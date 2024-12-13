Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 декабря 2024 года

Требует каяться и грозит «волшебным пенделем»: как Хинштейн стал «курянином» и что делает на посту Хинштейн призвал курских чиновников работать, не дожидаясь «волшебного пенделя»

Неделю назад президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну занять пост врио губернатора Курской области. Хинштейн согласился и развил на посту активную деятельность, сопровождаемую регулярными появлениями в СМИ. Он предлагал курским чиновникам прийти и покаяться перед ним за «грехи», грозился применять «волшебный пендель», обещал переехать жить в рабочий кабинет и называл себя «целью номер один» в подвергшемся нападению ВСУ регионе. Чем запомнилась первая неделя Хинштейна на новом посту — в материале «Газеты.Ru».

5 декабря вышел президентский указ о назначении Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Предыдущий глава региона Алексей Смирнов пробыл на посту всего 2,5 месяца, вступив в должность 16 сентября. Он написал прошение об отставке.

Уже через два дня, начав вникать в положение дел на местах, Хинштейн посетовал на дефицит времени и заявил, что будет ночевать прямо в собственном кабинете.

«Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете. Благо, спасибо предшественникам, в комнате отдыха есть диванчик», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, «для выполнения задачи, поставленной верховным главнокомандующим», он готов переехать жить в кабинет на постоянной основе.

9 декабря в ходе оперативного совещания областного правительства новый глава региона пообещал, что при необходимости примет «покаяние» чиновников, которые чувствуют за собой какие-либо грехи.

«Хочу сказать, что если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление и я это с пониманием приму. Никаких претензий здесь нет и не будет. То же самое касается тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким я сразу на берегу предлагаю покаяться», — сказал Хинштейн.

Сутки спустя Хинштейн посетовал, что никто из чиновников так и не пришел каяться. Отвечая на вопрос корреспондента РБК, он заявил: «Пока ни одного. Ну, послушайте, им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко».

Стал курянином, но перевозить семью не будет

В тот же день глава региона заявил, что не собирается перевозить в Курскую область своих детей. По его словам, этого делать нельзя, поскольку он — «цель номер один» и это «большая проблема». Однако политик нашел в этом плюсы, сказав, что отсутствие семьи позволяет ему «работать гораздо активнее».

Менее чем через неделю после назначения в Курскую область Хинштейн стал называть себя «курянином». Это произошло во время выступления в Госдуме, где рассматривался вопрос о снятии с него депутатских полномочий. Комментируя слова спикера ГД Вячеслава Володина о том, что Дума поддержит и Курскую область, и самого Хинштейна, он заявил: «Для нас, курян, а я, полагаю, могу говорить сегодня именно так, это действительно очень важно».

Краткая биография До назначения Хинштейн никак не был связан с Курской областью: он родился в Москве, избирался в Госдуму от Нижегородской и Самарской областей.



Политик становился депутатом Госдумы пять раз, начиная с 2003 года. В разных созывах был заместителем главы комитета по безопасности, а с 2020-го возглавлял комитет по информационной политике.



В 2016–2018 годах был советником главы Росгвардии Виктора Золотова. Отвечал за идеологическую, пропагандистскую и информационную работу, а также вопросы нормативно-правового регулирования.

Тогда же Володин отметил, что «расставаться грустно», и пожелал Хинштейну успехов на новом посту, а дальше в адрес нового главы Курской области прозвучали аплодисменты.

В Госдуме Хинштейн занимал пост главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. На этом посту его сменит депутат Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского).

Общение с жителями и «пендель» для чиновников

11 декабря новый глава Курской области дал интервью газете «Коммерсантъ». Он отметил, что жители региона «истосковались по нормальному человеческому общению», а на него обрушился «вал» обращений и жалоб.

«Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению. На этой неделе проведу и первую прямую линию, куда уже начали стекаться вопросы: их анализ также позволит оценить ситуацию», — сказал он.

«Прямая линия» состоялась 12 декабря и длилась два часа. Во время разговора с жителями новый глава региона пообещал применять «волшебный пендель» к чиновникам, ответственным за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины.

«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> «волшебный пендель» сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — сказал он.

В интервью «Коммерсанту» Хинштейн пообещал провести антикоррупционную зачистку в области, которая начнется с «комплексной ревизии со стороны Счетной палаты и Генпрокуратуры». Врио губернатора признал, что его действия «вызовут понимание отнюдь не у всех».

«Большинство из тех, кто привык воспринимать бюджет в качестве дойной коровы, не готовы сдаваться без боя», — пояснил он.

Хинштейн выразил уверенность, что «саботаж и прямое противодействие в сегодняшних условиях, когда на границах региона идут боевые действия», не останутся безнаказанными, и добавил, что рассчитывает на «помощь и поддержку» силовых ведомств.

Первый арест после назначения Хинштейна 9 декабря в Курской области по коррупционному делу арестовали Игоря Грабина — бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области», финансировавшей строительство линий обороны на границе с Украиной.

Объясняя назначение Хинштейна на пост врио губернатора Курской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о кризисной обстановке в регионе:

«По мнению президента, Александр Хинштейн — человек, который с этой задачей кризисного менеджмента [справится]».