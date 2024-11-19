Женщина следила, мужчина делал СВУ: в Крыму нашли исполнителей убийства офицера Транковского

ФСБ сообщила о задержании мужчины и женщины, подозреваемых в подрыве автомобиля офицера ВМФ России Транковского. По версии спецслужбы, они устроили теракт по заданию Украины, организаторами были высокопоставленные сотрудники СБУ — Юрий Мурилев и Александр Поклад. Женщина следила за передвижениями военного, а мужчина изготовил взрывное устройство, заложил его под автомобиль и привел в действие. Машина Транковского взорвалась в Севастополе 13 ноября, офицер не выжил.

Федеральная служба безопасности задержала двух граждан России, подозреваемых в подрыве автомобиля первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России, капитана 1-го ранга Валерия Транковского в Севастополе.

По версии ФСБ, фигуранты пошли на убийство по заданию Службы безопасности Украины, а организаторами теракта были лично начальник 5-го Управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев и заместитель председателя СБУ генерал-майор Александр Поклад.

Пресс-служба СК РФ сообщила, что задержанными оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.

Как полагает следствие, женщина наблюдала за Транковским: фиксировала его маршрут, адреса, распорядок дня и транспортные средства, на которых он передвигался. Мужчина же изготовил самодельное взрывное устройство и установил его под днище автомобиля, а в нужный момент дистанционно привел взрывчатку в действие.

Мужчину уже взяли под арест — он проведет под стражей два месяца, добавили в ФСБ.

Подробности взрыва

ФСБ также опубликовала видео, на котором запечатлен момент взрыва. На кадрах видно, как черный автомобиль едет по дороге и подъезжает к «лежачему полицейскому». Когда передние колеса авто преодолевают препятствие, происходит взрыв. По предварительным данным, мощность устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, спецслужба распространила видеозапись допроса задержанных. На кадрах мужчина заявил, что в 2023 году его завербовала СБУ для ликвидации высокопоставленного сотрудника в Севастополе.

«В ночь на 13 ноября этого года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в действие», — сказал мужчина (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что детали для изготовления СВУ ему передали украинские «кураторы» через тайники. При обыске в его гараже нашли еще одно готовое к использованию устройство мощностью 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагаемая сообщница подрывника тоже дала признательные показания. Она рассказала, что приехала в Севастополь на время отпуска (хотя СК утверждает, что она живет в городе). Некий куратор отправил женщине фотографии автомобильных номеров Транковского.

«И я смотрела только за ней [машиной], во сколько она появляется и уезжает. В 11 часов вечера 12 ноября я увидела, как машина стояла на парковке, и передала эти данные куратору. После чего обошла еще раз вокруг двора и еще раз точно посмотрела номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это куратору. Это была машина военнослужащего», — заявила подозреваемая.

Машина Транковского взорвалась на улице Тараса Шевченко в Севастополе 13 ноября в 09:53. В это время военнослужащий находился за рулем автомобиля. Взрывом ему оторвало ноги. Очевидцы попытались оказать пострадавшему первую помощь, экстренные службы прибыли на место через шесть минут после взрыва. Однако, несмотря на все усилия, спасти офицера не удалось. Причиной смерти стали сразу несколько травм и обильная кровопотеря.