Дед Мороз — убийца: в Чувашии произошло «новогоднее» преступление

В Чувашии произошло резонансное убийство. Мужчина в костюме Деда Мороза пришел в магазин, пообщался с владельцем Юрием Суракиным, сделал с ним общее селфи и внезапно выстрелил в него из ружья. Предполагаемого убийцу уже задержали. По версии следствия, нападение было совершено из-за денежного долга. Знакомый погибшего рассказал «Газете.Ru», что ранее Суракин работал в ОБЭП, а о личности убийцы ему ничего не известно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Убийство 54-летнего предпринимателя Юрия Суракина произошло днем 2 января в Канаше. Неизвестный в костюме Деда Мороза, белых валенках и очках пришел в магазин «Березка» с двуствольным ружьем, до поры скрытым под одеждой. После недолгой беседы фальшивый волшебник несколько раз выстрелил во владельца торговой точки, позволив ему перед этим сделать совместное селфи. Раненый скончался на месте.

По сообщению Telegram-канала Baza, первыми на место преступления прибыли сотрудники Росгвардии. К этому моменту убийцы в магазине уже не было. Сотрудники правоохранительных органов решили, что подозреваемый скрылся пешком через поле, дошел до стоящего там домика, после чего, по-видимому, сел в машину и уехал.

close Юрий Суракин, котрого убил мужчина в костюме Деда Мороза Юрий Суракин/VK

Согласно ориентировке, копию которой опубликовал Telegram-канал «Чувашия без цензуры», «неустановленный мужчина плотного телосложения, одетый в костюм Деда Мороза, совершил убийство путем выстрела из двуствольного ружья». Стрелял в голову.

Для розыска машины подозреваемого в городе были выставлены посты ГИБДД, кроме того, сотрудники полиции начали проверку всех владельцев охотничьего оружия.

На следующий день региональный СК в пресс-релизе сообщил о задержании подозреваемого.

«Личность подозреваемого установлена. Утром 3 января 2025 года он задержан по месту своего жительства в одном из сел Канашского округа.

По версии следствия, причиной убийства стал денежный долг потерпевшего перед подозреваемым», — сообщили в Следственном комитете по республике Чувашия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), допрошены свидетели, назначены медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая судебные экспертизы.

Прокуратура Чувашии взяла ход расследования на контроль.

3 января были опубликованы кадры, снятые камерой видеонаблюдения на месте происшествия. Судя по ним, Суракин спокойно разговаривал с «Дедом Морозом», показывал ему товары, давал пояснения и даже сделал совместное фото. В это время в магазине находились случайные покупатели. В какой-то момент убийца резко подошел к предпринимателю на близкое расстояние, выстрелил в него в упор и быстро скрылся.

Погибший предприниматель Юрий Суракин родился в мае 1970 года. В принадлежащем ему магазине «Березка» продавались электроинструменты и хозтовары. Он придерживался активной жизненной позиции: баллотировался в местное собрание депутатов (избран не был), помогал участникам специальной военной операции на Украине, организовывая отправку грузов на передовую. По данным Telegram-канала «Чувашия без цензуры», у него осталось четверо несовершеннолетних детей.

Первоначально в СМИ появилась версия о мотиве убийства — мести за задержание, так как погибший ранее работал в правоохранительных органах. Знакомый погибшего Евгений уточнил в разговоре с «Газетой.Ru», что Суракин ранее работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, но не был связан с уголовными делами.

«Я работал в ЦТО ООО «Гранд», которое обслуживало кассовые аппараты Суракина Юрия. Мы не были особо близки, просто знакомые. Я запомнил его жизнерадостным человеком с грустинкой в глазах, заметной, кстати, и на всех его фото. Про его семью я почти ничего не знаю, знаком лишь с его сыном Женей, который ему помогал по работе.

Ранее Юрий работал в ОБЭП, а не в уголовке, поэтому версия о мести со стороны посаженного им преступника видится мне сомнительной», — сообщил он.

По словам мужчины, о стрелке до сих пор ничего точно не известно.

«Об убийце ничего пока не известно, кроме того, что он мастерски обращается с ружьем. На видео момента убийства видно, что он застрелил несчастного Юрия в голову буквально за доли секунды. Очень жаль погибшего», — заключил Евгений.