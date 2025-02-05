Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раненому военнослужащему СВО отказали в операции

Прокуратура: в Томской области раненому бойцу СВО отказали в операции
close
Shutterstock/FOTODOM

Раненому военнослужащему специальной военной операции отказали в хирургическом вмешательстве в больнице Томской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По информации ведомства, мужчина получил ранение при выполнении боевого задания на спецоперации. После ранения боец вернулся в Томск, где обратился в больницу, но в проведении операции военнослужащему отказали, потребовав медицинские документы и направления. В итоге мужчина обратился в прокуратуру. После этого ему провели операцию под надзорным сопровождением ведомства.

«Сейчас мужчина находится на стационарном лечении», — сказали в прокуратуре области.

20 января стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции в выплате денежных средств за ранение. Прокуратура направила дело в суд, который встал на сторону военного и удовлетворил требования истца. В итоге бойцу назначили выплату.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами