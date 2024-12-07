Мародерство в ДНР: задержаны высокопоставленные чиновники, обобравшие завод «Ъ»: в ДНР задержали высокопоставленных чиновников по подозрению в мародерстве

Сотрудники ФСБ и СК задержали группу высокопоставленных чиновников из ДНР, обвиняемых в хищении металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь». Общий ущерб составил более полумиллиарда рублей. Среди задержанных бывший заместитель председателя правительства ДНР Владимир Рущак и его помощники. Дело передано в Москву. Рущаку и его соучастникам грозит лишение свободы на сроки от 8 до 15 лет.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России провели успешную операцию по задержанию целой группировки высокопоставленных чиновников в ДНР, обвиняемых в хищении металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь», сообщает газета «Коммерсантъ».

Общий ущерб составил более полумиллиарда рублей. Все задержанные в настоящее время находятся под стражей в Москве. Следствие готовится предъявить им окончательные обвинения в ближайшее время.

Ход следствия

Следственное управление СКР по Москве предъявило обвинения бывшему заместителю председателя правительства — министру промышленности и торговли ДНР Владимиру Рущаку, его помощнику Сергею Голощапову, а также руководителю ведомственного ГУП «Торговый дом «Втормет» Максиму Солдатову. Преступление квалифицируется по статье «мародерство в период вооруженного конфликта» — ч. 4 ст. 356.1 УК, введенной в уголовный кодекс России в 2022 году в разгар мобилизации.

Расследование, начатое УФСБ в СУ СКР по ДНР, выявило, что гендиректор ГУП «Втормет» и другие участники организованной группы использовали военное положение на территории Мариуполя, чтобы похитить и продать имущество завода «Азовэлектросталь». Эта схема включала хищение металлолома на сумму не менее 518 млн рублей, который затем был реализован через ГУП, а деньги распределены между злоумышленниками. Завод «Азовэлектросталь» специализировался на выпуске железнодорожного транспорта, металлургического и горнорудного оборудования.

Дело передано в Москву

Дело расследовалось в ДНР, но по решению первого заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева оно было передано в Москву. В ноябре Басманный районный суд продлили меры пресечения всем троим фигурантам, а их активы арестованы для погашения причиненного ущерба.

По данным «Ъ», Рущак, Солдатов и Голощапов обжаловали следственные действия и судебные решения, однако их попытки оказались безуспешными. Теперь им грозит лишение свободы на сроки от 8 до 15 лет.

До начала событий в Донбассе в 2014 году Владимир Рущак занимал пост главы Национального агентства по аккредитации Украины. После переезда в Россию он возглавил управление Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округуПозже он был назначен заместителем главы минпромторга ДНР, а в 2020 году президентом республики Денисом Пушилиным был назначен на пост руководителя ведомства. Три года спустя Пушилин отправил чиновника в отставку, несмотря на неоднозначную репутацию, о которой сообщали местные СМИ.