Клиенты депозитария в Сочи лишились 20 млн рублей

Клиенты депозитария монофункционального сочинского центра лишились 20 млн рублей, деньги были похищены из банковских ячеек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пропажу денег клиенты «Многофункционального депозитарного центра» на улице Войкова заметили 14 января, деньги из банковских ячеек исчезли за новогодние каникулы. Изначально было известно об исчезновении 6 млн рублей у одного из клиентов, затем количество пострадавших увеличилось до пяти. У некоторых в ячейках лежали деньги на покупку недвижимости.

Как только пропажа вскрылась, в депозитарий вызвали полицию. В какой момент произошла кража и как злоумышленникам удалось проникнуть в депозитарий — устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

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