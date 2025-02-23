«Этот суд важен для жителей города»: парень, издевавшийся над девушками на автомойке, арестован

Суд на Урале арестовал главаря банды, члены которой похитили и избили девушек на автомойке в Каменске-Уральском. Ближайшие 1,5 месяца 21-летний Давид Анашкин проведет под стражей — Синарский районный суд отправил его в СИЗО до 4 апреля. Какие обвинения предъявили уральцу, что говорят родственники пострадавших и кого еще могут арестовать — в материале «Газеты.Ru».

Из суда в СИЗО

Давида Анашкина, предполагаемого главаря банды уральцев, в зал судебных заседаний завели первым. Следователи обвиняют его в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса — «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок по 4 апреля 2025 года включительно», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Там добавили, что постановление в законную силу не вступило .

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Опасен и склонен к побегу

Как подчеркнули в областной прокуратуре, молодого человека 2004 года рождения обвиняют в совершении тяжких преступлений, поэтому обвинитель просил суд арестовать его.

«Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на потерпевших, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда », — объяснили в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что несколько молодых людей похитили девушек в Каменске-Уральском еще 3 января, после чего отвезли на автомойку.

«Где нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, одна из которых несовершеннолетняя, причинив потерпевшим физическую боль и телесные повреждения», — резюмировали в прокуратуре Свердловской области.

Силовики установили, что молодые люди издевались над девушками на протяжении пяти часов .

Кто на очереди

Сегодня же суд изберет меру пресечения и друзьям Анашкина, которые помогли ему похитить девушек и вместе с ним издевались над ними. Как сообщило издание E1.ru, речь идет о двух несовершеннолетних молодых людях, им 16 и 17 лет.

Младший из них — брат Давида, он еще учится в школе. Его завели в зал судебных заседаний, однако позже возникли сложности — родителей у подростка нет, а воспитывающая его бабушка попала в больницу.

После в зал суда завели его 17-летнего товарища. В ходе общения с правоохранителями и журналистами он заявил, что одна из пострадавших девушек якобы добровольна села в машину, на которой их увезли на автомойку.

Версия друзей Анашкина

Товарищи Давида Анашкина рассказали 66.ru, что 3 января, когда случился конфликт, молодой человек позвонил девушкам в поисках своей подруги. Однако студентки якобы начали оскорблять его умерших родителей.

После этого Анашкин назначил подругам встречу, и они якобы сами сели к нему в машину. Девушек «покатали по городу», а затем отвезли на автомойку.

«Они просто хотят срубить денег. СМИ писали, что Давид предлагал им 50 тыс. рублей. На самом деле они ему позвонили и сказали: «Готовь 50 тыс. на психолога»», — объяснил приятель арестованного.

Что говорят родственники пострадавших

На заседание суда пришли друзья Анашкина, а также одна из пострадавших девушек, Анна.

«Мы настраиваем на максимально возможном наказании в будущем. А сейчас хотим, что их хотя бы закрыли», — заявила мать девушки.

Родительница одной из пострадавших рассказывала, что один из водителей, отвозивших девушек на автомойку, предлагал деньги, чтобы «его не приплетали».

«Нам не надо было никаких денег, нам нужно было сейчас добиться чтобы отморозки понесли наказание», — объяснила она.

«Моя дочь два месяца жила в страхе. Мы хотим, чтобы расследование было под личным контролем Александра Бастрыкина. Чтобы главный обвиняемый не сбежал от суда. Чтобы не отправился на СВО в расчете на то, что это поможет ему смягчить наказание. Этот суд важен для жителей нашего города», — добавила мать Ани.

Четырех девушек похитили вечером 3 января после ссоры в соцсетях. Обманом студенток выманили на улицу, усадили в машину и отвезли на автомойку. Там двух из них избили на глазах остальных девушек, заставили раздеться и облили ледяной водой и пеной.