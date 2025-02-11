В Кызыле подростки изнасиловали школьницу. Чиновница из мэрии обвинила девочку и ее родителей

В Туве четырех школьников обвиняют в групповом изнасиловании девочки, которая была в беспомощном состоянии. Сотрудница мэрии Азиана Тембрель в соцсетях намекнула, что подобное случается с выпивающими несовершеннолетними, которые растут в семье алкоголиков. По ее словам, родителям стоит заниматься воспитанием девочек и нести за них тройную ответственность. Высказывания Тембрель вызвали общественный резонанс, но она обвинила в этом завистников.

Пресс-секретарь и редактор официальных страниц мэрии Кызыла Азиана Тембрель в соцсетях осудила несовершеннолетнюю жертву группового изнасилования и обвинила в произошедшем родителей, которые, по ее словам, не досмотрели за школьницей.

В начале февраля тувинский проект «Чавага медиа» обратил внимание на соцсети Тембрель, в которых она резко прокомментировала преступление:

«Зачастую так бывает, что девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории. Печально. А виноваты в большинстве своем родители. Как правило, жертвы из неблагополучных семей, где пьют».

По словам журналистки, подобное всегда было, поэтому необходимо воспитывать детей, причем ответственность «за девочками втрое выше».

Тувинский проект «Чавага медиа» ранее провел исследование, которое показало, что «не все случаи изнасилований подходят под описание ситуации, где якобы жертва «сама виновата, что напилась». Они отметили, что насилуют разные категории женщин, в том числе совсем маленьких девочек. В проекте заметили, что жертвы не виноваты в изнасиловании и они не знали, что их будут насиловать. При этом насильники, идя на преступления, знают о возрасте своей жертвы и о том, что это уголовное преступление. В «Чавага медиа» добавили, что снизить число преступлений можно, если начать менять мышление именно мужчин.

После резонанса в СМИ Тембрель в соцсетях заявила, что ранее говорила не про конкретное изнасилование:

«В таких историях чаще всего виновата пьянка и отсутствие воспитания со стороны родителей — разжевала для особо тупых».

По ее словам, также в подобных ситуациях не стоит обвинять учителей, потому что только родители или опекуны несут ответственность за воспитание ребенка. Тембрель утверждает, что такая огласка произошла из-за зависти коллег, которые заплатили СМИ за публикацию материалов о ней.

«Давай публично разберемся [недоброжелатель], раз на то пошло. Мой руководитель не имеет ко мне претензий. И да, я молодец в работе, вы это прекрасно знаете, поэтому придумали эту историю против меня, не найдя за что реально зацепиться. Он [мэр] знает оригинал моих сторис, о чем я писала и толковала, сочинять не надо. Никто не просил извинений (и за что?!), и я не отказываюсь от своих слов», — написала Тембрель, комментируя слова источника «Подъема» о том, что якобы мэру подали сигнал с требованием попросить журналистку извиниться и больше не комментировать ситуацию.

Тембрель сказала kp.ru, что сочувствует жертве, а в произошедшем она ее не винит.

«Я высказала мнение, что с девочками надо разговаривать о половом воспитании. С детства их надо учить, что с мальчиками пить нельзя, что алкоголь приводит к печальным последствиям. И это ответственность не школы, не учителей, а в первую очередь родителей. Я хотела призвать мам воспитывать своих дочерей, потому что за дочками сейчас втройне должна быть ответственность. С девочками надо с малолетства разговаривать. А папам разговаривать с мальчиками, что девочек обижать нельзя, их надо защищать», — пояснила журналистка.

Депутат призвала извиниться

Председатель Хурала (городского парламента) Ирина Казанцева в беседе с «Подъемом» заявила, что ее коллеги возмущены высказываниями Тембрель:

«Возложить ответственность на девочку и ее родителей — цинизм в высшей степени. Такая позиция ставит под сомнение не только ее моральные принципы, но и профессиональную пригодность. Человек публичный, занимающий высокую должность, тем более в органе власти, обязан соблюдать этические нормы как при личном общении с людьми, так и в публичных заявлениях, включая социальные сети. Люди справедливо возмущены и шокированы. Перекладывать вину за преступление на жертву и оправдывать насильников — это не просто безнравственно, это разрушает основы нашего общества».

Казанцева добавила, что человек, который занимает такую должность, не имеет права высказываться подобным образом. По ее словам, личное мнение Тембрель в любом случае не должно противоречить закону, а там сказано, что никто не может насиловать другого человека. Депутат призвала коллегу публично извиниться.

«Насилие над человеком нельзя оправдать какими-то особыми обстоятельствами. Как гласит Конституция РФ, достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению», — заключила Казанцева.

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Групповое изнасилование

В ночь с 2 на 3 января в одном из частных домов села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района четверо подростков изнасиловали девочку, не достигшую 14 лет, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Все свои действия они зафиксировали на видео. В начале февраля кадры начали распространяться в интернете. По данным kp.ru, следствие рассматривает версию, что участники, в том числе жертва, были пьяны.

Видео заинтересовало правоохранительные органы. Зампред правительства Тувы Орлан Сарыглар поручил Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних организовать проверку, в результате которой установили личности злоумышленников. Подозреваемым от 15 до 17 лет, их семьи не состояли на учете.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело за изнасилование лица, не достигшего 14 лет. Суд уже арестовал всех четырех подозреваемых, сообщил местный СК.