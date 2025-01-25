Принимают личное участие: как студенты медицинских вузов помогают населению

Студенты медицинских вузов Минздрава России успевают не только учиться и сдавать сессии, но и сами принимают участие в СВО и помогают врачам, военным и гражданскому населению в приграничных территориях. Почему студенты стремятся помочь жителям – в материале «Газеты.Ru».

Курская область

В общей сложности на разных локациях в Курской области работают более 350 волонтеров, рассказывает проректор по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью Курского ГМУ Минздрава России Алеся Кузнецова.

«Ситуация остается сложной. Волонтеры КГМУ не остаются в стороне и оперативно помогают жителям регионов, которые столкнулись с суровой реальностью», — отмечает Кузнецова.

По ее словам, уже на протяжении двух с половиной лет штаб волонтерских отрядов Курского государственного медицинского университета включен в реализацию Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе «СВОих не бросаем». Студенты поддерживают российских военнослужащих-участников СВО и членов их семей, а также вынужденных переселенцев. Всего за весь период работы в этом направлении участниками стали более 900 студентов.

Также с 7 августа 2024 года Штаб волонтерских отрядов КГМУ оперативно включился в процесс оказания помощи в условиях режима КТО и ЧС на территории Курской области, добавляет Кузнецова.

«Деятельность волонтеров в условиях КТО и ЧС можно разделить на 2 базовых направления: помощь медицинским организациям и помощь населению», — говорит она.

Первый блок включает в себя работу в КОМБК по маршрутизации пациентов и членов их семей, в Перинатальном центре, в Курчатовской ЦРБ, в Фатежской ЦРБ и в call-центре. Основным местом деятельности является Курская областная клиническая многопрофильная больница.

Студенты помогают в приемном отделении, в отделениях сочетанных травм, реанимации, операционных, перевязочных и рентген кабинетах. В зависимости от уровня образования, курса обучения и знаний и навыков, полученных в КГМУ, добровольцы осуществляют помощь в качестве статистов, регистраторов, младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала и помощников врачей.

Второй блок включает в себя ежедневную деятельность в ПВР КГМУ (сопровождение граждан из числа вынужденных переселенцев, оказание помощи в организации приема пищи), ежедневную помощь волонтеров-психологов в ПВР КГМУ и ПВР города Курска по оказанию психологической помощи совместно с сотрудниками МЧС России, деятельность волонтеров в 5 пунктах выдачи гуманитарной помощи г. Курска (сбор потребности в медикаментах, оказание первой помощи в случае необходимости), деятельность волонтеров в Курском региональном отделении Российского красного креста и сбор гуманитарной помощи и передача нуждающимся по потребности.

«Добровольцы Курского государственного медицинского университета ежедневно ведут «бой с врагом на передовой» в условиях госпиталя. Герои Российской Федерации со всех уголков страны благодарят волонтеров за их добрые глаза, чуткость и внимание по отношению к каждому бойцу, истинный профессионализм», — рассказывает Кузнецова.

Также свою историю помощи рассказала и координатор волонтеров-психологов Курского ГМУ Минздрава России, сейчас студентка 6 курса факультета клинической психологии Вероника Маякова, которая до этого жила в Луганске.

«В Украине прошла волна кризиса и акций протестов. Права русских ущемляли, русский язык вводился в моей школе как иностранный только с 8 класса. После референдума в мае 2014 года ЛНР стали обстреливать. Родители приняли решение уехать. Первый раз оказался неудачным. Двигались в сторону Крыма, застряли на границе, потому что сломалась машина. Смогли доехать только до Курска - здесь кончились деньги и бензин», — рассказывает она.

По словам Маяковой, свой путь помощи она начала в 2022 году, когда вместе с другими студентами встречала поезда из ЛНР и ДНР.

«Занимались не только психологической помощью, но и расселением, бытовыми вопросами. Острая стрессовая реакция случается в первые сутки, а тогда нам приходилось сталкиваться скорее с отложенной. Со сложными случаями – когда человек столкнулся с расстрелами или потерей близких, работают только сотрудники МЧС. Студентам доверяют случаи попроще», — отмечает она.

Свердловская область

Студент 5 курса УГМУ Минздрава России, врач, имеющий ограничения по здоровью, Арсений Кисляков, успел уже 4 раза принять участие в СВО. У Арсения пересажен сердечный клапан, поэтому ему отказывали в контракте.

В рамках своей миссии Арсений оказывал медицинскую помощь, помогал с организацией хранения и транспортировки медикаментов. Также Арсений учился в Тобольской православной семинарии. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин наградил Арсения медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Также еще один студент из Свердловской области принимает участие в СВО. Военнослужащий с позывным «Медуза» является командиром отделения специального отряда «Шторм» 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Как рассказывает сам бывший студент, профессия медработника привлекала его с ранних лет.

Самарская область

В управлении по связям с общественностью Самарского государственного медицинского университета Минздрава России «Газете.Ru» рассказали о 19-летнем студенте 2 курса Института социально-гуманитарного и цифрового развития медицины Даниле Макарове.

Студент факультета медицинской кибернетики, сдав сессию за первый курс, отправился работать санитаром в Луганск в качестве волонтера. С 6 по 22 августа 2024 года работал в операционной военного госпиталя в составе 39 Отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск РФ.

Информация о наборе волонтеров поступила от одногруппника, который состоял в движении «Молодая Гвардия». Данила заинтересовался этой возможностью как с точки зрения оказания пользы в качестве волонтера, так и с профессиональной позиции, ведь работа в госпитале предусматривает возможность получения медицинского опыта.

Работая в качестве санитара, Данила получил возможность наглядно увидеть работу врачей в операционной, побывав «по ту сторону» — не в качестве пациента, а в составе медицинской команды.

«Это было очень познавательно с точки зрения профессии. Я застал операцию на позвоночнике, на спинных нервах, вживую увидел бифуркацию аорты. Увидел те глубокие структуры, которые раньше наблюдал только в цифровом анатомическом атласе и учебниках. Конечно, в операционной все намного нагляднее, и это очень полезно для будущего врача», — рассказывает Данила.

По его словам, он смог увидеть «внутреннюю кухню» работы хирургов и медсестер.

«Это очень ценный опыт, который заставил задуматься о многом. У меня уже появились идеи о том, как соотнести увиденное со своей будущей профессией. В частности, думаю над изобретением и разработкой прибора, который сможет извлекать осколки, погружаясь в глубокие структуры организма, в открытые раны. Подобные разработки будут полезны не только в военной области, но и в гражданской медицине», — отмечает Данила.