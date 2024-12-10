Сталин, катер или башкирский националист? Россияне поспорили из-за дизайна новой купюры

Россияне вновь не сошлись во мнениях относительно нового дизайна купюры в 1000 рублей. В прошлый раз скандал вызвало решение Центрального банка поместить на тысячу церковь без креста. В этот раз регулятор отдал вопрос на откуп народу, открыв всероссийское голосование. В итоге в финале столкнулись башкирский националист и скоростной катер, к поддержке которого в противовес «нацикам» призвал блогер Поздняков.

Открытое голосование за дизайн будущей купюры в тысячу рублей Центробанк запустил 29 ноября, оно продлится до 12:00 мск 12 декабря. Выбирать предлагают между 25 вариантами, среди которых изображение ЗАГСа в виде казана, аэропорт, мосты и музеи — купюра посвящена Приволжскому федеральному округу, поэтому отобраны местные достопримечательности. Однако абсолютными лидерами стали только двое: памятник предводителю башкирского восстания Салавату Юлаеву (национальный герой, участвовал в бунте против Российской империи под предводительством Емельяна Пугачева, умер на каторге) и советский скоростной катер «Метеор».

На момент написания статьи за Юлаева проголосовали более 80 тыс. человек, а за катер — больше 100 тыс. Другие варианты даже не приблизились к подобным показателям: ближайший конкурент памятника и катера, Саратовский мост через Волгу, набирает 26 тыс. голосов.

Внезапный успех «Метеора» организовал блогер Владислав Поздняков, призвавший не дать победить «одиозному националисту» Юлаеву.

«Это [голосование] мобилизовало одиозные националистические силы, которые голосуют за не менее одиозного националиста Салавата Юлаева (который к слову лидирует). Одним нацикам противостоят другие нацики, которые призывают голосовать за другие архитектурные сооружения <...> В бой братцы! Никаких Салаватов!» — возмутился блогер (авторская пунктуация сохранена. — «Газета.Ru»).

Поздняков добавил, что нельзя героизировать «предателей и подонков, которые устраивали гражданские войны в тылу», когда есть другие достойные башкиры, что во времена СССР и царской России «сражались за единство». Его призыв настолько понравился аудитории, что вскоре после публикации поста страница Центробанка с голосованием рухнула из-за наплыва посетителей.

«Голосуют очень активно, иногда возникают небольшие сбои, мы стараемся их оперативно устранять», — комментировал регулятор.

Заметив, что Юлаева теснят с первого места, в дело попытались вмешаться власти Башкирии. Местные чиновники стали размещать в своих официальных Telegram-каналах просьбы голосовать за него с мотивацией «не упустить возможность сделать историю», «вместе поддержать [башкирскую] историю и культуру».

«Башкирское правительство мобилизовало все свои ресурсы <...> Некоторые паблики пытаются найти выход на [уроженца Башкирии, рэпера Алишера] Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), чтобы и он поддержал голосование за памятник», — писал Telegram-канал Baza.

«Решили поиграть в демократию»

Далеко не факт, что в Центробанке действительно учтут исход голосования, считает председатель правления «Союза бонистов» России Александр Баранов — в прошлый раз он в качестве эксперта помогал отбирать изображения для банкнот.

«В этом голосовании я сам не участвовал, потому что, знаете, в моем понимании это «игра в демократию», именно в кавычках. То есть на самом деле, конечно, могут прислушаться к мнению народа, но совсем не обязательно, что победители этого конкурса будут изображены на купюрах», — сказал Баранов «Газете.Ru».

По мнению специалиста, на предыдущем этапе, без голосования, Центробанк предложил хороший и красивый вариант новой тысячи. Однако «определенные товарищи-царебожники» подняли шум из-за отсутствующего креста на церкви, и тогда регулятор «решил поиграть в демократию» (на обороте тысячи сначала хотели изобразить церковь Казанского кремля, которая работает как музей и с советского времени стоит без креста; а рядом планировалось поместить казанскую сторожевую башню Сююмбике с мусульманским полумесяцем, что и вызвало шквал критики). Если прошлые изображения по заказу банка отбирал экспертный совет, включая Баранова, то после скандала ни его, ни других специалистов, которых он знает, к обсуждению не приглашали.

Сам Центробанк уточняет, что итогом текущего голосования станет «рейтинг символов, который художники будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка».

«Мы же выбираем не один главный объект, а широкий круг символов <...> Как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана <...> символы второго плана, <...> и есть еще микроузоры, рисунки, которые порой невозможно рассмотреть без лупы <...> То, что лидирует «Метеор», не означает, что на купюре появится только он, могут быть использованы и другие лидеры голосования», — уточнял зампред ЦБ Сергей Белов.

По словам Белова, и он, и глава банка Эльвира Набиуллина лично участвовали в голосовании за новый дизайн . Однако, что они выбрали, Белов не раскрыл. Запустить новую тысячу в оборот планируют не раньше конца 2025 года из-за технических сложностей.

«Отрыжка советского периода»

По мнению эксперта Баранова, на купюрах нужно размещать максимально нейтральные объекты. Фигуру Юлаева с этой точки зрения он оценил скептически: с одной стороны, для башкир это просветитель, «достойный сын своего народа», с другой — он боролся против России.

«В моем понимании это отрыжка советского периода. Когда поднимали наверх всяких национальных деятелей, которые выступали против государственной власти, против страны, против России... Мне кажется, помещать его памятник на купюры несколько неправильно с политической точки зрения», — высказал свою оценку Баранов.

В то же время сам он «с удовольствием» бы разместил на купюрах советского лидера Иосифа Сталина (деньги со Сталиным никогда не выпускались ни в СССР, ни в России; единственная социалистическая страна, которая использовала монеты с его изображением, это Чехословакия). Однако очевидно, что часть общества может не одобрить это.

«Многие бы меня поддержали [насчет Сталина]. Но, с другой стороны, ему могут вспомнить 1937 год. Поэтому с политическими, историческими личностями могут быть вопросы. А зачем нам в стране какие-то дополнительные сложности? У нас и так сложностей вокруг и внутри много», — резюмировал Баранов.

Говоря о новых вариантах дизайна банкноты, специалист поддержал катер. Он напомнил, что «Метеор» в свое время совершил революцию в речном транспорте и представляет «очень хорошее, интересное инженерное решение».

«Лучше что-то максимально нейтральное, которое все знают, которым все гордятся. Вот «Метеор» — это великолепное изображение для купюры», — описал председатель «Союза бонистов».

Почему вокруг дизайна купюр так много споров?

Выбор изображения для банкнот — серьезный вопрос, потому что деньги являются одним из символов государства, пояснил Баранов.

«Мы можем на память не знать государственный гимн. Можем забыть, как выглядит государственный герб. Но с деньгами мы сталкиваемся каждый день. Понятно, что сейчас мы чаще используем безналичные платежи, но монеты, банкноты у каждого есть», — обратил внимание эксперт.

В качестве символического примера он напомнил, что даже герб России на отечественных монетах выглядел по-разному. После развала СССР новые чеканили с «ощипанной курицей» на обороте, что некоторые посчитали метафорой поражения страны в Холодной войне.

«На них был изображен орел Временного правительства еще 1917 года. Так называемая ощипанная курица. Без скипетра, без державы [в когтях], без короны, с опущенными крыльями. А потом появился другой, гордый орел», — сравнил Баранов.

close Банк России/Shutterstock/«Газета.Ru»

Сам Центробанк утверждал, что в переходное время использовал не герб Временного правительства, а иллюстрацию из русских народных сказок. Оба изображения создал один и тот же художник, но орлы несколько отличаются, подчеркивали в банке.

Рассуждая о внешнем виде новой тысячной купюры, в ЦБ обещали, что он должен «найти отклик у всех граждан России».

«Независимо от того, в какой части страны они живут, поскольку банкноты являются частью нашего культурного кода», — заявил зампред Белов.