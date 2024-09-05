Пересильд вместо Бабкина: фильм «Вызов» поставил крест на карьере космонавта Источник: кандидат в космонавты Бабкин не полетит в космос из-за фильма «Вызов»

Источник «Газеты.Ru» из ракетно-космической отрасли рассказал, что так и не летавшему в космос члену отряда космонавтов Андрею Бабкину предложили написать заявление на увольнение с летной должности в отряде космонавтов. Это значит, что пропустивший свой полет из-за фильма «Вызов» кандидат так никогда и не станет космонавтом. Эту информацию подтвердил эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец. «Газета.Ru» разбиралась сколько стоит подготовка космонавта в России по сравнению с бюджетом фильма «Вызов», в чем причина отбраковки кандидата, всю жизнь готовившегося к полету, и почему все космонавты упорно молчат о том, что происходит в ЦПК.

Жизнь на низком старте

Источник «Газеты.Ru» из ракетно-космической отрасли рассказал о предложении, поступившему кандидату в космонавты Андрею Бабкину, который последние 14 лет постоянно готовился к полету в разных экипажах. Его попросили подписать заявление на перевод с летной должности в отряде космонавтов на должность заместителя командира по науке.

Это означает, что по мнению руководства Центра подготовки космонавтов, «срок годности» Бабкина, как кандидата в космонавты вышел. В космос он уже никогда не полетит.

Эту информацию подтвердил «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец.

Андрей Бабкин пришел в отряд космонавтов 14 лет назад, до этого более 14 лет проработав инженером, испытателем, ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия».

На низком старте кандидат в космонавты находится с октября 2017 года, когда он вошел в состав дублирующего экипажа МКС-57/58 с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Скрипочкой и астронавтом НАСА Шеннон Уокер в качестве бортинженера ТПК «Союз МС-12» и бортинженера МКС. Но состав экипажа был изменен в мае 2018 года в связи с пересмотром программы полета МКС.

А что произошло? Государству нужно было отдать долг за «Морской старт» (плавучий космодром), и этот долг отдали местами в «Союзах». В счет погашения долга компания «Боинг» получила пять бесплатных мест на кораблях «Союз» для американских астронавтов, которые выкупило НАСА за $373 млн. (И где сейчас «Морской старт»?)

С июня 2018-го Андрей Бабкин приступил к подготовке в составе основного экипажа МКС-61/62 с космонавтом «Роскосмоса» Николаем Тихоновым и астронавтом НАСА Кристофером Кэссиди. Но тут с неба падает капсула с командиром «Союза МС-10» Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Ником Хейгом, — сработала аварийная система при запуске. Экс-глава «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин обещает, что Овчинин и Хейг обязательно полетят, — просто на следующем корабле. Вот так случился еще один перенос долгожданного полета Бабкина.

close Ник Хейг и Алексей Овчинин NASA/Григорий Сысоев/РИА Новости

С апреля 2019 года Бабкин начинает готовиться в составе основного экипажа МКС-63 с космонавтом «Роскосмоса» Николаем Тихоновым и японцем Акихико Хошиде. Но командир получает травму и меняют весь экипаж.

С февраля 2020 года – кандидат в космонавты проходит подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-63. А с мая 2020 года снова входит в состав основного экипажа МКС-66 с космонавтом Антоном Шкаплеровым в качестве бортинженера ТПК «Союз МС-17, 18, 19» и бортинженера МКС.

И тут случается невозможное… Его заменяют Юлией Пересильд и Климом Шипенко для съемок фильма «Вызов». Как сказал тогда Клим Шипенко в интервью за сутки до полета: «Люди должны представить: не обязательно тратить год жизни, чтобы подготовиться к полету, можно [успеть] и за четыре месяца».

Сколько стоит подготовка Андрея Бабкина

Даже если отбросить сантименты о загубленной карьере, убитой мечте и потере смысла жизни у человека, который всю жизнь стремился в космос, но так и не полетел, — остаются деньги, — ведь профессиональный космонавт стоит очень дорого.

Андрей Бабкин – один из немногих кандидатов на полет, кто кроме 14-летней подготовки в ЦПК прошел расширенный курс специализации по странам-партнерам.

Бабкин обучался в Канаде, чтобы успешно управлять канадским манипулятором SSRMS – захватывать полезный груз и спутники. Он проходил подготовку в НАСА для работы с системами американского сегмента МКС. Тренировался в лабораториях виртуальной реальности Alpha-Cupola по сопровождению и захвату кораблей Dragon, Cygnus, HTV, а также управлению SAFER — установкой, которая надевается на скафандр в открытом космосе. Бабкин обучался работе в американском скафандре EMU в гидролаборатории NBL, которая находится в Хьюстоне.

Также Бабкин получил сертификацию по работе с полезной нагрузкой Европейского космического агентства и модулем Columbus в Германии. Он успешно завершил курс японского космического агентства JAXA по работе с японским модулем JEM и грузовым кораблем HTV.

close Тренировка космонавтов в гидролаборатории в Звездном городке Сергей Савостьянов/ТАСС

Для оценки денежного эквивалента подготовки «вечного кандидата» Бабкина «Газета.Ru» обратилась к эксперту в области космонавтики Дмитрию Струговцу.

«Точную сумму никто, конечно, не скажет, это закрытая информация. Она зависит от того, какие расходы мы будем учитывать. Вся деятельность Центра подготовки космонавтов и Звездного городка, по большей части вся деятельность РКК «Энергии», частично Центра управления полетами, НПП «Звезда», Института медико-биологических проблем и «Роскосмоса», ряда других предприятий и организаций, включая их суммарные фонды оплаты труда, научное и иное оборудование, содержание инфраструктуры — все это необходимо для того, чтобы поддерживать численность российского отряда космонавтов на уровне 30 человек.

То есть на подготовку трех десятков специалистов, выполнение ими работы во время космического полета работают сотни и тысячи других специалистов. В итоге в среднем за карьеру космонавта на его подготовку уходят сотни миллионов долларов или десятки миллиардов рублей»,

— считает Струговец.

По подсчетам «ТexTerra» бюджет фильма «Вызов» составляет 1 млрд 246 миллионов рублей. Свои деньги фильм вернул, заработав на прокате согласно данным ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах) 2 000 323 945 рублей. Но это лишь десятое место среди российских фильмов в российском прокате.

А первое занимает «Чебурашка». При этом актеры «Чебурашки» не летали в космос, не снимались в невесомости и не губили карьеру специалиста, обучение которого измеряется десятками миллиардов рублей.

Как сказано на сайте «Роскосмоса», «данная картина («Вызов») будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта».

«Но каждый отбираемый в отряд космонавтов должен помнить, что никто не гарантирует ему возможность полета, даже если он будет натренирован, соответствовать всем параметрам. Никому в ракетно-космической отрасли России бывшие члены отряда космонавтов не нужны: космонавтов, работающих в отрасли можно посчитать по пальцам одной руки. Ушел из отряда — оказался на улице. Не хотелось бы приводить в качестве примера нашего потенциального противника, но в США так со своими героями (а космонавты у нас Герои) не поступают», — сказал Дмитрий Струговец.

Интересно, что подумают мечтатели-мальчишки, посмотрев фильм «Вызов», а потом узнав о судьбе Андрея Бабкина?

close Кадр из фильма «Вызов» (2023) Central Partnership

Так почему его «списали»?

Конечно, «вычеркивание» из списка будущего российской космонавтики требует обоснования. И самым простым обоснованием может быть отвод по медицинским показаниям. Почему это проще всего?

Дело в том, что решения Главной медицинской комиссии (ГМК) Центра подготовки космонавтов никем не проверяются. ГМК не принимает заключения и мнения сторонних врачей, даже из ведущих клиник, медицинских НИИ и так далее.

Как рассказал «Газете.Ru» источник, уже несколько космонавтов, которые готовились к полету всю жизнь, были «списаны в утиль» тихо, без привлечения внимания общественности. Это связано с тем, что космонавты внутри отряда подписывают некие правила кодекса, которые не разрешают им «выносить сор из избы».

Таким образом, получив отказ по медицинским показаниям, кандидат на полет вынужден бороться с получившими разнарядку представителями ГМК самостоятельно, что означает выступление против заранее превосходящего противника.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказались многочисленные справки – следы борьбы за свою мечту Андрея Бабкина, который получил отвод из-за двустороннего полисинусита, грубо говоря, — запущенного насморка. Андрей Бабкин даже сделал рекомендованную операцию, для того чтобы полностью выполнить требования ГМК. И после этого был допущен до полета летом 2022 года. Что же случилось дальше? В декабре 2022 года негодность дали уже не временную, а постоянную. А сейчас совсем попросили уйти с летной должности.

Мы приводим справки из разных медицинских учреждений, а также решение консилиума врачей о годности к полету Андрея Бабкина.

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Андрей Бабкин отказался ответить на вопросы «Газеты.Ru».

«Роскосмос» также не ответил на вопросы «Газеты.Ru» на момент публикации.

Центр подготовки космонавтов не ответил на вопросы «Газеты.Ru» на момент публикации.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который всегда поддерживал Андрея Бабкина, сейчас находится на МКС. Мы надеемся взять у него комментарий после полета.