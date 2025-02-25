«Топим дровами и боимся стиралку включать»: как новые тарифы на электричество ударили по россиянам

В начале этого года в России стала действовать новая схема оплаты электричества. Она должна была помочь бороться с нелегальным майнингом и недобросовестным бизнесом, которые тратят много электроэнергии, но платят по льготным тарифам для обычных граждан. Однако в некоторых регионах нововведение ударило по жителям, которые зимой полагаются на электронагревательные приборы. Им пришли платежки в два раза больше обычного, есть даже пенсионеры, которым теперь приходится топить дома при помощи печек. Правительство России уже расширило возможность снижения тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в домах без газа.

«Газ жителям только снится»

Используешь электричество сверх нормы, плати больше — с января на такую систему перешло большинство российских регионов. Для этого ввели так называемые дифференцированные тарифы трех типов. Предполагалось, что обычные граждане уложатся в границы второго, по которому можно потреблять не более 6 тыс. кВт·ч в месяц. ФАС и энергетики подчеркивали, что изменения не приведут к «дополнительной тарифной нагрузке» на «добросовестных потребителей».

«Льготный тариф для бабушки-пенсионерки справедлив... Когда люди тратят по 10–15 тысяч кВт·ч в месяц — это ненормально. А бабушкам [при введении дифференцированного тарифа] ничего не грозит», — утверждал гендиректор ООО «Русэнергосбыт» Михаил Андронов.

Однако в реальности жители нескольких областей попали в третий, самый дорогой диапазон. И столкнулись с резко выросшими платежами за электричество.

«Живу в частом доме, до января было 20 тысяч рублей, а за январь пришлось оплатить 40 тысяч. За такой же расход электроэнергии. А зарплата у меня 25 тысяч.

Пришлось заплатить, конечно, но я не знаю, как в следующем месяце выживать. Дрова, видимо, пора запасать, в лес идти», — поделился с «Газетой.Ru» своим опытом Роман из Приморского края.

«Черный майнинг»: как россияне платят за криптовалюту Благодаря низким тарифам на электроэнергию Иркутская область стала центром Российского майнинга... 30 июня 12:58

В два раза выросли счета и для Алексея из села Вольно-Надеждинское того же субъекта федерации. По его словам, теперь обогревать частный дом приходится дровами. За декабрь 2024 года счет Александра за оплату электроэнергии составил 7907,22 р., а за январь 2025 года — уже 12049,95 рубля при примерно равном потреблении.

«Я военный пенсионер, в доме отопление в основном электрическое. [Такие счета это] полнейшая неожиданность и очень неприятная, не был готов к такому, ударило по бюджету, конечно. Сейчас в целях экономии не включаю котел на полную мощность, когда нахожусь дома, поддерживаю печь дровами. Раздумываю, что делать дальше, ситуация пока непонятная», — описал собеседник «Газеты.Ru».

Подобные жалобы из Приморья и других регионов за последнее время не редкость. Причина в том, что в Приморском крае, в частности, люди в основном используют для отопления электроприборы, так как далеко не у всех есть газ или централизованное теплоснабжение , а температура зимой здесь может падать до 30 градусов ниже нуля.

«Земляки, большинство из нас получили запредельные счета за потребление электроэнергии в десятки тысяч рублей. Этот неподъемный тариф был «накручен», исходя из якобы «обеспеченности» жителей края газом и тем самым «существующей альтернативы» в отоплении в зимний период. Далеко не секрет, что зимой дома жителей края, а особенно городов, отапливаются в основном только нагревательными электроприборами.

Газ же жителям края пока только снится, да еще и «высвечивается» в бодрых отчетах чиновников»,

— анонимно пожаловались в одной из местных групп в соцсетях.

В комментариях подписчики в основном солидарны: «Счет за январь ошарашил — повышение почти вдвое», «50 тысяч рублей за свет — бред», «Как отапливать дом, неизвестно». Некоторые предлагают бороться с проблемой оглаской — создавать петиции, записывать обращения на имя «губернатора, депутатов, президента». Более 6,5 тыс. человек уже подписали петицию с требованием вернуть прежние нормативы для Приморья, в Иркутской области жители записали соответствующее видеообращение к Владимиру Путину.





Во всем виноваты майнеры

Власти объясняли введение новых расценок борьбой с подпольными майнерами , которые потребляли много электроэнергии и тратили льготные тарифы не по назначению. По задумке, дифференцированные тарифы должны ограничить тех, кто занимается энергозатратным бизнесом и при этом платит по тарифам для обычного населения. В Госдуме в этой связи указывали, что использование льгот на электроэнергию для майнинга не только вредно экономически, но и влечет за собой «негативные социальные последствия».

При этом количество майнинговых ферм в России за 2024 год выросло на 7%, а самым популярным у майнеров регионом оказалась как раз Иркутская область, поскольку там есть своя мощная ГЭС и дешевое электричество. По подсчетам МТС EnergyTool, из всех российских уникальных майнинговых ферм абсолютное большинство работало нелегально.

«Если уж решили бороться с нелегальным майнингом, так бороться нужно именно с ним...

Почему люди должны платить в разы больше из-за того, что «серые майнеры» добывают криптовалюту и никакими другими методами это невозможно контролировать?»

— возражали на это авторы приморской петиции.

Помимо майнинга, электросети излишне нагружали торговые точки с мелкими производствами, которые незаконно подключались к электросетями по тарифам для обычных граждан.

«Речь идет о банях, саунах, автосервисах, автомойках, которые расположены на территории частных домовладений. Вплоть до того, что есть пилорамы и так далее», — пояснял министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

Цены будут снижены

На фоне массовых жалоб на новые тарифы в ряде регионов уже пошли на уступки. Так, власти Приморья и Карелии попросили правительство пересмотреть тарифы, в частности, разрешить в Карелии увеличить диапазоны потребления электроэнергии для жителей, которым электричество нужно для отопления. Приморские парламентарии вместе с главой региона также предложили пересмотреть уже начисленные платежи за январь и февраль.

«Из более чем 700 населенных пунктов в Карелии только 34 подключены к природному газу, то есть зачастую у людей нет выбора, чем отапливать», — уточнял карельский вице-премьер по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов.

После всех обращений федеральное правительство 21 февраля распространило на регионы «повышающий сезонный коэффициент 1,8» для домов с электроотопительными установками. Прежде эта опция была доступна только в субъектах, где газ есть только у 5% населения. Региональные власти не позднее 1 марта должны пересмотреть тарифы на электроэнергию, исходя из новой ситуации.

«Сначала засыпали народ неподъемными платежками, теперь пытаются исправить ситуацию. У меня одна надежда, что все пересчитают.

Живу в сельском доме, теперь топлю дровами, стиралку боюсь уже лишний раз включить, чтобы электричество не расходовала.

Я человек пожилой, и печку поддерживать не самая легкая задача», — пожаловалась «Газете.Ru» Александра (имя изменено) из Карелии. — Обидно, конечно, слышать, что в частных домах мы сами виноваты, мол слишком много электричества тратим. В городе просто не понимают, каково это, жить на селе. Без льготного электричества у нас не выжить. Пусть бы каждый чиновник к нам в гости приехал и попробовал денек зимой посидеть без обогревателя. Если хотят, могут ко мне в гости сразу заезжать, я им с удовольствием продемонстрирую».