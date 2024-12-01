София Ротару распродает недвижимость в России. Покупать ее никто не хочет Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у нее часть участка

София Ротару, покинувшая Россию, решила продать дачу в Крыму. Участок с домом певица переписала на сына, который теперь пытается продать недвижимость. Это не единственное имущество, от которого артистка хочет избавиться. Ранее она уже выставила на продажу квартиру в Москве и элитный отель в Крыму, однако покупатели так и не нашлись.

Суд с соседями

Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, за годы владения дачей Ротару «откромсала у соседнего участка» 28 квадратных метров. Из-за этого артистка долгое время не могла продать дом за 65 млн руб. Отсудить часть участка соседи смогли только в этом году. Вскоре певица переписала дом на своего сына Руслана Евдокименко.

«[Он] снова пытается выйти на сделку. Хоть с кем-то — цена заоблачная, и покупатель ищется неохотно», — говорится в публикации.

Дом с участком находится в поселке городского типа Никита, недалеко от Никитского ботанического сада. Его Ротару приобрела еще в 1970-х и нередко там бывала, однако перестала появляться на даче в 2014 году. При этом сад размером в 15 соток выглядит ухоженным, а трехэтажный дом также регулярно убирают, добавляет Mash.

Распродажа недвижимости

Дача в Крыму не единственная недвижимость в России, которую София Ротару пытается продать. Ранее, как сообщал Mash, певица также переписала на сына квартиру в Москве. Причина в том, что никто не хотел покупать жилплощадь, когда узнавал, кому она принадлежит.

По словам музыкального продюсера Алины Сагиной, артистка пыталась продать эту квартиру за 60 млн руб. многим коллегам, в том числе Николаю Баскову.

«Но он сразу отказался. Кто-то из наших общих знакомых еще пытался торговаться с Ротару. Мол, за 40 миллионов возьмем. Она сказала, что это слишком мало для квартиры звезды», — сообщила продюсер в беседе с kp.ru.

Речь идет про квартиру на Зоологической улице улица в центре Москвы на Пресне, которую певице подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как пишет kp.ru, там Ротару практически не жила — сделала ремонт, купила мебель и до 2022 года останавливалась в апартаментах, когда приезжала в Москву выступать. Mash также сообщает, что жилплощадь пустует уже несколько лет.

Кроме квартиры, артистка переписала на сына для последующей продажи трехэтажный отель в Крыму под названием «Вилла София». По данным Mash, он не работает с 2019 года из-за проблем с документами. По ним «Вилла София» это не гостиница, а «пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара».

Все эти четыре года, что отель пустовал, он также продавался. По словам риелторов, Ротару, судя по всему, совсем не хотела расставаться с гостиницей.

«[Певица] переписала «Виллу» на сына, оценила в 2,5 млрд рублей — почти в три раза выше реальной рыночной цены. Плюс распорядилась не афишировать продажу. Интересанты были, но больше 890 млн никто из них не предлагал», — писал Mash.

В 2023 году в России заговорили о национализации недвижимости артистки. В апреле активисты движения «Ветераны России» подали иск в Генпрокуратуру на изъятие отеля и предложили переделать его под госпиталь и санаторий для участников СВО.

После этого, как сообщил Mash, риелторы стали обзванивать тех, кто ранее интересовался «Виллой». Покупателям предложили торг, однако на данный момент отель так и не продан.

В декабре «Ъ» со ссылкой на Госсовет республики сообщал, что власти действительно готовятся национализировать гостиницу. О том, будет ли это сделано — пока неизвестно.

София Ротару покинула России вскоре после начала спецоперации. По данным kp.ru, сейчас певица живет на острове Сардиния в Италии вместе с сыном и его женой. Внуки артистки переехали в США.