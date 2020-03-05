«Пытаются убрать»: о чем судья Хахалева попросила Путина

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать «действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа». Текст письма опубликован на сайте издания «Коммерсант»

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году», — говорится в письме.

Она заявила, что спустя долгое время информационные атаки продолжаются — это, в результате, вызывает новые длительные проверки со стороны руководства, правоохранителей, а также травлю и рекомендации покинуть должность. Судья, по ее мнению, из-за этого вынуждена менять свои принципы, вследствие чего можно говорить об уязвимости судебной системы.

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Она связывает нападки на нее с двумя решениями, которые пошли в разрез интересам некой бизнес-структуры, которую судья называть не стала. По мнению Хахалевой, цель информационной кампании — ее дискредитация и отставка.

Она также напомнила президенту, из-за чего к ней появилась предвзятое отношение. Все началось после скандала с «золотой» свадьбой ее дочери. Бракосочетание состоялось 10 июня 2017 года. СМИ передавали, что на празднике присутствовали известные эстрадные артисты. В итоге свадьбу оценили в $2 млн.

О пышном торжестве в своем аккаунте в Instagram рассказал адвокат Сергей Жорин, который опубликовал видео со свадьбы, назвав ее «пиром во время чумы».

«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц по 8 часов каждый день», — подписал видеоролик юрист.

Тогда Хахалева заявляла, что заказчиком свадьбы был ее экс-супруг и отец невесты бизнесмен Роберт Хахалев. Сам мужчина рассказал ТАСС, что торжество стоило около 5 млн рублей. Он отмечал, что все приглашенные звезды выступали бесплатно, так как они его давние друзья.

«У меня заработки официальные, я отчитываюсь о доходах в налоговой. А сколько трачу на своих детей — это мое личное дело, и оправдываться за свадьбу я не собираюсь», — подытожил Хахалев.

После резонанса в СМИ, совет судей Краснодарского края проверил все затраты на организацию свадьбы дочки краевой судьи. Выяснилось, что заказчиком «золотой» свадьбы действительно был Роберт Хахалев.

Затем в СМИ появилась информация, что Хахалева якобы имеет ненастоящий диплом юриста. Тогда адвокат Алексей Салмин, заявлял, что нигде нет подтверждений того, что женщина в 1985-1991 году училась в Абхазском государственном университете. Единственным аргументом стало то, что фамилия Хахалевой отсутствует в копии приказа о зачислении от 21 августа 1985 года.

В результате Следственный комитет России и Совет судей Краснодарского края провели проверку данных, которые предоставил Салмин. Как рассказал председатель Совета Владимир Кисляк, сведения оказались ложными, подлинность диплома Хахалевой была подтверждена.

«Многочисленными проверками указанные сведения опровергнуты, ни в одном случае изложенное не подтвердилось. Отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трех лет, я лишь заработала репутацию скандально известной судьи», — сетует в своем письме Хахалева.

Спустя два года, летом 2019 года председателем Краснодарского краевого суда на смену Александра Чернова, занимавшего пост с 1994 года, был назначен Алексей Шипилов. По словам Хахалевой новый руководитель предложил ей уйти в отставку.

«Шумиха вокруг моего имени, в конце концов, достигла желаемого заказчиками результата: новым руководством Краснодарского краевого суда мне предложено уйти в отставку, так как информационная атака может закончиться только с моим уходом. Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым еще являюсь», — пишет Хахалева.

«Золотая судья» просит президента разобраться в ее ситуации и уверяет, что перед подобными информационными атаками в условиях «анонимности критики в интернете и использовании технологий «черного пиара»» оказывается беззащитен любой судья.