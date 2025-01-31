«Боялась, что ее украдут»: в тюменском селе 13-летнюю девочку похитили у ворот школы

В Тюменской области мужчина посадил 13-летнюю Александру в машину, когда она выходила из школы, и увез в неизвестном направлении. Подруги девочки утверждают, что две недели назад она познакомилась с молодым человеком, который начал ее преследовать. Школьница боялась, что ее украдут, поэтому просила знакомых провожать ее. SHOT писал, что похитить Александру якобы могли «члены цыганской диаспоры», чтобы «насильно выдать замуж», однако замглавы местной общины цыган эту версию отверг.

В селе Княжево Тюменской области неизвестные похитили 13-летнюю девочку у ворот школы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 30 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент похищения: на записи видно, как потерпевшая выходит из ворот школы в обеденное время, к ней подходит неизвестный мужчина, берет за руку и ведет к припаркованному рядом автомобилю Kia Rio темного цвета, затем они уезжают в неизвестном направлении. В машине было два человека — водитель и пассажир. Школьницу все еще не нашли.

По словам старшего помощника руководителя тюменского управления СК Людмилы Галстян, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

При этом председатель общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский сказал Ura.ru, что полицейские до сих пор не опубликовали ориентировки.

«Для меня это шок. Зайдите на два сайта: МВД и СК — девочки даже нет в розыске. А люди, которые, возможно, могли бы помочь, вынуждены собирать какие-то сплетни по интернету. Непонятно, как тогда они [полицейские] ищут», — заявил он.

«С чего взяли, что это цыгане?»

Пропавшая — 13-летняя Александра. По данным SHOT, похитители дежурили у ее школы с 08:00 до 14:00. Очевидцы заметили, что девочку насильно затаскивают в автомобиль, поэтому сразу же сообщили об этом директору, она уже вызвала полицию.

«По предварительной информации, киднепперы — члены цыганской диаспоры Тюменского района — похитили девочку-подростка с целью насильно выдать ее замуж», — утверждает канал. Официальных подтверждений этой версии пока нет.

Заместитель председателя тюменской общины цыган Гена Виноградов в беседе с РБК Тюмень опроверг информацию о том, что девочку могли украсть по «цыганскому обычаю» .

«У нас по этому вопросу никаких дел нет. С чего взяли, что это цыгане? Слухи необоснованные. Кто-то ляпнул, что пропал ребенок, значит виноваты цыгане. Ранее не было такого. У нас своих детей некуда девать, чтобы воровать еще. У нас никто не ворует детей. Наверное, кто-то хочет разжечь ненависть», — подчеркнул он.

Подруги похищенной рассказали, что недавно школьница познакомилась с неким молодым человеком в соцсетях, однако вскоре он начал ее преследовать. Девочка просила подруг провожать ее домой, так как постоянно находилась в страхе.

Мать Александры рассказала 360, что знала об общении дочери с некими молодыми людьми «другой национальности», однако школьница не посвящала ее в детали своей личной жизни, а на ее телефоне стоял пароль.

«Телефон у дочери выключен с момента ее похищения, связи с ней нет. Мы все русские христианской веры, нет такого, чтобы похищали ребенка именно для свадьбы», — добавила мать.

«Знала, что с ней может случиться»

Мать подруги похищенной рассказала 72.ru, что незадолго до случившегося Александра попросила сверстницу подождать ее после уроков. Она говорила, что на улице ее караулит молодой человек, который прислал ей голосовое сообщение. Мужчина заявил, что уже замерз ждать девочку у школы.

«Она сказала Юле, что боится выйти, так как ее украдут . В итоге ребенок вышел. По записи видно, что машина стояла с утра у школы. В ней было двое человек. По камерам распознать их лица не смогли. Один был с бородкой, взрослый, среднего телосложения. Второй — молодой. Он силой схватил Александру за руку и усадил в машину. Получается, что девочка знала, что с ней может случиться», — заявила женщина.

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Девочка говорила подругам, что познакомилась в приложении с молодым человеком две недели назад. У него на аватарке стоял серый автомобиль. Школьница не называла его имени и утверждала, что никогда с ним не виделась. Ему якобы 16 лет и он живет в Богандинском. По данным 72.ru, сотрудники правоохранительных органов проверили соцсети похищенной, но все переписки удалены.

У Александры полная благополучная семья. Она живет вместе с родителями, братьями и сестрами. У ее отца есть цыганские корни, выяснил 72.ru. Автомобиль не удалось отследить, он выехал за пределы села. Однако похищенная, по данным портала, написала сестре из машины, чтобы она присоединилась к ним.