«Три последовательных взрыва с правого борта». Как атаковали сухогруз Ursa Major

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море в результате теракта, сообщила компания «Оборонлогистика» — владелец сухогруза. Со стороны правого борта произошли три взрыва. Эксперт Василий Дандыкин считает, что взрывчатку могли заложить еще в Петербурге, перед выходом судна. А в Госдуме предположили, что в теракте могут быть замешаны НАТО и Украина. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Теракт на сухогрузе

Неизвестные совершили теракт, в результате чего Ursa Major пошел ко дну, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании — владельце судна.

«Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно <…> По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (мск. — «Газета.Ru»), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части»,

— сообщили собеседники агентства.

По их словам, после взрыва сухогруз резко накренился на 25 градусов. Судно перегружено не было — оно перевозило всего 806 тонн груза при грузоподъемности 9,5 тысячи тонн, уточнили в «Оборонлогистике». Там добавили, что на борту сухогруза были два портальных крана и два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, один контейнер с оборудованием и еще 129 пустых контейнеров.

«Оборонлогистика» — это транспортно-логистическая компания, принадлежащая министерству обороны России. Была основана в 2011 году.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в акватории Средиземного моря. Сухогруз затонул между Испанией и Алжиром. На его борту находились 16 членов экипажа, 14 из которых спасли и доставили в порт Картахена, судьбу еще двоих определить не удалось до сих пор, они числятся пропавшими без вести.

«На судне под флагом Российской Федерации произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению. Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасательным службам», — добавили в СК.

В МИД России ранее сообщали, что сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении. Владельцем судна в министерстве назвали ООО «СК-Юг».

Бывший генеральный директор компании рассказал 360.ru, что не замечал раньше проблем с судном.

«Хороший пароход. Я на нем был неоднократно, я три года был генеральным директором. До этого замом по безопасности был два года», — объяснил он.

Кто взорвал Ursa Major?

Российский сухогруз могла подорвать Украина, а помочь ей в этом могло НАТО, рассказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, устроить теракт могли и представители альянса, «маскируясь под украинцев».

«Какая-то странная история, слишком много совпадений, которые указывают на террористический акт», — добавил парламентарий.

Он объяснил, что взрыв произошел у машинного отделения, а это слабое место любого судна. Для того, чтобы выяснить, снаружи была взрывчатка или внутри, необходимо снять пробы.

Потому что, например, если взрывчатка была американская, у нее есть специальный маркер, чтобы понять, какой стране принадлежит взрывчатка. Большая глубина, удаленность от берега плюс машинное отделение, таких совпадений не бывает Андрей Колесник депутат Госдумы

Колесник заявил, что виновные не останутся безнаказанными, их придется «отхлестать» ракетой «Орешник».

Где находилась взрывчатка

Скорее всего, взрывы прогремели в машинном отделении, а взрывные устройства заложили профессионалы, рассказал сайту kp.ru капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Судя по тому, как быстро затонуло судно, пробоины вышли приличные. Тротила точно ушло несколько килограммов», — предположил эксперт.

Он предположил, что закладку сделали в Петербурге, до выхода во Владивосток. Взрывчатку могли привести в действие с берега — вероятнее всего, с испанского.

Двое пропали, 14 — спасены: российское судно затонуло в Средиземном море после взрыва Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое... 24 декабря 12:45

«Практика подобных терактов была. Линкор «Императрица Мария» взорвали диверсанты, завербованные немцами, прямо на рейде. А это был бронированный линкор. Взрывчатку запустили в угольные шахты — и взорвали. Сейчас цепочку, несомненно, расследуют и размотают, работа уже идет», — уточнил Дандыкин.

Он добавил, что три взрыва прогремели «для надежности», ведь детонации одного или двух устройств могло не хватить. Тот, кто устанавливал СВУ, знал самые уязвимые точки сухогруза. Капитан первого ранга предположил, что исполнителем был «серьезный человек», который наверняка получил за совершение теракта предоплату. Дандыкин назвал ЧП вопиющим и сравнил его с терактом на «Северных потоках».