаву - место дислокации отдельного танкового батальона, февраль 1990 года В. Киселев/РИА Новости

«Думали, чехи будут осыпать проклятиями»

К концу 1980-х СССР страдал от экономического кризиса, связанного с падением цен на нефть и «врожденными пороками» плановой экономики. Огромное количество средств уходило на содержание Вооруженных сил — в том числе и в Европе. Стремясь разрешить экономические неурядицы, генсек Михаил Горбачев начал Перестройку, которая вскоре повлекла за собой смену внешнеполитического курса. «Доктрину Брежнева» сменила «доктрина Фрэнка Синатры» — и советским сателлитам в Восточной Европе Кремль предложил «идти своим путем». В Чехословакии уже в декабре 1989 года произошла «бархатная революция», диктатура компартии ЧССР была упразднена.

close Член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе (справа) и министр иностранных дел Чехословакии И. Днистбир подписывают Соглашение о выводе советских войск с чехословацкой территории к июлю 1990 года. При подписании присутствовали президент ЧССР Вацлав Гавел (третий слева) и президент СССР Михаил Горбачев (четвертый слева), 26 февраля 1990 года Рунов/РИА Новости

Юлий Квицинский, посол СССР в ФРГ вспоминал: «После воссоединения Германии и бархатных революций в Польше и Чехословакии пребывание советских войск там с военной точки зрения становилось бессмысленно, а в финансовом отношении для Советского Союза — все более накладно».

26 февраля 1990 года правительства СССР и Чехословацкой СР подписали соглашение о выводе советских войск с территории страны. Под документом свои подписи поставили главы МИД двух стран — Иржи Динстбир и Эдуард Шеварнадзе.

«Нам сопутствовала колоссальная удача, как в отважной атаке гусарского эскадрона. Наше правительство было сформировано 10 декабря 1989 года, а в конце февраля мы с Шеварнадзе уже подписывали договор о выводе советских войск — то есть все произошло по прошествии двух месяцев и нескольких дней. Естественно, что такое было возможно только в условиях царившей тогда атмосферы — благодаря тому, что в Москве был Горбачев, а в первую очередь благодаря Эдуарду Шеварнадзе», — вспоминал Динстбир.

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Вывод советских войск начался в день подписания соглашения, а последний эшелон из Миловице вышел 19 июня 1991-го.

close Вывод советских войск из Чехословакии, февраль 1990 года В. Киселев/РИА Новости

В день начала вывода ЦГВ, рассказывал «РГ» полковник Станислав Погоржел, на плац приехали журналисты со всего света — более 300 человек.

«Думали, чехи станут осыпать проклятьями «оккупантов», забросают их гнилыми помидорами. А был трогательный митинг — с оркестром, цветами, теплыми словами прощания».

Чтобы перевезти огромную массу людей и техники в СССР было сформировано 825 железнодорожных эшелонов. А еще сотни вагонов пересекали чехословацко-советскую границу в составе обычных товарных поездов. Огромное количество имущества было просто брошено.

close Командир танковой бригады генерал-майор Николай Воронов руководит погрузкой своих подчиненных на эшелон, февраль 1990 года В. Киселев/РИА Новости

Огромная военная инфраструктура осталась, по сути, бесхозной. Что с ней делать власти Чехии не знали, тем более, ее капитальный ремонт обошелся бы в десятки миллионов крон. Спустя десятилетия на месте одного из бывших полигонов в Миловице был открыт военизированный развлекательный центр, где можно арендовать танк или БТР, пострелять или полетать на малом самолете.