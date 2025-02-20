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В России заявили о необходимости пресечь разжигание вражды между народами

Вахтанг Кипшидзе: торговцам ненавистью нет места в России
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Широкий общественный консенсус из-за художественно-политических предпочтений зампреда ДУМ России Дамира Мухетдинова свидетельствует о том, что среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что нет никакого оправдания глумлению над религиозными символами.

«Особенно оно контрастирует с многократными заявлениям духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», — сказал он.

Также Кипшидзе добавил, что до недавнего времени враги России активно разжигали вражду между народами.

«Пришло время положить конец этой порочной практике и ее операторам. В политике, в творчестве, где угодно. Торговцам ненавистью нет места в нашей стране», — добавил он.

Напомним, ранее картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» (художник – И. К. Акжигитов) в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова вызвала общественный резонанс.

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