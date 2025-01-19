Сообщившие о выходе на связь студентки Цомартовой удалили переписку, не получив деньги

Семья пропавшей в Дагестане студентки Анны Цомартовой передала в Следственный комитет сообщения о якобы выходе дочери на связь с представителями кризисной группы СK SOS. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать пропавшей Диана Цомартова.

Женщина подтвердила, что с администратором канала, посвященного поискам Анны, связалась неизвестная, которая представилась координатором СК SOS и заявила, что пропавшая девушка якобы связывалась с центром. В переписке она попросила деньги за информацию о Цомартовой, а получив отказ, удалила переписку.

«Я не говорю, что уверена. Действительно девушка вышла на связь и сообщила администратору нашего канала. Но у меня есть доля сомнения, что так тоже могло случиться. Из-за недавнего события, когда девушку из Дагестана абсолютно спокойно вывезли из России, провезли через очень строгие посты и таможню в Грузию группа СК SOS. После таких сообщений администратор Telegram-канала Надежда стала узнавать, и с ней сами на связь вышли. Не знаю, это мошенники? Я не понимаю и не представляю. Но такой контакт состоялся. Когда Надежда сообщила, что она не будет платить деньги, они заблокировали ее и изъяли сообщения, но Надежда изначально готовилась к такому повороту событий — пока они общались, она скринила сообщения. Я скриншоты и полный текст сообщений уже передала следователю, который занимается расследованием», — рассказала Диана Цомартова.

Она добавила, что готова была заплатить вознаграждение, если бы ей прислали информацию о местонахождении Анны. По ее словам, ради этой информации сейчас семья продает квартиру.

«Нам уже, наверное, тысяча [человек] говорили, что знают, где [находится Анна]. Но мы не миллиардеры, мы тоже квартиру продаем, чтобы узнать, где находится наш ребенок. У нас это единственная возможность обмен совершить. Наша квартира фактически в обмен на нашего ребенка», — пояснила мать пропавшей.

18 января администратор Telegram-канала «Анна Цомартова» сообщила, что якобы представитель кризисной группы СК SOS рассказала ей, что Анна вышла с ними на связь. Предполагаемый координатор заявила, что от девушки был запрос на эвакуацию с пометкой, что ее «преследуют некие люди».

Позже правозащитники СК SOS в Telegram-канале опровергли информацию об обнаружении Цомартовой, отметив, что им ничего неизвестно о ее местоположении и судьбе. В организации добавили, что координаторы и сотрудники СК SOS не общались с родственниками Цомартовой или представителем Telegram-канала.

21-летняя студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. Она приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.

В январе мать Цомартовой сообщала, что один из депутатов Госдумы обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову по делу пропавшей спортсменки и попросил проверить расследование дела об ее исчезновении.

Ранее знакомые рассказали о характере Цомартовой.