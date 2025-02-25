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В Челябинской области двух местных чиновников задержали за убийство

«112»: в Челябинской области главу поселения и депутата задержали за убийство
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Telegram-канал 112

В Челябинской области главу поселения и местного депутата с сыном задержали за убийство односельчанки с особой жестокостью. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным журналистов, 47-летний руководитель Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский со школьных лет испытывал сильную антипатию к своей однокласснице Гульназ Валеевой. С течением времени отношения между ними становились все более напряженными. Рудский неоднократно угрожал женщине, в том числе физической расправой, а она в свою очередь обращалась в полицию с заявлениями.

В ночь на 24 февраля Рудский, взяв с собой депутата местного совета Александра Брухаля и его сына Андрея, отправился на очередное разбирательство с Гульназ. Он пытался задавить Валееву автомобилем, после чего мужчины затолкали ее в багажник, отвезли за 30 километров от районного центра в поселок Морозовку и там замучили женщину до смерти. Тело оставили на месте.

Все трое были задержаны сразу же после совершения преступления и уже дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью».

Ранее в Нижегородской области женщина подожгла кровать сына, пока тот спал.

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