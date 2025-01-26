Следователи нашли актера Смольянинова. Ранее он был заочно арестован

Следователи установили местонахождение Артура Смольянинова*, обвиняемого в экстремизме и распространении ложной информации о ВС РФ. Его защита считает международный розыск формальностью. Страна, где находится актер, отказалась помочь российским властям. Предположительно, Смольянинов может находиться в Латвии.

Следователям удалось установить местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в экстремизме и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Защита обвиняемого, однако, заявила, что решение об объявлении актера в международный розыск является формальным, так как Следственный комитет уже знает, где он находится.

Предварительное следствие по делу Смольянинова было продлено на три месяца и теперь завершится 26 апреля 2025 года.

Обвинения и уголовное дело

Смольянинов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Уголовное дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года он был объявлен в федеральный и международный розыск, а также заочно арестован Басманным судом.

Смольянинов также был дважды привлечен к административной ответственности. В 2024 году Черемушкинский суд Москвы оштрафовал его на 48 тыс. рублей за отказ предоставить Министерству юстиции России информацию о своих зарубежных счетах. За два года до этого, в октябре 2022 года, Гагаринский суд Москвы признал его виновным по делу о дискредитации российской армии и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы направили запрос в страну, где он находится (в какой именно стране находится актер, не уточняется — прим. ред.), с просьбой оказать помощь в расследовании. Государство, где находится Смольянинов, отказало России в правовой помощи.

Предположительно, Смольянинов находится в Латвии, где он недавно публиковал видеозаписи с геотегами Юрмалы. Также известно, что он давал концерты в различных странах и городах, включая США и Францию.

Карьера и эмиграция

Артур Поволоцкий (Смольянинов) родился осенью 1983 года в Москве. Первые годы семья жила в районе Беляево, затем переехала в Комитетский лес под Королевом. Его отец, учитель музыки Сергей Поволоцкий, ушел из семьи, когда Артуру было пять лет. Мать, Мария Смольянинова, преподавала рисование. Позже она повторно вышла замуж за лингвиста Сергея Николаева.

У Смольянинова есть братья Владимир и Емельян, а также сестра Наталья. Емельян Николаев в 2012 году был осужден на 19 лет за участие в националистической группировке и нападения на мигрантов. От отца у актера есть единокровные брат Александр и сестра Ксения.

Смольянинов известен по ролям в таких фильмах, как «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка», «Духless». После начала СВО он покинул Россию и начал активно критиковать политику российских властей. Актер заявлял о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины и поддерживал идею ядерного удара по России.