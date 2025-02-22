Людей рубили топорами: как белые и красные устроили «ледяной» террор на Дону и Кубани

22 февраля 1918 года начался Первый Кубанский (он же «Ледяной») поход русской Добровольческой армии. Этот неудачный и героический марш антибольшевистских сил с Дона на Кубань стал символическим рождением «белой» армии на юге России. О том, как леденели заживо лошади и люди, как белые расстреливали пленных, а красные рубили людей топорами, — в материале «Газеты.Ru».

Рождение армии

В первые месяцы после Октябрьской революции противники большевиков (в основном офицеры бывшей Русской императорской армии, негативно относившиеся к любой революции вообще) стекались на юг России — на казачий Дон.

Командующим «белой» армии стал генерал Лавр Корнилов, герой войны с Германией и бывший Верховный главнокомандующий русской армии, неудачно попытавшийся силой оружия захватить власть в республике, арестовав Временное правительство. В итоге он сам был арестован вместе с другими генералами и после Октябрьского переворота бежал на Дон.

close Верховный главнокомандующий Русской армии генерал Лавр Корнилов (на коне справа) принимает парад на Дворцовой площади, 1917 год РИА Новости

Всего в Ростове к февралю 1918 года удалось собрать порядка 4 тыс. человек. (В их числе было 36 генералов, 190 полковников, 215 капитанов и есаулов, 220 штабс-капитанов, около тысячи поручиков и подпоручиков, полтысячи юнкеров и кадетов, несколько десятков солдат и ефрейторов, пара матросов, священников, 21 врач и 25 фельдшеров.) Порядка 3 тыс. человек были моложе 40 лет. Было несколько сотен студентов и гимназистов.

При этом, как отмечает историк Сергей Волков, в то время в Ростове-на-Дону находились около 16 тыс. офицеров. Часть из них надеялась отсидеться и не вступала в Добровольческую армию, а многие добровольно пошли на службу в РККА.

close Ростов-на-Дону, 1916 год РИА Новости

Один из первопоходников Даниил Сведерский вспоминал, что Ростов поразил его «ненормальной жизнью».

«Полно фланирующей публики, среди которой масса строевого офицерства всех родов оружия и гвардии, в парадных формах и при саблях, но...без отличительных для Добровольцев национальных шевронов на рукавах!... На нас — добровольцев — как публика, так и «господа офицеры» не обращали никакого внимания, как бы нас здесь и не было!» Даниил Свидерский штабс-капитан Добровольческой армии

Вступившим в «белую» армию предлагали винтовку и пять патронов, а также паек.

Ввиду активного наступления красных, превосходивших белых по численности, командование Добровольческой армии приняло решение оставить город и прорываться на юг, к Екатеринодару (сегодня — Краснодар). Соответствующий приказ генерал Лавр Корнилов отдал 22 февраля.

Настроения в армии были патетическими.

«Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят «светоч», слабо мерцающий, услышат голос, зовущий к борьбе — те, кто пока еще не проснулись… В этом был весь глубокий смысл Первого Кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все — в области духа и творимого подвига», — писал участник Ледяного похода и в будущем командующий Вооруженными силами Юга России генерал Антон Деникин, выходец из крестьянской семьи.

Ледяной анабазис

Вышедшие из Ростова 4 тысячи добровольцев намеревались соединиться с антибольшевистскими силами на Кубани. Кавалерии практически не было — несколько сотен человек и лошадей, все остальные — пехота. И восемь пушек.

close Иллюстрация из книги Константина Кузнецова «Ледянной поход» Библиотека русской революции и гражданской войны

Поход длился 80 дней и растянулся на 1050 верст (1120 км), за это время в течение 44 дней армия вела бои. Под Екатеринодаром выбитые оттуда кубанцы присоединились к добровольцам, и общие силы «белых» составляли порядка 6 тыс. бойцов. Деникин, отсылая к тексту древнегреческого автора Ксенофонта, назвал поход «анабазисом» (то есть возвращением домой армии, окруженной превосходящими силами противника).

Поход на Екатеринодар назвали Ледяным, по легенде, со слов сестры милосердия Юнкерского батальона, которая назвала его так в разговоре с генералом Марковым.

Был самый конец зимы, и дождь сменялся заморозками. Дороги охватила распутица, шинели покрывались льдом. После настало резкое похолодание, ниже -20 градусов.

Беспрестанные кровопролитные бои, в условиях неожиданно сильных для Юга России морозов, посреди ледяной степи (Деникин писал, что люди и кони покрывались заживо ледяной корой) ожесточили офицеров. К тому же, отмечал участник похода Роман Гуль, многие из них уже не были носителями старой офицерской чести и принципов. А многие мстили за убитых близких — или просто из страха и ненависти к красным.

close Иллюстрация из книги Константина Кузнецова «Ледянной поход» Библиотека русской революции и гражданской войны

В своей книге «Ледяной поход» Гуль приводит свидетельства белого террора.

