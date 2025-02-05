Раненому военнослужащему СВО отказали в операции

Раненому военнослужащему специальной военной операции отказали в хирургическом вмешательстве в больнице Томской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По информации ведомства, мужчина получил ранение при выполнении боевого задания на спецоперации. После ранения боец вернулся в Томск, где обратился в больницу, но в проведении операции военнослужащему отказали, потребовав медицинские документы и направления. В итоге мужчина обратился в прокуратуру. После этого ему провели операцию под надзорным сопровождением ведомства.

«Сейчас мужчина находится на стационарном лечении», — сказали в прокуратуре области.

20 января стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции в выплате денежных средств за ранение. Прокуратура направила дело в суд, который встал на сторону военного и удовлетворил требования истца. В итоге бойцу назначили выплату.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.