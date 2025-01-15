Улицу Курта Кобейна нашли на Урале. В сети призывают переименовать соседнее СНТ в «Клуб 27»

В Пермском крае обнаружили улицу Курта Кобейна. Имя легендарного музыканта и лидера группы Nirvana увековечили семь лет назад. Теперь поползли слухи, что название намерены сменить «из-за репутации» рокера, однако в местной администрации информацию опровергли. Кто и когда решил увековечить Кобейна на Урале и кому это не нравится — в материале «Газеты.Ru».

Кобейн под Пермью

На необычное для России название обратили внимание пользователи сети. Фрагмент карты в своем Telegram-канале опубликовал московский историк Павел Гнилорыбов. Улица Курта Кобейна отображается в почтовых сервисах, ее можно найти в популярных приложениях и на онлайн-картах.

В администрации Добрянского городского округа подтвердили — такая улица действительно есть , она находится в садовом товариществе «Родник» недалеко от деревни Ельники.

«Название этой улице было присвоено в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. К слову, на этой улице находятся лишь два дома. Вероятно, инициаторами такого названия выступили местные жители. Другой информации об инициаторах нет», — добавили в администрации.

close Улица Курта Кобейна на «Яндекс.Картах» Яндекс.Карты

Решение об увековечении памяти Курта Кобейна приняли жители СНТ «Радуга» в 2018 году. Провели общее собрание, проголосовали, отнесли документ главе Краснолудского поселения Елене Сосниной. Она рассказала Ural Mash, что тогда не имела ничего против нового названия, хоть и не слушала Nirvana. Сейчас на улице — табличка и два дома, им уже присвоили почтовые адреса.

В мэрии Добрянки изданию 59.ru заявили, что улица Курта Кобейна официально не входит в состав СНТ, однако граничит с ним. Кто именно предложил такое название — никто теперь не помнит.

«СНТ приходили с готовой разбивкой улиц и предлагали свои названия. Одни называли улицы Вишневой, Абрикосовой и так далее. Другие давали чьи-то имена. В одном СНТ житель вообще назвал улицу в честь себя!» — рассказала экс-глава Краснослудского сельского поселения Елена Соснина.

В администрации округа, по данным Ural Mash, теперь не исключают переименования улицы. Причина в том, что Кобейн умер якобы от передозировки наркотиков, поэтому не следует лишний раз упоминать имя музыканта. Однако вскоре эту информацию опровергли.

СМИ пишут о возможном переименовании данной улицы. Мы таких комментариев не давали, это ложь. Намерений изменить название улицы из-за репутации певца нет. Убедительно просим вас верить только достоверным источникам. администрация Добрянского городского округа

Пользователи сети засыпали комментариями новости об улице Кобейна. СНТ «Родник» даже предложили переименовать в «Клуб 27», намекая на возраст, когда умер лидер Nirvana и другие музыканты. Один из комментаторов пошутил, что песню Smells Like Teen Spirit написали именно под Пермью, а другой задался вопросом, где находятся улицы Криста Новоселича и Дейва Гроула, других участников легендарной группы.

Кто такой Курт Кобейн

Музыкант родился 20 февраля 1967 года в Абердине, Вашингтон. В середине 1980-х он начал увлекаться панк-роком, а в 1987-м с Кристом Новоселичем создал группу Nirvana.

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Вскоре вышел первый альбом, а второй принес группе всемирную известность. Песня Smells Like Teen Spirit стала хитом, а самого Кобейна считали «голосом поколения». Несмотря на это, он страдал депрессией, употреблял наркотики. Музыка отошла на второй план после женитьбы на Кортни Лав и рождения ребенка. Кобейн боролся с зависимостью, после нескольких попыток излечиться Курт Кобейн покончил с собой. Его не стало 5 апреля 1994 года. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен.