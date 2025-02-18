Личное пространство: почему картина в кабинете Мухетдинова вызвала общественный резонанс

Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» (художник – И. К. Акжигитов) в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова вызвала общественный резонанс. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир объяснил, почему жители Донбасса особенно относятся к трагедии на Калке, произошедшей в 1223 году на территории современной ДНР.

В этой истории поражают сразу несколько важных моментов.

Прежде всего место, где висит это произведение. Сразу оговорюсь, что речь идет не о картине как таковой: есть немало произведений искусства, изображающих скорбные события в истории. Было бы абсурдно, например, обвинять Виктора Васнецова в русофобии из-за его картины «После побоища Игоря Святославича с половцами», изображающей поле кровавой битвы, усеянной павшими русскими воинами. Но одно дело – музей или галерея, где демонстрируются самые разные произведения искусства.

Другое дело – личное пространство. Рабочий кабинет – это все-таки личное пространство, место само по себе знаковое, символичное. Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах.

А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?

Кстати, возвращаясь к Васнецову, хотел бы подчеркнуть, что наш великий художник не позволил себе даже из мотивов исторической достоверности изобразить попираемую святыню. Жаль, что нравственная чуткость и уважение к ценностям другой духовной традиции не свойственны обсуждаемой картине.

Под стягом с Нерукотворным Спасом сегодня мужественно сражаются наши ребята на полях специальной военной операции. Для Донбасса, обильно политого и до сих пор орошаемого русской кровью, трагедия на Калке имеет еще и глубокое личное измерение. Данные события происходили у нас, на Донецкой земле. Память о них жива в сердцах дончан, находящих параллели с нынешними военными событиями, с теми зверствами и ужасами, которые сеют вокруг себя украинские нацисты. Поэтому то, что в кабинете религиозного чиновника картина со столь печальным сюжетом занимает видное место, не может расцениваться иначе как глумление и кощунство.

Но вот еще один важный момент, который хотел бы отметить. Можно ли вообще наслаждаться и любоваться трагедией, откровенной жестокостью? В этом есть нечто нечеловеческое, какое-то серьезное духовное повреждение и даже душевная болезнь. У меня существуют большие опасения относительно того, чему может научить такой человек, пусть и облеченный высокими научными званиями и степенями, других людей – и прежде всего наших детей, какие ценности им привьет, какие качества в них воспитает.

Возникает резонный вопрос: не являются ли эти и другие печально известные поступки и одиозные высказывания мусульманского деятеля скрытой пропагандой пещерной русофобии и экстремистских взглядов, распространением ложных исторических интерпретаций, подрывающих межрелигиозный и межнациональный мир, доверие и согласие в нашей стране?

Можно снять картину со стены. Но изменит ли это сердце и убеждения человека? Очень сомневаюсь.

Битва на реке Калке — сражение между объединенным русско-половецким войском и монгольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и Субэдэя 1221—1224 годов. Сражение происходило на реке Калке, на территории современной Донецкой Народной Республики Российской Федерации. Сначала были разбиты половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 1223 года сражение закончилось полной победой монголов. В бою погибло не менее девяти князей и много родовитых бояр и простых воинов из Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского и других русских княжеств. (Источник: Рувики).

Автор — митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

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