Инфекция из Китая дошла до России. Вспышки метапневмовируса выявили в трех регионах страны

SHOT: метапневмовирус выявили в Бурятии, на Алтае и в Свердловской области

Медики зафиксировали вспышку метапневмовируса (hMPV) в Бурятии, Республике Алтай и в Свердловской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, больше половины заразившихся — дети. В январе сообщения о массовых заражениях поступали из Китая. Чем опасен метапневмовирус, как он проявляется и как защититься от него — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о заболевших

Заражение метапневмовирусом пациентов подтвердили медики из Свердловской области, Республики Алтай и Бурятии. Более половины заразившихся — дети, сообщил Telegram-канал SHOT. Из-за этого на карантин уходят одна школа за другой, закрываются сады. К тому же фиксируют вспышки ковида и гриппа А и В .

«В родительских чатиках паника. Россияне рассказывают, что странный вирус косит целые семьи, а сильный кашель перерастает в бронхит», — уточнили журналисты.

Как выяснил SHOT, у всех заразившихся повышенная температура (около 38 градусов), которая не спадает около недели, озноб и сильный кашель. Эти же симптомы были и у россиян, отдыхавших на курортах Индии и Китая.

У некоторых детей температура поднимается до 39,5 градуса, а жаропонижающие практически не справляются, отметили родители.

Вопрос на контроле

Ситуация с распространением метапневмовирусной инфекции в стране остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению», — объяснили в ведомстве.

Там уточнили, что метапневмовирусная инфекция — это вызываемая РНК-содержащим вирусом ОРВИ. Впервые ее выявили в 2001 году нидерландские исследователи.

«Однако, как показал анализ образцов крови, вирус циркулировал среди населения как минимум с конца 1950-х годов и вызывал инфекции дыхательных путей на протяжении более 60 лет до своего открытия», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Симптомы и профилактика

Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности , предупредили специалисты ведомства. С 2010 года в России проводится специальное тестирование на эту инфекцию.

«Симптомы заболевания обычно включают повышение температуры, кашель и насморк. В редких случаях инфекция может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Там призвали регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения общественных мест, избегать тесных контактов с заразившимися, проводить регулярные уборки и дезинфецировать поверхности дома и на рабочем месте. Соблюдение этих правил позволит снизить риск заражения метапневмовирусом. При появлении симптомов ОРВИ в Роспотребнадзоре рекомендовали обращаться к врачам.

Кто в зоне риска

Метапневмовирус часто поражает нижние дыхательные пути, а это повышает риск осложнений и может провоцировать хронические воспалительные процессы, рассказала «Газете.Ru» терапевт «Скандинавского центра здоровья» Ольга Чистик.

«Специфической вакцины от метапневмовируса пока не существует. Для защиты рекомендуется: избегать скопления людей; использовать медицинские маски и следить за гигиеной; поддерживать иммунитет правильным питанием, регулярными физическими нагрузками и достаточным количеством сна ; проветривать помещения, поддерживать оптимальную влажность воздуха и проводить влажную уборку; изолировать инфицированного, организовать его питание и уход в отдельной комнате», — рассказала она.

По словам Чистик, в зоне риска находятся новорожденные (включая недоношенных и детей с патологиями дыхательной системы), пожилые люди, пациенты с иммунодефицитом и люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Проявить осторожность следует и детям с аллергическими реакциями в анамнезе, уточнила собеседница «Газеты.Ru».

По ее словам, распространению метапневмовируса способствует теплая и влажная погода. Ольга Чистик посоветовала не замерзать и одеваться по погоде.