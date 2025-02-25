Пытали и жгли живьем: депутат и глава села на Урале жестоко убили бывшую одноклассницу

В Челябинской области похитили и жестоко убили жительницу поселка Рымникский Гульназ Валееву. Перед смертью женщину привязали к дереву и пытали, избивая и поджигая живьем. Подозреваемых в убийстве задержали быстро — ими оказались глава сельского поселения, депутат из Брединского района и его сын. Гульназ не раз жаловалась на преследование со стороны главы поселения, а причиной расправы мог стать конфликт, продолжавшийся между ними со школьных лет.

Зверское убийство

Главу Рымникского поселения Дмитрия Рудского, местного депутата Александра Брухаля и его сына Андрея задержали по подозрению в убийстве. Тело жертвы — 46-летней жительницы Рымниковского Гульназ Валеевой — обнаружили 23 февраля.

Сестра убитой Гульсум рассказала 74.ru, что Гульназ и Рудской были одноклассниками, и еще в школе между ними случались серьезные конфликты. После школы женщина уехала из поселка, долгое время жила в Екатеринбурге, а пару лет назад вернулась в Рымниковский. Там она купила дом, жила одна, помогала бездомным животным и работала удаленно — писала дипломные и курсовые работы, консультировала студентов.

Днем 23 февраля у Гульсум собирались родственники — устраивали поминки по погибшему на СВО 40 дней назад брату. После обеда все разошлись, в том числе Гульназ. Сестра не стала ей звонить и думала, что все в порядке. На следующий день Гульсум написали знакомые и сообщили, что сестру убили.

«Оказалось, что в воскресенье видели дети, как ее районный депутат Брухаль Александр со своим младшим сыном Андреем и главой администрации Рудским Дмитрием силком загружали в багажник «Уазика», вывезли в Морозовку. Там, как сказали, ее привязали к дереву, били, пытали, поджигали живьем, а потом зарезали и уже мертвой выкинули в районе Пряткина ближе к федеральной трассе», — рассказала женщина.

Преследовали и оскорбляли

По информации 74.ru, задержанные признали вину и дают показания. По предварительным данным, причиной убийства стал давний конфликт. Как рассказала Гульсум, перед тем, как ее сестру насильно вытащили из дома, она успела позвонить в полицию и сообщить, что к ней ломятся . Женщина считает, что, если бы полицейские прибыли на вызов сразу, Гульназ осталась бы в живых.

«Глава администрации — ее бывший одноклассник, он ее преследовал с того момента, как она в Рыминке поселилась. Со своим приятелем, сыном депутата, сколько раз вламывался домой, во двор, шарился везде, материл всяко, оскорблял. Даже до драки дошло дело. Недавно он с дубинкой к ней домой вломился, она на телефон сняла это все», — объяснила сестра погибшей.

Как писала сама Гульназ, с Рудским и Брухалем у нее сложились непростые отношения. Валеева рассказывала, что мужчины не раз приходили к ней домой, пытались пробраться на территорию и даже вызывали полицейских — якобы потому что она их оскорбляла и преследовала.

В конце января женщина опубликовала видео, где защищалась от непрошеных гостей вилами.

«Шок был. Когда выхожу а эта крыса вонючая Рудский открыл баню и роется в моем белье. Своровал флягу из алюминия, замок старый от бани <…> Мимо его двора невозможно пройти. С ружьем слюни пуская на людей кидается. Тявкает … моя улица. Я тут главный. И сам людей снимает на видео потом мчит в полицию типа вот его обматерили», — подписывала ролик Валеева (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

Что говорят в полиции

В главке МВД по Челябинской области подтвердили, что убитая обращалась в полицию. Правоохранители отправились на вызов.

«Поздним вечером в полицию Брединского района позвонила 46-летняя жительница поселка Рымникский и сообщила, что в отношении нее совершаются противоправные деяния. На указанном адресе прибывшие стражи порядка женщину не застали, однако обнаружили оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский труп потерпевшей», — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Там сообщили, что полицейские нашли разыскиваемую машину и установили личности подозреваемых. Ими оказались трое местных мужчин 1964, 1987 и 1993 годов рождения, все были пьяны.

«По предварительным данным, инцидент произошел из-за ранее возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений», — добавили в полиции.

Следственный комитет подтвердил, что задержанные — глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат собрания депутатов Брединского муниципального района и его сын. Против них возбудили дела по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору и по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

«В вечернее время 23 февраля текущего года подозреваемые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц по предварительному сговору, из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома... 46-летнюю местную жительницу, а затем совершили ее убийство», — добавили в СК.

Следствие направило в суд ходатайство об аресте подозреваемых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают доказательства.