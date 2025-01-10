«О пандемии даже думать не стоит». Российские врачи развеяли мифы о метапневмовирусе

Академик РАН Зверев сообщил о риске пневмонии от метапневмовируса у детей и пожилых

Метапневмовирус, получивший распространение в Китае, может представлять опасность для маленьких детей и страдающих хроническими заболеваниями пожилых людей, заявил академик РАН Виталий Зверев. Остальным — не стоит всерьез беспокоиться: вирус давно известен иммунологам. Таким образом, о риске пандемии, по мнению специалистов, речи не идет.

Не стоит паниковать

Академик Виталий Зверев заявил, что метапневмовирус «всегда был, есть и будет» . В группе риска лишь совсем маленькие дети и страдающие сопутствующими хроническими заболеваниями пожилые люди.

По его словам, лекарства именно против метапневмовируса нет, а лечение назначается симптоматическое.

Схожего мнения придерживается и руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко. Он полагает, что «об опасности вируса и его превращении в пандемию рассуждать и даже думать не стоит»: нет сведений о точном количестве случаев заболевания, достоверно не установлено, к какому семейству вирусов относится возбудитель.

К публикациям в СМИ с утверждениями о том, что смертность при заболевании метапневмовирусом составляет 30-43%, Бутенко отнесся крайне скептически. Он напомнил, что даже в тяжелую пандемию COVID-19 летальность не превышала 5%. При распространении оспы обезьян показатель смертности составляет 3,4%, а при вспышке натуральной оспы — до 10%.

«Этого не может быть, такой летальности [30–43%] в принципе нет», — сказал вирусолог.

Бутенко порекомендовал дождаться большего количества данных и не паниковать.

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В свою очередь, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила «Общественной службе новостей», что метапневмовирус, вспышку которого в начале января зафиксировали в Китае, не имеет такого же потенциала изменчивости, как грипп или коронавирус, а летальные случаи носят единичный характер. Для защиты на сегодня достаточно стандартных мер профилактики острых респираторных инфекций .

По словам заместителя президента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко, в 20-х числах января в России может произойти подъем заболеваемости метапневмовирусом, но ничего страшного в этом нет.

«[Эта] типичная респираторная инфекция имеет свои клинические особенности. Может быть, чуть больше процент заболевших имеет более тяжелое течение, и, конечно, здесь играет возрастной фактор — дети и старшее поколение», — сказал Онищенко в комментарии порталу «Москва 24».

Метапневмовирус. Что это?

Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем или через контакт с загрязненными поверхностями. Его инкубационный период — от трех до пяти дней. Впервые он был выявлен и исследован в 2001 году. В группе повышенного риска находятся маленькие дети, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой или хроническими респираторными заболеваниями (например, астма).

О метапневмовирусе как возможной причине новой пандемии наподобие COVID-19 заговорили после сообщения Управления по контролю и профилактике заболеваний Китая о вспышке респираторных заболеваний, произошедшей в КНР в конце 2024 года. При этом, согласно опубликованной информации, на вирус обычного гриппа приходилось более 30% выявленных случаев, а еще 10 выявленных вирусов (включая метапневмовирус) становились причиной заболевания с частотой от 0,6% до 6,2%.

Это коррелируется с данными из Казахстана. Местный Минздрав сообщил, что с 1 октября 2024 года по настоящее время на территории республики выявили 30 заболевших метапневмовирусом, а рост заболеваемости составил лишь 1,6%.

Роспотребнадзор заявил, что его специалисты следят за эпидемиологической ситуацией в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае.

Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Специфического лечения не существует. При появлении симптомов ОРВИ ведомство рекомендует обратиться к врачу для своевременной диагностики и получения помощи.