«Об этом сейчас говорить нельзя»: Хинштейн одернул курского министра

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства объявил взыскание врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко. Трансляция велась на странице курской администрации во «ВКонтакте».
Поводом для критики стала пресс-конференция, где Карнаушко дал предварительную оценку материальных потерь, понесенных регионом от вторжения украинских Вооруженных сил.
«Обстановка стабильно-напряженная. Ущерб Курской области [оценивается на сумму] порядка 750 млрд рублей», — сказал он 23 января.
Это не понравилось врио губернатора региона Александру Хинштейну. На заседании областного правительства он рассказал, что уже имел беседу с Алексеем Карнаушко и тому пришлось писать объяснительную записку.
«Я хочу еще раз четко и ясно донести свою позицию.
Ни о каких расчетах стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине: мы не освободили до конца всю нашу территорию.
Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами, и в каком состоянии они вернутся к нам», — сказал Хинштейн.
По его словам, все подобные оценки носят сейчас «очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер». Врио губернатора напомнил, что даже в освобожденных населенных пунктах «не везде можно сделать фиксацию состояния объектов», поскольку боевые действия продолжаются.
«Представьте себе, что кто-то начал бы давать оценку по восстановлению народного хозяйства Советского Союза (…) в апреле 1945 года», — сказал Хинштейн.
Позицию врио губернатора касательно невозможности оценки материальных потерь региона до момента полного вытеснения украинских вооруженных формирований поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, посчитать достоверные цифры.
Ну, а в остальном это прерогатива руководителя региона — использовать свои права для того, чтобы устанавливать необходимый режим открытости по разным темам»,
— ответил Песков на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».
Пресс-конференция, о которой шла речь, состоялась в пресс-центре ТАСС 23 января. Помимо оценки ущерба, понесенного областью от вторжения ВСУ, Карнаушко сообщил, что боевые действия затронули 21% территории региона. При этом региональные власти просят местных жителей не возвращаться в свои дома даже после освобождения городов и сел, так как саперам нужно провести полное обследование территории и ее разминирование.
Претензии Хинштейна к курским чиновникам
Александр Хинштейн не в первый раз делает резкие заявления в адрес представителей администрации региона. Так, 18 января он заявил о своем недоверии к ним.
«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы», — сказал Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов.
Он подчеркнул, что «многие (…) должны ответить за все, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы».
20 января на заседании областного правительства Хинштейн подверг публичной критике временно исполняющую обязанности министра по охране объектов культурного наследия региона Ирину Мусьял. В вину ей было поставлено то, что во время своего отпуска она уехала в Индию, не согласовав этот шаг с руководством. Врио губернатора признал, что закон при этом нарушен не был. По его словам, речь идет о моральном аспекте ситуации — после начала специальной военной операции «мир изменился».
Хинштейн также решил опросить жителей, могут ли курские чиновники в условиях СВО выезжать за границу и не уведомлять об этом своего работодателя. К настоящему времени свое мнение выразили 81,7 тыс. пользователей Telegram. Подавляющее большинство — 82% опрошенных — считают, что сотрудники администрации обязаны уведомлять о своих заграничных поездках, 8% полагают, что не должны, 10% — «все равно».