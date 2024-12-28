«В будущее с оптимизмом». Как реализуется программа для участников СВО «Время героев»?

1 января исполняется 10 месяцев со дня старта программы развития для участников специальной военной операции «Время героев», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров рассказал о ходе программы, ее высокой востребованности, первых итогах, совершенствовании и ярких успехах участников.

— С каким настроем завершают год участники и создатели программы?

— Настрой очень боевой. Я буквально недавно рассказывал о том, что мы много времени провели вместе в ходе программы, и наставники, весь коллектив, который работал над реализацией «Времени героев», изменились. Потому что каждый день общаться с такими мотивированными, талантливыми, смелыми, любящими свою Родину людьми – это очень здорово и важно, и это общение, конечно, нас меняет. Ну и сами участники понимают ответственность и важность программы, ведут себя очень дисциплинированно в непростом графике, осознают, что впереди у них много работы, может, не такой опасной, но точно трудной и важной.

Справочно: Прием заявок на образовательную программу «Время героев» стартовал 1 марта 2024 года. Президент России впервые заговорил о программе, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Тогда Владимир Владимирович Путин произнес судьбоносные для многих слова о том, что настоящая элита – это все, кто служит России, люди, делом доказавшие свою преданность Родине. И именно в руки этих героев можно и нужно передать нашу страну.



Реализация «Времени героев» была поручена Президентской академии. Программа разработана для ветеранов, солдат и офицеров специальной военной операции. Наша цель, прежде всего, дать им необходимый багаж знаний, вырастить эффективных и высококлассных управленцев. К этой работе привлечены ведущие профессионалы и опытнейшие наставники. Достижения первого потока программы однозначно говорят о том, что ее участники и организаторы на правильном пути.



Обучение рассчитано примерно на два года. Однако высокий уровень навыков и компетенций, продемонстрированный участниками, уже позволил некоторым из них получить назначения на высокие и ответственные посты.

— Наши бойцы каждый день приближают победное завершение СВО, тем не менее, на передовой находится много потенциальных участников программы. Какие у них шансы попасть на обучение?

— Как первый, так и второй потоки программы (регистрация на который продолжается) вызвали огромный интерес. Причем активно регистрируются как те, кто находятся на передовой, так и те, кто по тем или иным причинам пребывает в настоящее время в тылу. Вот лишь некоторые цифры: на первый поток программы поступило более 44 тыс. заявок от представителей всех регионов страны. Из 21 тыс. человек, которые прошли тестирование, более 7 тыс. находились на передовой.

Для них был предусмотрен особый порядок: мы увеличили сроки и предусмотрели возможность прохождения тестов в пунктах дистанционной оценки. Сложно переоценить помощь Министерства обороны и фонда «Защитники Отечества», благодаря которым были открыты специальные центры в Ростове-на-Дону, Симферополе, Воронеже.

Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы стартовала 15 ноября, и мы уже получили более 15 тыс. заявок от новых участников. Заявления активно продолжают поступать, и вместе с участниками, которые проходят в отбор с первого потока, у нас есть уже без малого 60 тыс. заявок.

Подать документы для участия в отборе на программу «Время героев» можно не только онлайн, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо и отправить его установленным образом. Регистрация продлится до 25 января 2025 года.

— В одном из интервью вы говорили, что участники СВО свой главный экзамен уже сдали. Как же выбрать лучшего из лучших?

— Действительно, само название программы говорит о человеческих качествах наших участников. Недаром Владимир Путин подчеркнул, что в надежных руках героев СВО наша страна будет чувствовать себя уверенно.

Чтобы попасть на обучение, необходимо соответствовать определенным критериям, среди которых – боевые заслуги, профессиональный опыт и управленческий потенциал, который определяется с помощью тестирования.

Напомню, что на первый двухгодичный поток программы мы отобрали 83 участника, которые стажировались в федеральных ведомствах и крупнейших госкорпорациях. И именно стажировки, по сути, стали отправной точкой для предложений по работе, которые последовали некоторым из них еще до окончания обучения. Наставники, работавшие с героями, увидели, что они уже готовы к работе в новом качестве.

