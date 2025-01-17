«Ценность компании — безопасность»: в Сочи украли 168 млн рублей из банковских ячеек

В Сочи арестовали исполнительного директора депозитария, подозреваемого в краже 168 млн рублей из банковских ячеек. Мужчина показал тайник в лесу, где спрятал деньги, но там оказалась не вся сумма. В деле почти два десятка пострадавших. Хотя клиентам обещали надежность, безопасность и круглосуточную охрану их сейфов.

В Сочи задержали подозреваемого в хищении около 168 млн рублей из сейфовых ячеек, часть денег была в валюте, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратились 18 пострадавших. Они заявили, что у них украли деньги, хранившиеся в многофункциональном депозитарном центре. Под подозрение попал исполнительный директор организации. Мужчину задержали и допросили. Он признался, что спрятал в лесу два пакета с деньгами.

«В настоящее время в лесном массиве обнаружен тайник, в котором хранилась часть похищенных денежных средств. 600 тысяч долларов США изъяты», — заявила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

17 января суд арестовал мужчину на два месяца.

Ценность компании — безопасность

Baza пишет, что обвиняемый — Алексей Лазарев, исполнительный директор «Многофункционального депозитарного центра». По данным Telegram-канала, мужчина вскрыл более 15 ячеек и забрал оттуда наличные.

При этом Лазарев снялся в рекламном ролике, где заявил, что «основная ценность компании — это безопасность». Он также обещал круглосуточную охрану ячеек, рассказывал об инкассации, удобстве дистанционной регистрации и говорил о конфиденциальности, как одном из принципов работы их сервиса.

«Известия» пишут, что аренда одной ячейки в месяц стоит от 9 до 26 тысяч рублей .

Однако в отзывах клиенты пишут, что организация «пытается только на деньги развести, сделки проходят очень долго и муторно, обещают одно время, а выходит совсем другое».

Истории пострадавших

Информация о краже начала активно распространяться в прессе 15 января. По предварительным данным, деньги пропали в новогодние праздники. 14 января минимум пять клиентов пришли в депозитарий. У кого-то ячейки были полностью пустыми, а у некоторых лежало немного наличных внутри. Ущерб, о котором изначально шла речь, составил 20 млн рублей, но вскоре эта сумма выросла в 5 раз.

Baza пишет, что деньги пропали у тех, кто положил их в ячейку незадолго до новогодних праздников. 49-летняя пострадавшая 28 декабря продала земельный участок. Покупатели арендовали ячейку в центре, таким образом они якобы планировали быстрее передать деньги. Хотя пострадавшая изначально хотела проводить сделку через через безналичный расчет. Женщина приехала за деньгами уже после праздников. Сначала ее два часа не пускали внутрь, а затем она узнала о краже.

33-летняя пострадавшая продала квартиру и 27 декабря положила в ячейку 6,4 млн рублей. Сотрудники убедили ее, что открыть замок можно исключительно при помощи двух ключей, один ключ был у пострадавшей. 13 января она узнала, что кто-то украл у нее миллион рублей.

44-летняя пострадавшая положила в ячейку 7,7 млн рублей 28 декабря на месяц. Ей также отдали один ключ, но 13 января женщина не досчиталась 5,5 млн рублей.

О депозитариях

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказал RT, что деятельность депозитариев контролирует ЦБ, поэтому инфраструктура в целом надежная. Однако инциденты все равно случаются.

«Убедитесь, что депозитарий имеет действующую лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Изучите рейтинги надежности и качества услуг от независимых агентств. Обратите внимание на историю компании и отзывы клиентов», — посоветовал Калманович.

Глава Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов в беседе с «Известиями» отметил, что депозитарий несет ответственность в зависимости от типа договора. В одном случае они полностью отвечают за убытки за исключением землетрясений и наводнений, однако депозитарий также может сказать, что не знал о содержании ячеек и не заключал договоров об ответственном хранении, поэтому ответственность будет иной.

Адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Павел Лисавин отметил, что нет единого регламента хранения ценностей в ячейках. По его словам, ЦБ в 2023 году поддерживал идею унификации требований, но пока так и не было ничего принято.