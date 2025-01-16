Форум «Россия»: итоги самой масштабной выставки

Большую часть 2024 года на ВДНХ проходила международная выставка-форум «Россия». Проект оказался настолько успешен, что его продлили еще на три месяца. Всего за восемь месяцев выставку посетили 18,5 млн человек. О главных достижениях проекта — в нашем материале.

Международная выставка-форум «Россия» проходила на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. По указу президента РФ Владимира Путина она проводилась на три месяца дольше, чем планировалось изначально. Свои экспозиции на выставке представили все 89 российских регионов, организаторы провели более 17 тысяч мероприятий.

За все время работы выставку посетило более 18,5 млн человек. Они смогли познакомиться с достижениями регионов, российских корпораций и федеральных структур, увидеть наши передовые технологические разработки, а также открытия в промышленности, культуре и спорте. Это и было основной целью проекта — продемонстрировать важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики.

Учитывая успех выставки, ее наследие решили сохранить. 1 июля 2024 года Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия», чтобы гости ВДНХ могли видеть достижения страны на постоянной основе. Часть экспозиции осталась и перешла на федеральное финансирование, а обязанности по управлению Национальным центром возложили на автономную некоммерческую организацию «Дирекция Выставки Достижения «Россия».

14 декабря Владимир Путин впервые посетил Национальный центр «Россия». Выступая на XXII Съезде всероссийской политической партии «Единая Россия», он обозначил главную задачу Национального центра «Россия» — продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции. Те общие ценности, сохранению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», где мы сейчас с вами находимся», — отметил глава государства.

О том, что выставка может стать инструментом достижения национальных целей развития страны, на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) говорил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин. Он отметил, что выстраивание правильной коммуникации между различными группами общества, регионами — очень важный элемент успеха. Спикер подчеркнул, что обмен опытом дает импульс к реализации новых достижений, и в связи с этим опыт выставки нужно распространять на всю страну.

«Выставка на многих в нашей стране оказывает позитивное воздействие и помогает добиваться больших результатов. Интерес людей показывает, что выставка стала живым инструментом общения, который дает им новый импульс: они что-то увидели, почерпнули, придумали новую идею, вдохновились, реализовали. Эти положительные эффекты проявляются во всем, что касается выставки. Энергия, которой люди заряжаются на ней, дает эффект по всей стране», — отмечал Максим Орешкин.

Старт работы

Национальный центр «Россия» открыл свои двери 4 ноября, в День народного единства. Он начал свою работу с открытия трехдневного международного симпозиума «Создавая будущее», в котором приняли участие делегаты из 101 страны мира. Среди них — экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, почетный консул РФ в Канаде Джон Стюарт Дюррант, писатель-фантаст Роберто Квалья из Италии, а также президент Центра восстановления международного права Горан Петрониевич из Сербии. В рамках симпозиума состоялось более 60 мероприятий, посвященных будущему человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций.

С момента открытия центра в нем уже состоялось несколько важных мероприятий. Так, 14 ноября в нем состоялся форум наставников олимпиады «IT-Планета», посвященный вопросам развития и подготовки кадров для ИТ-сектора и инновационных отраслей экономики. Помимо наших соотечественников, мероприятие посетили участники из Белоруссии и Казахстана.

«Хочу отметить, что олимпиаду «IT-Планета» включили в список мероприятий на уровне стран СНГ, утвержденный министрами иностранных дел. И теперь есть надежда, что через административный и информационный ресурс нам удастся усилить наши позиции как минимум на пространстве этих стран, привлечь больше участников, несмотря на то что наша олимпиада проводится на русском языке», — комментировал модератор дискуссии председатель правления АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета»» Сергей Шалашный.

15 ноября в Национальном Центре «Россия» прошел Всероссийский семинар для пресс-секретарей региональных органов управления образования страны, объединивший более сотни официальных представителей отрасли образования со всей страны.

«Сфера образования — это одно из самых важных и ответственных направлений развития страны, основа успешного будущего не только отдельных людей, но и общества в целом. Сегодняшнее мероприятие поможет нам выработать эффективные стратегии коммуникации для достижения наших общих целей. В современном мире, где много новых медиа и все очень быстро меняется, это крайне важно», — отмечала депутат Государственной думы Российской Федерации, модератор секции Марина Ким.

А в преддверии Дня матери 23 ноября на площадке Национального центра «Россия» прошел показ музыкально-поэтического спектакля «Сестры», посвященного матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции. Авторская идея спектакля возникла во время съемок на фронте и в тылу, в процессе бесед с солдатами и их семьями.

На площадке Национального центра «Россия» уже запланировано проведение множества мероприятий в ближайшее время. Среди них — серия открытых диалогов «100 вопросов о будущем России», где каждая встреча посвящена одной из национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных указом Владимира Путина.