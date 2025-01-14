«Им дали шанс». Убийцы 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньше и поехали на СВО

Осужденные за убийство 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньше

Сергей Юлин и Максим Овчинников, которые в 2018 году получили 40 лет колонии строгого режима на двоих за изнасилование и убийство 19-летней студентки, вышли из колонии. Как рассказал отец девушки Константин Приходько, осужденные не могли рассчитывать ни на условно-досрочное освобождение, ни на амнистию. В колонии ему заявили, что они также не смогут уйти на спецоперацию. Однако, по словам Приходько, мужчины все равно отправились в зону СВО.

Убийцы 19-летней Кристины Приходько Сергей Юлин и Максим Овчинников, которых в 2018 году приговорили к 40 годам строгого режима на двоих, вышли из колонии. Об этом сообщил портал NGS.RU со ссылкой на отца девушки Константина Приходько.

Мужчина рассказал, что никогда не рассчитывал, что осужденные выплатят ему компенсацию, которую присудил суд (6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и около 200 тыс. рублей, потраченных на похороны). Поэтому он не удивлялся, когда на его счет ежемесячно поступало всего 1–1,5 тыс. рублей. Однако в 2024 ему неожиданно пришла большая сумма, и Приходько решил разобраться, почему это произошло. Так он узнал, что по крайней мере один из убийц его дочери вышел на свободу еще в прошлом году.

«7 февраля прошлого года О. из ИК-14 приехал в «десятку» (ФКУ Лечебно-исправительное учреждение № 10. — «Газета.Ru»). А 12 февраля он покинул колонию и отправился на СВО. По моим данным, он получил ранение, выплаты и купил в Оренбурге квартиру. Второй, Сергей Ю. 21 декабря прошлого года тоже отправился на СВО. Как раз в годовщину убийства моей дочери. При этом руководство ИК-18 мне говорило, что они никогда такого не возьмут. Сейчас он находится где-то в учебном центре», — рассказал Приходько.

Отец девушки также сообщил, что он обратился к руководству колонии, где осужденные отбывали наказание. По его словам,

убийцы Кристины не подлежали ни условно-досрочному освобождению, ни какой-либо амнистии, «но все равно они уехали».

«То есть им дали шанс, я в шоке от всего этого. Я хочу, чтобы наши бойцы узнали, с кем будут биться бок о бок», — заявил Константин Приходько.

Редакция NGS.RU сообщила, что журналистам не удалось связаться ни с одним из вышедших на свободу мужчин. По данным портала, Юлина нет в соцсетях, а Овчинников в марте прошлого года создал страницу во «ВКонтакте», однако не заходил на нее уже два месяца. Тем не менее у него в профиле есть фотография, где мужчина стоит, опираясь на костыль.

«Несколько родственников мужчины отказались общаться с корреспондентом НГС или утверждали, что ничего не знают о его судьбе», — говорится в публикации.

Убийство Кристины Приходько

На момент убийства Кристине Приходько было 19 лет, она училась на третьем курсе юридического факультета Сибирского университета потребительской кооперации. В декабре 2017 года девушка увидела объявление в одном из сообществ во «ВКонтакте» — мужчина по имени Сергей Осипов искал уборщицу. По словам отца Кристины, студентка хотела быть самостоятельной и зарабатывать, поэтому согласилась на подработку, о чем сообщила отцу.

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В переписке «работодатель» сообщил: «Нужно убрать коттедж завтра, оплата 3000 сразу, дом в Советском районе, может встретить жена на Маркса и доставить по адресу». Он также интересовался, сколько девушке лет и есть ли у нее опыт в уборке квартир.

По словам молодого человека Кристины Александра, он видел эту переписку, но не думал, что девушка согласится на подработку.

«Там сомнительная страница, сразу видно, что фейковая. Поэтому, когда она мне писала в тот день, что подъезжает к работе, я подумал, что на свою, официальную. И совсем не переживал», — рассказал он.

Утром 21 декабря она отправилась к ТРЦ «Мега» в Новосибирске. Больше Константин Приходько не видел свою дочь.

У торгового центра девушку ждал автомобиль, внутри сидели двое мужчин. Они отвезли Кристину в СНТ «Светофор» и остановились у двухэтажного дома. Когда девушка поняла, что ее позвали не ради уборки, она попыталась сбежать от Юлина и Овчинникова.

В материалах дела говорилось, что Кристина пыталась кому-то позвонить, но мужчины отобрали у нее телефон. После этого она попыталась оказать им сопротивление, но безуспешно —

Юлин и Овчинников затащили ее на второй этаж дома, перегородили диваном лестницу и изнасиловали девушку. Они угрожали обезобразить ей лицо, если Кристина будет сопротивляться.

Чтобы скрыть следы преступления, Юлин и Овчинников решили убить девушку, обмотав ее голову полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии они держали студентку, пока она не перестала дышать. Тело Кристины они сложили в сумку и вывезли в лес, бросив в яму и присыпав снегом.

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Девушку обнаружили 22 декабря. На следующий день Юлина и Овчинникова задержали по горячим следам. Оказалось, что на момент совершения преступления оба мужчины были женаты, Юлин также воспитывал двоих детей. Вину они признали лишь частично, пытаясь переложить ее друг на друга. Однако следователей это не убедило — правоохранители, изучив переписки Юлина и Овчинникова, пришли к выводу, что преступление те спланировали вместе.

Мужчин обвинили в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. 14 сентября 2018 года суд признал их виновными. Сергея Юлина приговорили к 22 годам строгого режима, Максима Овчинникова — к 18. По словам Константина Приходько, ни один из них не раскаялся в содеянном.