— Расскажите об этих назначениях.

— На сегодняшний день в новые должности вступили уже 18 наших слушателей, среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк стала врио губернатора Еврейской автономной области.

Все они были назначены на должности указами президента. Еще несколько участников программы вскоре получат новые места работы.

Хотел бы сказать несколько слов о тех, кого я перечислил.

Артем Жога в публичной политике уже давно. Был председателем Народного совета ДНР, доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в ходе выборов главы государства. Безусловно, сильная личность и сильный политик: он быстро ориентируется в ситуации, не боится ответственности и всегда готов учиться и повышать свои компетенции.

Евгений Первышов, как отмечают его коллеги в Тамбовской области, обладает замечательной способностью, что называется, слышать аудиторию. Он очень хорошо чувствует людей, близок к ним. Он пока только знакомится с регионом, набирает вес, но в области уже чувствуется атмосфера поддержки его действий. Надо сказать, что его лидерские качества отмечали и другие участники «Времени героев». Кадровые военные обычно благоволят своим, а Евгений ушел на СВО с гражданской службы. Кстати, с ним в регионе будет работать еще один участник нашей программы – Константин Кутейников.

Артур Орлов быстро адаптировался к гражданской жизни, ему, кадровому военному и Герою России, удается эффективно выстраивать горизонтальные связи: он встречается на мероприятиях с руководителями госсектора, федеральными руководителями, ключевыми фигурами в сфере молодежной политики.

Мария Костюк работала в фонде «Защитники Отечества», а потом стала руководителем программы «Время героев». Для всех участников проекта она как мама и друг, несмотря на то что теперь является врио главы региона. И сейчас Мария Федоровна периодически встречается со своими бывшими «подопечными», общается, следит за их успехами. По сути, она остается очень близким человеком для всех участников проекта.

И еще об одном имени. На этой неделе Владислав Головин стал начальником главного штаба «Юнармии». Это легендарный человек: участникам СВО он известен по позывному «Струна». Он достойный управленец и хорошо умеет находить контакт с любой аудиторией – и со взрослыми, и с детьми.

— В День героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря, Владимир Путин как раз подчеркнул, что Россия будет опираться на участников СВО.

— Здесь хочется напомнить, что среди участников программы более 60 кавалеров ордена Мужества, а 21 – носит звание Героя России. И действительно, процесс привлечения ветеранов, солдат и офицеров специальной военной операции на руководящие должности в органы государственной и муниципальной власти, бизнес и госкорпорации активно продолжается.

Стране нужны управленцы, которые соответствуют духу времени – со свежими идеями, готовые к принятию смелых и нестандартных решений. Уверен, что все эти качества у наших бойцов есть, и они не боятся брать на себя ответственность. А мы поможем развить их таланты и навыки, дадим необходимые знания, научим профессионально работать на новых местах. У нас великая страна с безграничным потенциалом, где есть простор для реализации самых смелых идей.

— Кстати, программа «Время героев» уже шагнула в регионы.

— Действительно, главам многих регионов федеральный проект «Время героев» показался весьма своевременным и эффективным. Аналогичные программы уже запущены в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Это движение очень важно для нас, ведь желающих принять участие в программе – десятки тысяч. И среди них участники СВО из всех регионов России. Многие из них говорят, что хотели бы найти себя на гражданской службе именно на своей малой родине, потому что не только прекрасно представляют себе ее проблемы, но и видят возможности их решения.

Именно поэтому Владимир Путин на XXII съезде «Единой России» говорил о высокой востребованности программы «Время героев», предложил распространить ее на регионы и подчеркнул, обращаясь к участникам съезда, что эта работа не должна быть формальной.

У Президентской академии есть методики и готовые решения для масштабирования. И мы, конечно, готовы передавать все наработки регионам. Будем работать вместе, задействовав наши филиалы и представительства.