Из хат вывели порядка 60 людей в пестрой одежде, многие в хаки, без шапок и оружия. Подполковник пригласил желающих «на расправу». Я оглянулся на своих офицеров. «Вдруг никто не пойдет?» — пронеслось у меня. Нет, выходят из рядов. Некоторые смущенно улыбаясь, некоторые с ожесточенными лицами. Вышли человек пятнадцать. Идут к стоящим кучкой незнакомым людям и щелкают затворами. Прошла минута. Долетело: пли!.. Сухой треск выстрелов, крики, стоны... Кто-то из стрелявших кричал, мол, «может эта сволочь моих близких в Ростове перестреляла» Роман Гуль первопоходник, писатель

Нередко пленных солдат расстреливали на месте «по законам военного времени», которые офицеры интерпретировали каждый по своему усмотрению.

«Кучка людей о чем-то кричит. Поймали несколько человек. Собираются расстрелять. «Ты солдат... твою мать?!» — кричит один голос. «Солдат, да я, ей-Богу, не стрелял, помилуйте! Неповинный я!» — почти плачет другой.

«Не стрелял... твою мать?!» Револьверный выстрел. Тяжело, со стоном падает тело. Еще выстрел».

close Иллюстрация из книги Константина Кузнецова «Ледянной поход» Библиотека русской революции и гражданской войны

Хватало зверств и с красной стороны. Историк Павел Стрелянов указывал, что в 1918 году во время захвата красными Екатеринодара были изрублены и похоронены — кто мертвым, кто заживо — почти 100 человек. Среди убитых были дети 14–16 лет, старики; «над жертвами издевались, отрезали пальцы рук и ног, половые органы и обезображивали лица». Убивали красные и сестер милосердия.

close Иллюстрация из книги Константина Кузнецова «Ледянной поход» Библиотека русской революции и гражданской войны

Известно, что генерал Корнилов перед началом Ледяного похода обратился к добровольцам, приказав не брать пленных. Это, а также желание многих офицеров отомстить привело к волне военных преступлений и бессудных расправ над пленными. Насилие пытались оправдать местью красным за их зверства. Революционеры же объясняли, что «господствующие классы» терроризировали их раньше, «при старом режиме». Большевики оправдывали декрет о красном терроре тем, что это был «ответ» на белый террор — который, в свою очередь, считали реакцией на красный.

Смерть Корнилова и конец похода

Спустя полтора месяца боев и перехода по обледеневшим степям Добровольческая армия попыталась взять Екатеринодар. Но штурм был неудачным — к тому же «случайной гранатой» на подступах к городу был убит генерал Корнилов.

Командование принял генерал Деникин, приказавший возвращаться обратно на север. Тем временем немецкие войска заняли Ростов-на-Дону — на фоне брестских переговоров большевиков с германским генштабом.

close Иллюстрация из книги Константина Кузнецова «Ледянной поход» Библиотека русской революции и гражданской войны

«В эти дни советские газеты были полны ликующих сообщений о «разгроме и ликвидации белогвардейских банд, разорявшихся по всему северному Кавказу», — писал Деникин в «Очерках русской смуты».

В оставленную добровольцами станицу Елизаветинскую вступили красные — они перебили раненых офицеров, некоторых кололи штыками и рубили топорами, отмечал историк Павел Стрелянов.

«После ухода большевиков входившие в школьные лазареты люди показали, что изуродованные тела убитых валялись повсюду: один офицер лежал, держа в закостеневших руках свою отрубленную ногу, у другого были выколоты глаза,

третьи лежали с отрубленными головами или разрубленными лицами, у четвертых грудь и лица исколоты штыками. Среди трупов лежали стонавшие недобитые раненые. Пол был залит лужами крови», — приводил он свидетельства очевидцев.

Несмотря на стратегическую неудачу и отход от Екатеринодара, Добровольческая армия сумела сохранить себя и создать устойчивую мифологию — образ «светоча во тьме большевизма».

close Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода Владимир Трефилов/РИА Новости

Для участников Ледяного похода — первопоходников — был установлен памятный знак, серебряный меч в терновом венке на Георгиевской ленте. В ходе последующих кровопролитных боев, вплоть до эвакуации из Крыма в 1920 году первопоходники оставались костяком Русской Добровольческой армии на Юге России.

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К моменту возвращения в окрестности Ростова Добровольческая армия насчитывала порядка 6 тыс. человек. Пришедший походом с Румынского фронта ударный полк Михаила Дроздовского выбил большевиков из города. Однако вскоре Ростов заняли немцы, оккупировавшие Украину, части Северо-Западных губерний и Дона. Казачий Дон провозгласил независимость и хотел подчинить себе «офицерские полки» — но неудачно.

Легенда о героическом Ледяном походе привлекала все больше офицеров из числа «колеблющихся», противники большевиков увидели новый центр силы. Советский писатель Алексей Толстой в «Хождении по мукам» писал, что «на самом деле корниловский «ледяной поход» имел чрезвычайное значение. Белые нашли в нем впервые свой язык, свою легенду».

close Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России, генерал-лейтенант Антон Деникин Александр Лыскин/РИА Новости

Деникин решил объединить с помощью штыков «белых» добровольцев Юга России и дать новый бой большевикам. В России все сильнее разгоралась хаотичная и кровопролитная Гражданская война.