«Хотела хайпа в интернете»: у положившей младенца на снег нижегородки забрали детей СК возбудил уголовное дело в отношении нижегородки, положившей младенца на снег

Жительница Нижнего Новгорода сняла на видео, как ее пятимесячная дочь лежит без верхней одежды на снегу и плачет. В ролике она оскорбляет ребенка и никак ему не помогает. После публикации этих кадров СК возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Всего женщина воспитывает четверых детей: трое из них сейчас находятся не с ней, четвертую девочку хотят отправить в соцучреждение. Сама же мать утверждает, что закаляла младенца, а видео сняла потому, что «хотела хайпа в интеренете».

Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил в отношении женщины уголовное дело о покушении на убийство после того, как она положила свою дочь на снег. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По версии следствия, в вечернее время 30 ноября 2024 года подозреваемая, находясь в квартире дома на улице Власенко Автозаводского района города Нижнего Новгорода, вынесла свою 5 месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, сняла видео. Девочка в настоящее время изъята и помещена в медицинское учреждение», — рассказали в СК.

По данным полиции, личность женщины уже установлена — это 37-летняя местная жительница. До сих пор в поле зрения правоохранителей она не попадала. Женщина воспитывает четверых детей: 14-летнего сына, 10-летнюю дочь и двух пятимесячных девочек-близняшек. Старший ребенок в данный момент находится у бабушки. Решается вопрос о том, чтобы отправить 10-летнюю девочку в социальное учреждение. Пятимесячных дочек уже забрали и доставили в детскую городскую клиническую больницу.

Видео для отца-наркомана

Видео с младенцем, который лежит без верхней одежды на снегу и плачет, появилось в местных пабликах 1 декабря. Как сообщил Telegram-канал «Жесть Нижний Новгород», автор ролика — мать ребенка Анна.

«Что, мразь, никому не нужна? Вот <...> да, лежи», — произносит женщина за кадром.

По данным Telegram-канала, жительница Нижнего Новгорода сняла эти кадры для отца детей, который, как рассказывала сама женщина в переписках со знакомыми, страдает от наркотической зависимости. Девочка на видео — одна из двух близнецов, родившихся летом. Канал сообщает, что сначала женщина оставить детей в роддоме, но потом все-таки забрала и стала издеваться над девочками.

«Хотела хайпа в интернете»

Как рассказала сестра Анны Юлия в беседе с «Газетой.Ru», до этого случая мать так не срывалась на детях и занималась ими.

«Ранее за Аней никаких срывов по отношению к детям не было. Как мама она зарекомендовала себя с хорошей стороны. Малышками занималась, посещала врачей. Почему она так себя повела, зачем попыталась это инсценировать? Могу лишь предположить, что это она хотела таким жестоким образом привлечь внимание своего сожителя, отца детей. Это ужасно», — отметила Юлия.

Сестра Анны также подчеркнула, что, со слов матери детей, «никаких насильственных действий или физической грубости к ребенку не было применено». Женщина лишь положила на снег, сняла видео и сразу унесла в дом.

Сама же Анна утверждает, что видео с дочерью сняла потому, что «хотела хайпа в интернете».

«Ничего плохого я делать не хотела, ребенка я не обижала. Захотелось хайпа в интернете, показать, как я закаляю ребенка», — заявила женщина журналисту РЕН ТВ.

По ее словам, ребенок у нее закаленный, поэтому она положила его на снег. Анна также утверждает, что обзывала ребенка «для общего ажиотажа», чтобы народ обратил внимание. Женщина считает, что ничего плохого, а тем более преступления, она не совершала.