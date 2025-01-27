«Об этом сейчас говорить нельзя»: Хинштейн одернул курского министра

Врио министра по восстановлению и развитию приграничья Курской области Алексей Карнаушко получил взыскание за то, что озвучил предполагаемую сумму ущерба региона от вторжения Вооруженных сил Украины. Чиновника подверг резкой критике его непосредственный руководитель — врио губернатора области Александр Хинштейн. Он заявил, что ни о каких оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя, поскольку российские военные еще не освободили целый ряд населенных пунктов от захватчиков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства объявил взыскание врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко. Трансляция велась на странице курской администрации во «ВКонтакте».

Поводом для критики стала пресс-конференция, где Карнаушко дал предварительную оценку материальных потерь, понесенных регионом от вторжения украинских Вооруженных сил.

«Обстановка стабильно-напряженная. Ущерб Курской области [оценивается на сумму] порядка 750 млрд рублей», — сказал он 23 января.

Это не понравилось врио губернатора региона Александру Хинштейну. На заседании областного правительства он рассказал, что уже имел беседу с Алексеем Карнаушко и тому пришлось писать объяснительную записку.

«Я хочу еще раз четко и ясно донести свою позицию.

Ни о каких расчетах стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине: мы не освободили до конца всю нашу территорию.

Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами, и в каком состоянии они вернутся к нам», — сказал Хинштейн.

По его словам, все подобные оценки носят сейчас «очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер». Врио губернатора напомнил, что даже в освобожденных населенных пунктах «не везде можно сделать фиксацию состояния объектов», поскольку боевые действия продолжаются.

«Представьте себе, что кто-то начал бы давать оценку по восстановлению народного хозяйства Советского Союза (…) в апреле 1945 года», — сказал Хинштейн.

Позицию врио губернатора касательно невозможности оценки материальных потерь региона до момента полного вытеснения украинских вооруженных формирований поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, посчитать достоверные цифры.

Ну, а в остальном это прерогатива руководителя региона — использовать свои права для того, чтобы устанавливать необходимый режим открытости по разным темам»,

— ответил Песков на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Пресс-конференция, о которой шла речь, состоялась в пресс-центре ТАСС 23 января. Помимо оценки ущерба, понесенного областью от вторжения ВСУ, Карнаушко сообщил, что боевые действия затронули 21% территории региона. При этом региональные власти просят местных жителей не возвращаться в свои дома даже после освобождения городов и сел, так как саперам нужно провести полное обследование территории и ее разминирование.

Претензии Хинштейна к курским чиновникам

Александр Хинштейн не в первый раз делает резкие заявления в адрес представителей администрации региона. Так, 18 января он заявил о своем недоверии к ним.

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы», — сказал Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов.

Он подчеркнул, что «многие (…) должны ответить за все, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы».

«Должны ответить за коррупционные схемы». Хинштейн предсказал судьбу чиновников Курской области Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вышел в Курске на стихийное собрание людей... 18 января 20:03

20 января на заседании областного правительства Хинштейн подверг публичной критике временно исполняющую обязанности министра по охране объектов культурного наследия региона Ирину Мусьял. В вину ей было поставлено то, что во время своего отпуска она уехала в Индию, не согласовав этот шаг с руководством. Врио губернатора признал, что закон при этом нарушен не был. По его словам, речь идет о моральном аспекте ситуации — после начала специальной военной операции «мир изменился».

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Хинштейн также решил опросить жителей, могут ли курские чиновники в условиях СВО выезжать за границу и не уведомлять об этом своего работодателя. К настоящему времени свое мнение выразили 81,7 тыс. пользователей Telegram. Подавляющее большинство — 82% опрошенных — считают, что сотрудники администрации обязаны уведомлять о своих заграничных поездках, 8% полагают, что не должны, 10% — «все равно».